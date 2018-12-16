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كُتّاب وآراء
آيت إيدر رافضاً تقبيل يد الملك: "ماشي شايط باش نبوس ليدين"
بعد مسيرة سياسية ونضالية حافلة بمواقف شجاعة وجريئة قل نظيرها في المشهد السياسي المغربي، أصدر اليساري المغربي المقاوم محمد بنسعيد آيت إيدر مذكراته تحت عنوان: "هكذا تكلم محمد بنسعيد"، من إعداد وإخراج عبد الرحمن زكري، يرتقب أن يخصص لها حفل كبير بالرباط لتقديمها إلى الرأي العام، بعد الانتهاء من طباعتها في غضون أيام قليلة.
جريدة هسبريس الإلكترونية تنشر مقتطفات من مذكرات بنسعيد آيت إيدر بعد موافقة صاحبها، قبل تعميمها قريباً.
يتحدث معارض الملوك الثلاثة الرافض لدساتير المغرب باعتبارها "ممنوحة وغير شعبية"، في الجزء الأول من مذكراته التي تقع في 428 صفحة، حول نشأته كيتيم الأم، مرورا بأبرز المحطات السياسية والنضالية، منها انخراطه في جيش التحرير، ومواقفه من قضية الصحراء، ونجاته من محاولة اغتيال، وعلاقته الصدامية والمتوترة بالحكم، خصوصا مع الملك الراحل الحسن الثاني.
تقبيل يد الملك
بعد حوالي ربع قرن لم ير فيه الحسن الثاني، منذ آخر لقاء جمعه به في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، يحكي بنسعيد آيت إيدر موقفا مثيرا وقع له حينها عندما رفض تقبيل يد الملك.
يقول في مذكراته: "كان الآخرون يتقدمون ويسلمون بالانحناء على يده وتقبيلها. وجاء دوري فاكتفيت فقط بوضع يدي على كتفه ... لكن ما إن هممت بالانصراف حتى استوقفني وسألني بنبرة ذات مغزى: "شكون أنت؟" فكان أن أجبت بنفس النبرة: "بنسعيد"... وانصرفت".
وجاء هذا اللقاء في مدينة فاس بمناسبة توديع الملك للوفد المغربي المشارك في أشغال مؤتمر البلدان الإفريقية، الذي حضره الأمناء العامون للأحزاب المغربية الذين كانوا سيسافرون إلى العاصمة الإثيوبية.
ويشير بنسعيد إلى أنه انطلاقا من هذا اللقاء "تأسس نوع من سوء التفاهم، وغياب الود ساد العلاقة بيننا منذئذ. كان ذلك بمناسبة سفرنا إلى أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية، الذي سينسحب منه المغرب جراء دعوة البوليساريو في تلك الدورة وحسبانها عضوا في المؤتمر".
ويبدو أن بروتوكول تقبيل يد الملك الضارب في القدم في تاريخ العلويين شكل نقطة سوداء في العلاقة بين المعارضة والحكم. ففي لقاء آخر مع الحسن الثاني، يكشف بنسعيد أن إدريس البصري أرسل له أحد العمال لينبهه إلى ضرورة تقبيل يد الملك لحظة السلام عليه. لكن قناعات الرجل ظلت ثابتة.
بنسعيد والبصري
يقول في هذا الصدد: "وضعت كلام وزير الداخلية جانبا، وأعدت تماما ما قمت به في السابق، وضعت يدي على كتف الحسن الثاني وهممت بالانصراف، إلا أنه استوقفني ودنا مني وهو يقول: "راه المخزن عندو تقاليد خصك تحترمها"! لم أجبه وذهبت لحال سبيلي".
تكرار آيت إيدر عدم تقبيله ليد الملك فجر غضب الرجل القوي إدريس البصري، الذي خاطبه قائلا: "آش هاذ الشي درتي لينا مع سيدنا"، وطالبه بأن يطلب منه التوسط بينه وبين الملك حتى يقبل منه الاعتذار، لكن بنسعيد أجابه: "لن آتي عندك ولا يوجد هناك ما أعتذر عنه. هنا احتد وهو يطلب مني ألا أجيء مرة أخرى إلى الملك، وبدوري لم أتركها تمر دون جواب مني، فذكرته أني لم أطرق يوما باب القصر، ولم آت إليه يوما من تلقاء نفسي، بل فقط حين تتم دعوتي".
