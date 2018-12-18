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الرئيسية | من الأمس | عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء

عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء

عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:00

بعد مسيرة سياسية ونضالية حافلة بمواقف شجاعة وجريئة قل نظيرها في المشهد السياسي المغربي، أصدر اليساري المغربي المقاوم محمد بنسعيد آيت إيدر مذكراته تحت عنوان: "هكذا تكلم محمد بنسعيد"، من إعداد وإخراج عبد الرحمن زكري، يرتقب أن يخصص لها حفل كبير بالرباط لتقديمها إلى الرأي العام، بعد الانتهاء من طباعتها في غضون أيام قليلة.

جريدة هسبريس الإلكترونية تنشر مقتطفات من مذكرات بنسعيد آيت إيدر بعد موافقة صاحبها، قبل تعميمها قريباً.

يتحدث معارض الملوك الثلاثة الرافض لدساتير المغرب باعتبارها "ممنوحة وغير شعبية"، في الجزء الأول من مذكراته التي تقع في 428 صفحة، حول نشأته كيتيم الأم، مرورا بأبرز المحطات السياسية والنضالية، منها انخراطه في جيش التحرير، ومواقفه من قضية الصحراء، ونجاته من محاولة اغتيال، وعلاقته الصدامية والمتوترة بالحكم، خصوصا مع الملك الراحل الحسن الثاني.

بنسعيد والصحراء

رغم مواقفه المعارضة لسياسات النظام المغربي، إلا أنه يُحسب لليساري المغربي بنسعيد آيت إيدير دفاعه المستميت عن مغربية الصحراء، وإحراجه لعدد من الشخصيات الجزائرية المدافعة عن أطروحة جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

ويحكي بنسعيد، في مذكراته، أنه كان برفقة عبد الرحمان اليوسفي ومحمد العربي المساري، ضيوفا على صديق جزائري في بيته يدعى الشريف بلقاسم على مائدة العشاء، و"كان ضمن الحضور الشريف مساعدية، رئيس جبهة التحرير الجزائري، وبوتفليقة الذي كان في ذلك الوقت عاطلا ولا مهمة مسنودة إليه، وضيوف آخرون من الجبهة".

ويُضيف مؤلف الكتاب: "فتحنا النقاش الذي كانوا كلهم يتمنون ألا يفتح، وأحسسنا أن الحرج يسود اللقاء لكننا لم نتوقف، ذكرناهم بالأحزاب الكبيرة التي ناضلت من أجل استقلال البلدان المغاربية وحملت حلم الوحدة، وهي حزب الاستقلال بالمغرب وحزب الشعب بالجزائر وحزب الدستور بتونس، وبينا لهم أنهم بسياستهم يجهضون ليس فقط حلم الوحدة المغاربية، بل أيضا حق شعوب المنطقة في العيش الكريم والتقدم، وبناء مستقبل أكثر إنسانية".

وبعد صمت جزائري، يُورد المصدر: "حاول بوتفليقة إنقاذ الموقف، فتدخل وذكر بأن هواري بومدين كانت له رغبة في حل هذا المشكل، وكان ثمة موعد بينه وبين الحسن الثاني في بروكسيل، إلا أن الموت عاجل بومدين فتوقف كل شيء".

دبلوماسية موازية

وتطرق بنسعيد إلى الدبلوماسية الموازية التي وضعت لبناتها الأولى القيادات الحزبية الوطنية لخدمة قضية الصحراء، وذلك من خلال الزيارات التي كانوا يقومون بها إلى كل من تونس والجزائر وموريتانيا وليبيا.

ومباشرة بعد الحرج الذي تعرض له بوتفليقة وشخصيات أخرى، وجه بنسعيد واليوسفي والمساري درسا إلى الصحافة الجزائرية التي تكلفت بمهاجمتهم.

