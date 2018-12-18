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كُتّاب وآراء
عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء
بعد مسيرة سياسية ونضالية حافلة بمواقف شجاعة وجريئة قل نظيرها في المشهد السياسي المغربي، أصدر اليساري المغربي المقاوم محمد بنسعيد آيت إيدر مذكراته تحت عنوان: "هكذا تكلم محمد بنسعيد"، من إعداد وإخراج عبد الرحمن زكري، يرتقب أن يخصص لها حفل كبير بالرباط لتقديمها إلى الرأي العام، بعد الانتهاء من طباعتها في غضون أيام قليلة.
جريدة هسبريس الإلكترونية تنشر مقتطفات من مذكرات بنسعيد آيت إيدر بعد موافقة صاحبها، قبل تعميمها قريباً.
يتحدث معارض الملوك الثلاثة الرافض لدساتير المغرب باعتبارها "ممنوحة وغير شعبية"، في الجزء الأول من مذكراته التي تقع في 428 صفحة، حول نشأته كيتيم الأم، مرورا بأبرز المحطات السياسية والنضالية، منها انخراطه في جيش التحرير، ومواقفه من قضية الصحراء، ونجاته من محاولة اغتيال، وعلاقته الصدامية والمتوترة بالحكم، خصوصا مع الملك الراحل الحسن الثاني.
بنسعيد والصحراء
رغم مواقفه المعارضة لسياسات النظام المغربي، إلا أنه يُحسب لليساري المغربي بنسعيد آيت إيدير دفاعه المستميت عن مغربية الصحراء، وإحراجه لعدد من الشخصيات الجزائرية المدافعة عن أطروحة جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
ويحكي بنسعيد، في مذكراته، أنه كان برفقة عبد الرحمان اليوسفي ومحمد العربي المساري، ضيوفا على صديق جزائري في بيته يدعى الشريف بلقاسم على مائدة العشاء، و"كان ضمن الحضور الشريف مساعدية، رئيس جبهة التحرير الجزائري، وبوتفليقة الذي كان في ذلك الوقت عاطلا ولا مهمة مسنودة إليه، وضيوف آخرون من الجبهة".
ويُضيف مؤلف الكتاب: "فتحنا النقاش الذي كانوا كلهم يتمنون ألا يفتح، وأحسسنا أن الحرج يسود اللقاء لكننا لم نتوقف، ذكرناهم بالأحزاب الكبيرة التي ناضلت من أجل استقلال البلدان المغاربية وحملت حلم الوحدة، وهي حزب الاستقلال بالمغرب وحزب الشعب بالجزائر وحزب الدستور بتونس، وبينا لهم أنهم بسياستهم يجهضون ليس فقط حلم الوحدة المغاربية، بل أيضا حق شعوب المنطقة في العيش الكريم والتقدم، وبناء مستقبل أكثر إنسانية".
وبعد صمت جزائري، يُورد المصدر: "حاول بوتفليقة إنقاذ الموقف، فتدخل وذكر بأن هواري بومدين كانت له رغبة في حل هذا المشكل، وكان ثمة موعد بينه وبين الحسن الثاني في بروكسيل، إلا أن الموت عاجل بومدين فتوقف كل شيء".
دبلوماسية موازية
وتطرق بنسعيد إلى الدبلوماسية الموازية التي وضعت لبناتها الأولى القيادات الحزبية الوطنية لخدمة قضية الصحراء، وذلك من خلال الزيارات التي كانوا يقومون بها إلى كل من تونس والجزائر وموريتانيا وليبيا.
ومباشرة بعد الحرج الذي تعرض له بوتفليقة وشخصيات أخرى، وجه بنسعيد واليوسفي والمساري درسا إلى الصحافة الجزائرية التي تكلفت بمهاجمتهم.
ويقول: "في اليوم الموالي، عقدنا ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، حضرتها كل الجرائد الحاقدة على المغرب، وكان الدور هذه المرة على وسائل الإعلام في هجومنا. عِبنْا عليهم جهلهم بالتاريخ وتزويرهم له، هم المؤتمنون على الحقيقة، وقلنا لهم إن آباءهم كانوا معنا في نفس الخندق وإن العدو الذي حاربناه كان واحدا، وكان المأمول أن يتولوا هم تحقيق حلم الوحدة، بعد أن تعذر علينا نحن ذلك، لا إذكاء نار الحقد وبث مشاعر الكراهية والتفريق بين الشعبين المغربي والجزائري".