ويرى بنسعيد أن مسألة تقبيل يد الملك مسألة كرامة أولا وأخيرا، وخاطب البصري بعدما أخبره بأنه لن تتم دعوته مرة أخرى إلى القصر، قائلا: "إنكم ستوفرون على الجميع ما يمكن أن تسببه لي ولكم مثل هذه الدعوات"، قبل أن يضيف: "أنا ماشي شايط باش نبوس ليدين، ولا أملك سوى كرامتي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
اذا كنا نتحدث عن عصرنة الدولة و تحضرها فيجب أن نعلن القطيعة مع هذه الأمور التي لا تشرفنا كمغاربة
المقصود انه لم يستفد من الريع وليس له ملفات يخاف ان تتم محاسبته عنها.
الله بطول في العمر
ولست أدري ما اذا كان القصر الملكي قد ألغى تقبيل اليد ا م ما زالت سارية المفعول ، ومع ذلك فان هذه العادة ليست خطيرة وليس فيها ضرر لكن الضرر الاكبر هو الركوع قبل التسليم على الملك
ارى ان السيد أين ايدر على صواب ومن جميع النواحي:
الأخلاقية، الإنسانية، السنية وحتى من ناحية قناعته الحزبية اذ أردت وأنه لقدرت لجميع المنبطحين والخائفين والطماعين من العياشة من المغاربة في البلاد وخارجها واني للرفع القبعة لك ياسيدي المحترم الموقر وأنك قدوتنا وشكرا جميلا لك ولاكن أعيب عليك صمتك عن هذا المبدأ طوال هذا الوقت.
الكرامة البشرية و الإنسانية يدوسونها تحت أقدامهم
و هنا تخلق العداوة و البغضاء
من طبيعية الحال بوس اليد للملك ليس إلا احتقار في حق البشرية و الإنسانية بصفة عامة و ليس فقط للدين يتم استقبالهم في المناسبات ووووو
الإحترام و التقدير هو من الواجب لكن من الملك قبل المستدعي
الحكام الدين يحترمون أنفسهم لا يقومون بمثل هاته التصرفات الصبيانية إن صح التعبير
مجرد رأي و لكم واسع النظر تقبلوا مروري
من تواضع لله رفعه. كلنا اولاد 9، ومن يدعي العكس فليشتري بنسبه حياة اخرى بعد ان ينقضي اجله.
ما يعجبني في الغرب هو التواضع مهما بلغ المنصب والشهرة.
احيي هذا المناضل على شجاعته.
اخوكم المغترب في المانيا منذ 25 سنة
ومنهم الباقية يقولون انها طقوس للوطنية وأقول لكم هذه طقوس الوثنية يا عديمي الوطنية
هذه شهادة على شجاعة السيد بنسعيد أيت يدر الذي كنت أكن له كل التقدير.
هذا ما يسمى عند الإفرنج
baroude d'honneur.
كان سيكون لها معنى الشجاعة الحقيقي لو أدلى بها في حياة الراحلين الحسن الثاني وإدريس البصري يرحمهما الله.
والله أعلم بما في النفوس.
اليسار عموما بتشبت بالقشور.
ماذا استفاد الشعب مت اليسار؟ صراعات جانبية عبثية دون كيشوطية أضاعت على المغرب الكثير من الوقت والجهد
يأكلون الغلة ويسبون الملة.
فهل صحيح أن قيدوم و عراب اليسار لا يملك إلا كرامته!!!
ليس في القنافذ أملس.
أو بالنفي رحم الله الحسن الثاني.
سياسي ومثقف ، قل نظيره .
جنازته تشهد له بحب البشرية جمعاء له .
