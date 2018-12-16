آيت إيدر رافضاً تقبيل يد الملك: "ماشي شايط باش نبوس ليدين"

هسبريس من الرباط

بعد مسيرة سياسية ونضالية حافلة بمواقف شجاعة وجريئة قل نظيرها في المشهد السياسي المغربي، أصدر اليساري المغربي المقاوم محمد بنسعيد آيت إيدر مذكراته تحت عنوان: "هكذا تكلم محمد بنسعيد"، من إعداد وإخراج عبد الرحمن زكري، يرتقب أن يخصص لها حفل كبير بالرباط لتقديمها إلى الرأي العام، بعد الانتهاء من طباعتها في غضون أيام قليلة.

جريدة هسبريس الإلكترونية تنشر مقتطفات من مذكرات بنسعيد آيت إيدر بعد موافقة صاحبها، قبل تعميمها قريباً.

يتحدث معارض الملوك الثلاثة الرافض لدساتير المغرب باعتبارها "ممنوحة وغير شعبية"، في الجزء الأول من مذكراته التي تقع في 428 صفحة، حول نشأته كيتيم الأم، مرورا بأبرز المحطات السياسية والنضالية، منها انخراطه في جيش التحرير، ومواقفه من قضية الصحراء، ونجاته من محاولة اغتيال، وعلاقته الصدامية والمتوترة بالحكم، خصوصا مع الملك الراحل الحسن الثاني.

تقبيل يد الملك

بعد حوالي ربع قرن لم ير فيه الحسن الثاني، منذ آخر لقاء جمعه به في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، يحكي بنسعيد آيت إيدر موقفا مثيرا وقع له حينها عندما رفض تقبيل يد الملك.

يقول في مذكراته: "كان الآخرون يتقدمون ويسلمون بالانحناء على يده وتقبيلها. وجاء دوري فاكتفيت فقط بوضع يدي على كتفه ... لكن ما إن هممت بالانصراف حتى استوقفني وسألني بنبرة ذات مغزى: "شكون أنت؟" فكان أن أجبت بنفس النبرة: "بنسعيد"... وانصرفت".

وجاء هذا اللقاء في مدينة فاس بمناسبة توديع الملك للوفد المغربي المشارك في أشغال مؤتمر البلدان الإفريقية، الذي حضره الأمناء العامون للأحزاب المغربية الذين كانوا سيسافرون إلى العاصمة الإثيوبية.

ويشير بنسعيد إلى أنه انطلاقا من هذا اللقاء "تأسس نوع من سوء التفاهم، وغياب الود ساد العلاقة بيننا منذئذ. كان ذلك بمناسبة سفرنا إلى أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية، الذي سينسحب منه المغرب جراء دعوة البوليساريو في تلك الدورة وحسبانها عضوا في المؤتمر".

ويبدو أن بروتوكول تقبيل يد الملك الضارب في القدم في تاريخ العلويين شكل نقطة سوداء في العلاقة بين المعارضة والحكم. ففي لقاء آخر مع الحسن الثاني، يكشف بنسعيد أن إدريس البصري أرسل له أحد العمال لينبهه إلى ضرورة تقبيل يد الملك لحظة السلام عليه. لكن قناعات الرجل ظلت ثابتة.

بنسعيد والبصري

يقول في هذا الصدد: "وضعت كلام وزير الداخلية جانبا، وأعدت تماما ما قمت به في السابق، وضعت يدي على كتف الحسن الثاني وهممت بالانصراف، إلا أنه استوقفني ودنا مني وهو يقول: "راه المخزن عندو تقاليد خصك تحترمها"! لم أجبه وذهبت لحال سبيلي".

تكرار آيت إيدر عدم تقبيله ليد الملك فجر غضب الرجل القوي إدريس البصري، الذي خاطبه قائلا: "آش هاذ الشي درتي لينا مع سيدنا"، وطالبه بأن يطلب منه التوسط بينه وبين الملك حتى يقبل منه الاعتذار، لكن بنسعيد أجابه: "لن آتي عندك ولا يوجد هناك ما أعتذر عنه. هنا احتد وهو يطلب مني ألا أجيء مرة أخرى إلى الملك، وبدوري لم أتركها تمر دون جواب مني، فذكرته أني لم أطرق يوما باب القصر، ولم آت إليه يوما من تلقاء نفسي، بل فقط حين تتم دعوتي".

ويرى بنسعيد أن مسألة تقبيل يد الملك مسألة كرامة أولا وأخيرا، وخاطب البصري بعدما أخبره بأنه لن تتم دعوته مرة أخرى إلى القصر، قائلا: "إنكم ستوفرون على الجميع ما يمكن أن تسببه لي ولكم مثل هذه الدعوات"، قبل أن يضيف: "أنا ماشي شايط باش نبوس ليدين، ولا أملك سوى كرامتي".