وأضاف آيت إيدر: "كما أوضحنا لهم أن ما يسمونه بالشعب الصحراوي قد دافع عن مغربية الصحراء في وجه الاستعمارين الفرنسي والإسباني، وأن آباء المغرر بهم في مخيمات تيندوف بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل عودة الصحراء إلى أرض الوطن، وفي الأخير كان لا بد من تذكيرهم بأنهم غير مهنيين، وما يقومون به لا يفرق عن الارتزاق في شيء. لم يكن أحد من الحاضرين قادرا على الدفاع عن قضية يعرف الكل أنها مفبركة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
إنه من المرابطين و المرابطين حرفيين في لعبة الوجهين . لقد كان يتظاهر و يقف مع من هم مناهضون و معارضون لسياسة الملوك. إلا أنه كان يساند سياسات الملك و يعمل لإجهاض كل السياسات المعادية للملوك. و الدليل على كلامي هو سؤال بسيط . أين إنتهى كل المعارضين للملوك و لماذا لم ييصيب أيت إيدر و لا زكام ؟؟
السياسة تسمى سياسة. و أيت إيدر كان سياسي منافق.
أما النظال فهو ليس سياسة بل هو إيمان هي قطية صحيحة. و أيت إيدر لم يكن مناضلا يوما في حياته.
اتمنى ان يتفضل السيد ايت ايدر والاخوة الجزائرريون
بندوة تشرح لنا الوقائع في تلك الضروف التاريخية خلال 1945 الى
1962
يشرحون لنا وضع المغرب والجزائر والعلم انداك
بعيدا على التاريخ الرسمي وبكل صراحة وموضوعية
خدمة للمستقبل وللاجيال القادمة
باراكا من الشعارات والحزازة
من مصلحة كل من يسكن قرن افريقيا ان يعيش في سلام
ونخرج من الحروب والقهرة
اتمنى ان يكون القرن 21
قرن يمكن لكل مغاربي جزائري موريطاني مغربي تونسي
ان يتجول بدون جواز سفر ولا فيزا
راه اعيينا من الحيف والحدود التي تكونت في العقول والقلوب
من يستفيد من بيع السلاح للمغرب والجزائر
ملايير تهدر في ادوات الموت
ملايير مغربية وجزائرية من الاحسن ان تستتمر في التعليم والصحة وما ينفع شعوبنا
وفي مستقبل الناشئة
احنا خاوا احنا احباب احنا جيران
bravo Mr Bensaid.
كل التقدير والاحترام للمناظلين على الاقل كانت لديهم نية النقاش.
تسلمنا المشعل دون لهب و سوف نقدمه دون مقبض.
وكفى.
حاليا بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائرية و هو مكلف بقضية الصحراء.
لهذا السبب لم يتغير موقف الجزائر من الصحراء .
نفس الشخص = نفس الأفكار
بالله عليك على اي وحدة تتكلمون وحزب الاستقلال الذي
اخترع خريطة للمغرب حدودها تقسم الجزائر الى نصفين !!
اذن على اي وحدة تتكلمون ؟ وكيف يعقل ان يتواجد شخص
اي بوتفليقة في اجتماع بين شخصيات كبار وهو " عاطل "؟؟
اما التحاليل و الكلام عن الماضي فهو لن يغير من الامر شيئا لان خريطة الجزائر ستظل مثل ماهي مهما كانت نتيجة نزاع الصحراء و المحيط الاطلسي مثل الخوخ لو كان جا يداوي كان داوى موريتانيا و السنغال !
اما من تهمهم قضية الصحراء من المغاربه او الاقليم التاريخية كما يسمونها فعليهم محاسبة من رضي باستقلال منقوص قبل ان يحاسب من استغل الوضع الذي وجده امامه فرصه فاقتنصها
تحياتي
عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
بالنسبة لنا حاليا(اي كجيل الحالي ) فان كل هاته المكانة وهذا الدور الذي كان يزخر به رواد هؤلاء الأحزاب المغربية انذاك لا يساوي شيئا مادام القضية لم تحل الى يومنا هذا