اللهم ارحمه واغفر له
ففي القديم كانت هذه العادة تدخل ربما في هذا التفسير، إلا انها تطورت بشكل يمكن أن نفسره بالإحترام او الخوف او التملق او النفاق أو المداهنة. واستمرت هذه العادة بخيرها وشرها وما يجنى جراءها من انتقادات سواء من الداخل أو من الخارج ، إلى حدود وفاة الملك الراحل الحسن الثاني.
وجاء العهد الجديد عهد الملك محمد السادس ليضع حدا لبعض الأشياء التي لها ارتباط بالبروطوكول كتقبيل يد الملك. إلا أن هناك من حرص على مواصلة هذه العادة مع العلم أن الملك لا يهتم بذلك في أن يقبل المواطن يده أو لا يقبلها. والدليل انه كثيرا ما كان يقوم بحركة لمنع هذا التقبيل.
اما بخصوص بنسعيد فلا يمكن لنا إلا ان نثمن مسيرته النضالية لأنه ناضل وقاوم بصدق وفرض شخصيته وكرامته في مرحلة لا يتجرأ فيها للقيام بمثل هذه الأشياء إلا بنسعيد وكل من سار في دربه.
وما قيل عن بنسعيد يقال عن محمد بن العربي العلوي الذي يذكر عنه في تقبيل اليد أو الانحناء أنه قال: لا ركعة لغير الله.
اولا لان العالم العربي لا وجود لشيء اسمه النظام الجمهوري فالرؤساء يخلدون في كراسيهم ويورثونها لابنائهم (سوريا الجزاير ....) ولولا الربيع العربي لحدث ذلك في مصر الفرعون حسني مبارك وليبيا القدافي ملك ملوك افريقيا وتونس بن علي وموريتانيا معاوية دون ان ننسى عراق الديكتاتور صدام
ثانيا لان المغرب يتشكل من امازيغ بمختلف لهجاتهم و عرب و صحراويين باختلاف قبائلهم ولكناتهم
ثالثا لان العاهل المغربي الحالي ابدى مرونة في الحكم والاصلاح نحو تحقيق مغرب اكثر حداثة بامكانيات محدودة لا ترقى الى حجم ثروات الجزائر الغنية بترودولارا الفقيرة تنمويا المتخلفة سياسيا المتسلطة عسكريا
اما عن تقبيل اليد فهو متجدرا في ثقافة المغاربة فالطفل في المغرب تعود منذ نعومة اظافره على تقبيل يد الفقيه في الكتاب القراني ثم المعلم في المدرسة ثم الاكبر سنا داخل وخارج الاسرة بالاضافة الى تقبيل يد الشريف اي حامل القران او صاحب كرامات ...هذه هي سمة البلاد المحافظة ....
جدير بالذكر ان اليابان والغرب تأسسوا في نفس السنة تقريبا فين هما فين حنا!؟
دأبت على التعليق في هذا المنبر الكريم على بعض المقالات بكل موضوعية واحترام،إيمانا مني بنظرية الاختلاف في الرؤى،وربما لست مؤهلا اليوم لإبداء رأيي في هذه القضية نظرا للوزن الثقيلle poids lourd للرجلين: الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، والقائد المناضل اليساري النظيف بنسعيد آيت يدر حفظه الله،ليس من اختصاصي الخوض في مسألة تقبيل يد عاهل البلاد،قال لي أحد العلماء:عبد الله بن العباس رضي الله عنه قبل يد سعيد بن المسيب قائلا له : " هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلماء،وبن المسيب رد بتقبيل يد بن العباس قائلا له : " وهكذا أوصانا بآل البيت".
على أي كثير من شباب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضلوا الطريق بسبب مبادئ اليسار المنبثقة عن الماركسية اللينينية أوالاشتراكية الأممية العالمية،لكن شاء الله بفضله أن يهدي كل أواب رجاع أناب لرب الأرباب،ونتمنى الهداية للباقين لننعم برحمته بالحسنى وزيادة جميعا،إخوانا على سرر متقابلين مع الله.
"أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ" .
أجيبوني من فضلكم و شكرا جزيلا لكم جميعا