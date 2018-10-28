هذه معاهدات سلام رئيسية لوقف معارك الحرب العالمية الأولى

هسبريس - أ.ف.ب

من اتفاقية بريست ليتوفسك الموقعة قبل نهاية الحرب بين البلاشفة وإمبراطوريات وسط أوروبا، إلى معاهدة لوزان التي أبرمت في يوليوز 1923 مع تركيا، وقعت القوى المتحاربة 16 اتفاقية سلام على الأقل. في ما يلي أبرزها:

بريست ليتوفسك

وقعت الجمهورية البلشفية الفتية التي انبثقت عن ثورة أكتوبر في روسيا، في الثالث من مارس 1918، معاهدة بريست ليتوفسك مع إمبراطوريات وسط أوروبا.

أنهت المعاهدة المعارك على الجبهة الشرقية لكن روسيا خسرت بموجبها أراض واسعة من مناطقها الغربية لمصلحة ألمانيا (بولندا ودول البلطيق وفنلندا خصوصا)، وأكثر من ثلاثين بالمئة من سكانها.

فرساي

أنهت المعاهدة التي وقعت في 28 يونيو 1919 في قصر فرساي الحرب بين ألمانيا وحلفائها.

اعتبرت ألمانيا التي لم يسمح لها بالاعتراض مسؤولة عن اندلاع النزاع. وقد قسمت إلى شطرين يفصل بينهما ممر دانتسيغ الذي يعزل بروسيا الشرقية، وخسرت 15 بالمئة من أراضيها، بما في ذلك منطقة الألزاس واللورين التي أعيدت إلى فرنسا، وعشرة بالمئة من سكانها.

وخسرت كل مستعمراتها وفرضت عليها "تعويضات" مالية هائلة لصالح فرنسا خصوصا. ووضعت منطقة السار تحت إشراف عصبة الأمم التي أنشأتها المعاهدة بمبادرة الرئيس الأميركي وودرو ويسلون لتتمكن الدول من حل خلافاتها بالتراضي.

وقابلت ألمانيا التي شعرت بالإهانة بموقف عدائي "إملاءات" معاهدة فرساي، التي غذت الحقد والدعاية النازية.

سان جرمان اون لاي

نصت المعاهدة التي وقعت في 10 سبتمبر 1919 بين الحلفاء والنمسا على تفكيك إمبراطورية عائلة هابسبورغ التي كان يبلغ عمرها سبعة قرون، لتنبثق عنها نحو ست دول جديدة وفقا لمبدأ الرئيس ويلسون بشأن "حق الشعوب في حكم نفسها بنفسها".

شكل تفكيك هذه الإمبراطورية مصدرا للعديد من التوترات بعد ذلك. فقد ضمت تشيكوسلوفاكيا كلا من التشيك والسلوفاك بالإضافة الى أقلية كبيرة من الألمان في بوهيميا أو مجرية في سلوفاكيا. وتوسعت رومانيا لتضم ترانسلفانيا وبيسارابيا. أما يوغوسلافيا فقد ضمت سلاف الجنوب. وحصلت بولندا على غاليسيا التي كانت نمساوية وأراض انتزعت من ألمانيا.

ولم يتبق من الإمبراطورية السابقة سوى نمسا صغيرة (لا تتجاوز مساحتها 83 ألف كيلومتر مربع وعدد سكانها 6,5 ملايين نسمة) محض ألمانية، إلى جانب مجر صغير (92 ألف كيلومتر مربع وثمانية ملايين نسمة).

نووي

وقع معاهدة نووي المبرمة في 27 نوفمبر 1919 الحلفاء وبلغاريا التي دخلت الحرب في 1915 لتقاتل إلى جانب ألمانيا. وأدت هذه المعاهدة إلى تغيير حدود المنطقة؛ إذ انتقلت مناطق بأكملها إلى الغرب، إلى الدولة اليوغوسلافية الجديدة وشمال شرق رومانيا وجنوب اليونان التي منحت الجزء الأكبر من تراقيا الغربية.

تريانون

اقتطعت معاهدة تريانون المبرمة في الرابع من يونيو 1920 من المجر التي فصلت عن النمسا في 31 أكتوبر 1918 ثلثي أراضيها، بينما وجد ثلاثة ملايين مجري أنفسهم خارجها، أغلبهم في رومانيا.

سيفر ولوزان

فككت معاهدة سيفر (10 غشت 1920) السلطنة العثمانية. وقد رفضها القوميون الأتراك الذين التفوا حول الجنرال مصطفى كمال أتاتورك الذي واصل معاركه ضد الأرمن واليونانيين والفرنسيين. فرض رجل تركيا القوي الجديد بفضل انتصاراته العسكرية على الحلفاء معاهدة لوزان التي وقعت في 24 يوليوز 1923.

احتفظت تركيا التي أصبحت جمهورية بالأناضول والمضائق لكنها خسرت كل الأراضي العربية التابعة لها. وانتقلت فلسطين ومنطقة ما بين الرافدين إلى الانتداب البريطاني، وسوريا ولبنان إلى الانتداب الفرنسي. أدى انتهاء السلطنة العثمانية إلى تبادل هائل للسكان مع رحيل 1,3 مليون يوناني من آسيا الصغرى ونحو 300 ألف تركي من اليونان.