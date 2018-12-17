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الرئيسية | من الأمس | آيت إيدر "يفضح أحرضان" ويكشف صفقة اليوسفي والحسن الثاني

آيت إيدر "يفضح أحرضان" ويكشف صفقة اليوسفي والحسن الثاني

آيت إيدر "يفضح أحرضان" ويكشف صفقة اليوسفي والحسن الثاني
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 11:00

بعد مسيرة سياسية ونضالية حافلة بمواقف شجاعة وجريئة قل نظيرها في المشهد السياسي المغربي، أصدر اليساري المغربي المقاوم محمد بنسعيد آيت إيدر مذكراته تحت عنوان: "هكذا تكلم محمد بنسعيد"، من إعداد وإخراج عبد الرحمن زكري، يرتقب أن يخصص لها حفل كبير بالرباط لتقديمها إلى الرأي العام، بعد الانتهاء من طباعتها في غضون أيام قليلة.

جريدة هسبريس الإلكترونية تنشر مقتطفات من مذكرات بنسعيد آيت إيدر بعد موافقة صاحبها، قبل تعميمها قريباً.

يتحدث معارض الملوك الثلاثة الرافض لدساتير المغرب باعتبارها "ممنوحة وغير شعبية"، في الجزء الأول من مذكراته التي تقع في 428 صفحة، حول نشأته كيتيم الأم، مرورا بأبرز المحطات السياسية والنضالية، منها انخراطه في جيش التحرير، ومواقفه من قضية الصحراء، ونجاته من محاولة اغتيال، وعلاقته الصدامية والمتوترة بالحكم، خصوصا مع الملك الراحل الحسن الثاني.

أحرضان وجيش التحرير

في الوقت الذي يؤكد فيه الزعيم التاريخي لحزب الحركة الشعبية، المحجوبي أحرضان، في مذكراته السابقة، أنه كان مسؤولا في جيش التحرير ومقاوما وطنيا، نفى محمد بنسعيد آيت إيدر صحة ذلك، مؤكداً أن الرجل لم يسبق له أن انتمى يوما ما إلى جيش التحرير أو كان واحدا من رجالاته.

ويقول آيت إيدر، وهو أحد قيادات جيش التحرير: "للتاريخ فقط، فأحرضان لم يسبق له أن انتمى يوما إلى جيش التحرير، وكل ما هنالك أن اسمه أعْطِيَ في وقت من الأوقات لقيادة الجيش بتطوان على أساس الاتصال به من طرف الفقيه الفكيكي وسعيد المنوزي هنا بالبيضاء بإحدى مقاهي عين الذئاب. وكان الغرض أن يلحق بالجيش باعتباره ضابطا. فطلب معاودة الاتصال به من بعد".

صفقة اليوسفي والحسن الثاني

من جهة ثانية، تطرقت المذكرات إلى محطة الاستفتاء على دستور 1996، التي اعتبرها "سبب التصدع الذي سيصيب الكتلة الديمقراطية، وستصل تبعاته حتى البيت الداخلي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، بل أذهب أبعد من هذا وأقول إن الموقف من الاستفتاء على الدستور الممنوح أحدث تأثيرا كبيرا على الساحة السياسية، وما زلنا إلى اليوم نعيش على إيقاع تداعياته السلبية".

وتحدث آيت إيدر عن تنازلات حزب الاتحاد الاشتراكي في هذه المرحلة قائلاً: "كانت الصفقة التي أعلن عنها النظام على الشكل التالي: يصوت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لصالح دستور 1996، لأول مرة في تاريخه، وبعدها... أي بعد أن يكون السبع قد أكل ما أكل، سيُقْدِم الحسن الثاني على تنازلات لا شيء فيها محددا ولا مضمونا... يعني مغامرة، ومقامرة، كمن يمضي شيكا على بياض... وتفجر الخلاف... قالوا: نمنح ثقتنا مرة أخرى ونبين حسن نيتنا وننتظر".

والنتيجة، يضيف المصدر ذاته، أنهم "قبلوا بقواعد اللعبة التي وضعها الحسن الثاني؛ حكومة تناوب مفصلة على المقاس الذي أراده هو، وتناوب مزيف أطلقوا عليه وصف "توافقي" لأنه بني على أسس غير سليمة. فالأغلبية التي حكم بها عبد الرحمان اليوسفي لم تكن أغلبية منسجمة، نابعة من حزبه ومن الأحزاب الحليفة له وفق برامج وتوجهات مشتركة وتقارب أيديولوجي، كما كان يجب أن يكون عليه الأمر، وإنما هي أغلبية ملقوطة من أحزاب الدولة".

ويخلص الزعيم اليساري إلى أنه "بالرغم من أن التناوب لعب دورا إيجابيا في انتقال السلطة بسلاسة من الحسن الثاني إلى محمد السادس، فإنه كان من الأخطاء القاتلة التي ستدفع الأحزاب الوطنية والتقدمية ثمنها غاليا فيما بعد، وستطوّح بها في نفق مظلم لتتقاذفها بالتظافر تيارات الانشقاقات والتآكلات الداخلية ويستبطن عدد من قياداتها قدرا هائلا من بنية وثقافة الأحزاب الإدارية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - kattani simo الاثنين 17 دجنبر 2018 - 11:23
الحلقة المفقودة في كل هذا لماذا لم يقتل ايت ادير او ينفى او يسجن او يصبح من المفقودين الم يكن المهدي بن بركة اعلى منه شانا ورغم ذالك قتل لاظن هذا صعبا على النظام وخصوصا في سنوات الرصاص اذن من وجهة نظري ان ايت ايدر انيط له دور لكي يلعبه ( كمعارض ) كي يلمع وجه النظام ورايناه كيف وسم من طرف الملك لماذا لم يرفض هذا الوسام ان كان حقا معارضا حقيقيا وشانه شان الكثير من اليساريين وبعض الجمعيات ( الحقوقية ) كلها تسترزق على حساب الشعب انا لاثق في اي سياسي مهما كان السياسية الوحيدة التي اثق فيها هي السيدة مركل
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2 - كيفاش زعما الاثنين 17 دجنبر 2018 - 11:24
ماشي ايت يدر عادا خداه اليوسفي عند طبيب نفسي .. واش لخبر داز هكا و كان
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3 - DR Najib الاثنين 17 دجنبر 2018 - 11:25
et oui, car Hassan II Malin et espiégle comme il etait, il Vous a eu, Tout Simplement,,,,, vous et vous acolyte, vous n'avez Rien pigé, et c'est maintenant que tu sors de Ton GHAFLA, ce qui est fait est Fait mon cher, réveillez vous, vous êtes devant un Génies Hassan II, qui non seulement a eu l'intelligence de vous mettre dans sa pochen Mais Grand Est il il a mis tout le Monde dans Sa poche, Israel, Egypte, algerie, Lybie,USA et Russie, :: c'est Trés Difficile de Trouver un Lion comme il etait Que DIEU l'ait en Sa Sainte Miséricorde
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4 - متتبع الاثنين 17 دجنبر 2018 - 11:27
هكذا هم السياسيون يتقلبون كالحرباء، يبيعون كل شيء مقابل السلطة و المال، و يعودون بعد أن كان ماكان ليحكوا لنا حكايات كان الأولى أن تحكى في زمانها و ليس الآن بعد أن صار العلم بها كعدمه. زعما مساكن تايجيهوهم عذاب الضمير
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