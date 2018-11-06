قبل 43 سنة .. هكذا لبى مغاربة نداء الوطن في المسيرة الخضراء

هسبريس - عبد الإله شبل

كلما حل شهر نونبر تذكَّرَ الحاج محمد تلك المسيرة التي دعا إليها الملك الراحل الحسن الثاني، وسميت بـ"المسيرة الخضراء" قبل 43 سنة.

يحكي هذا الرجل الثمانيني، وهو من سكان إحدى البوادي بسطات، كيف انخرط رفقة عدد من أبناء المنطقة في تلبية النداء الملكي دون اكتراث بما قد ينتج عن مواجهة المستعمر في سبعينيات القرن الماضي.

"عندما أخبرونا بالمسيرة، لم نتردد في الاستجابة، الوطن أولا، ونحن مستعدون لكل ما قد يحدث دفاعا عن الأرض"، يقول الحاج، ثم يضيف: "الواحْدْ يْموتْ عْلى وْلادُو وْلاَّ عْلى بْلادُو".

يتذكر الحاج، وهو يتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه المسيرة، التي شارك فيها الآلاف من المغاربة من مختلف ربوع الوطن، بكثير من الاعتزاز، ويقول: "مهما قلت عنها، فذلك الإحساس لا يتصور، كنا فرحين ونحن نقصد الأقاليم الصحراوية في شاحنات وحافلات مرددين قسم المسيرة".

ويضيف أن لا أحد من المشاركين في هذه المسيرة كان على علم بما سيحدث فيما بعد؛ فقد "مشينا في يد الله، غير مبالين بأي شيء، ولا نعرف ما إذا كنا سنعود إلى هذه الأرض أم سنظل هناك لو بقينا أحياء".

ويتابع الحاج محمد حديثه عن هذه التجربة قائلا: "كانت الطريق كلها تكبير وزغاريد والكل يردد الصحراء مغربية مغربية، في مشهد تقشعر له الأبدان، مشهد كنتَ سيغمى عليك لو عشته".

أشرف بنطاهرة، واحد من شباب بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، كان والده كلما حلت مناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يحكي له كثيرا عنها باعتباره واحدا من المشاركين فيها.

يقول أشرف في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية: "والدي رحمه الله حكى لي كثيرا عن المسيرة الخضراء، وعن تفاصيل مشاركته فيها رفقة عدد من ساكنة المنطقة".

ويضيف هذا الشاب الذي ما زال يتذكر كل ما حُكي له من طرف والده عن هذه المعركة السلمية التي خاضها المغاربة بقيادة الراحل الملك الحسن الثاني، قائلا: "والدي رحمه الله كان يتحدث عن مشاركته باعتزاز، وكان في كل مرة يخرج شارة مُنحت له للتذكير بكونه واحدا من الآلاف الذين لبوا نداء الوطن في تلك الفترة".

ولم يُخف هذا الشاب رغبته في خوض هذه التجربة الوطنية لو عاش تلك الحقبة، دفاعا عن الوطن، مهما كلّفه ذلك.

وبحسب شهادات وروايات العديد من المشاركين في المسيرة الخضراء، فإن هذه المناسبة تغذي الشعور الوطني وحس الانتماء إلى هذا الوطن.