ويقول: "في اليوم الموالي، عقدنا ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، حضرتها كل الجرائد الحاقدة على المغرب، وكان الدور هذه المرة على وسائل الإعلام في هجومنا. عِبنْا عليهم جهلهم بالتاريخ وتزويرهم له، هم المؤتمنون على الحقيقة، وقلنا لهم إن آباءهم كانوا معنا في نفس الخندق وإن العدو الذي حاربناه كان واحدا، وكان المأمول أن يتولوا هم تحقيق حلم الوحدة، بعد أن تعذر علينا نحن ذلك، لا إذكاء نار الحقد وبث مشاعر الكراهية والتفريق بين الشعبين المغربي والجزائري".

وأضاف آيت إيدر: "كما أوضحنا لهم أن ما يسمونه بالشعب الصحراوي قد دافع عن مغربية الصحراء في وجه الاستعمارين الفرنسي والإسباني، وأن آباء المغرر بهم في مخيمات تيندوف بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل عودة الصحراء إلى أرض الوطن، وفي الأخير كان لا بد من تذكيرهم بأنهم غير مهنيين، وما يقومون به لا يفرق عن الارتزاق في شيء. لم يكن أحد من الحاضرين قادرا على الدفاع عن قضية يعرف الكل أنها مفبركة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مشينا فيها كاملين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:12
بعد ايداع المذكرات و وضعها قيد الطريق للتداول استبق اليوسفي الاحداث و اشهر مرافقته ايت يدر لزياة طبيب نفسي و هي خطة محكمة لتسريب محتشم، و نخشى لما بعد تبعات نشر الاسرار ان يتجرع المريض النفسي محلولا غير مستساغ المذاق فرارا من الرعب الذي سيعتريه كلما نفذت كمية العقار النفسي من خلايا الدم .. دم شهداء الوطن
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-3
2 - بدون كلام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:14
لماذا كثرت التحليلات والتخمينات على الصحراء في هذا الوقت بالذات أم أن الضغوط على المغرب وقرب الحل هو من حتم عليكم الخروج بألف تحليل في اليوم؟
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-18
3 - مغربية قحة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:18
الصحراء مغربية وسوف تبقى مغربية الى ان يرث الله الأرض ومن عليها وحقدهم يكمن في ما يروه من تقدم ونماء الذي تزخر به اقاليمنا الصحراوية
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7
4 - عادل الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:19
اليوم بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزاىرية منذ مايقارب 20 سنةولم يحرك ساكنا من أجل الوحدة المغاربية هذا ليعلم الجميع ان اللوبي الجزاىري أو مايسمى بالدولة العميقة لن يستجيب لرغبة الشعوب المغاربية أو بالأحرى الشعبين الشقيقين المغربي والجزاىري لذالك سيشهد عليهم التاريخ
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8
5 - الحسين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:27
وطني لم ينل ما يستحقه من المسؤولين بارك الله في عمره.
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2
6 - الشرجم ديال لمسمن الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:27
بنسعيد أيت إيدر لم يكن أبدا معارضا للملوك الثلاث
إنه من المرابطين و المرابطين حرفيين في لعبة الوجهين . لقد كان يتظاهر و يقف مع من هم مناهضون و معارضون لسياسة الملوك. إلا أنه كان يساند سياسات الملك و يعمل لإجهاض كل السياسات المعادية للملوك. و الدليل على كلامي هو سؤال بسيط . أين إنتهى كل المعارضين للملوك و لماذا لم ييصيب أيت إيدر و لا زكام ؟؟

السياسة تسمى سياسة. و أيت إيدر كان سياسي منافق.
أما النظال فهو ليس سياسة بل هو إيمان هي قطية صحيحة. و أيت إيدر لم يكن مناضلا يوما في حياته.
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7 - بوجميع الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:30
بعيدا عن الشعارات
اتمنى ان يتفضل السيد ايت ايدر والاخوة الجزائرريون
بندوة تشرح لنا الوقائع في تلك الضروف التاريخية خلال 1945 الى
1962
يشرحون لنا وضع المغرب والجزائر والعلم انداك
بعيدا على التاريخ الرسمي وبكل صراحة وموضوعية
خدمة للمستقبل وللاجيال القادمة
باراكا من الشعارات والحزازة
من مصلحة كل من يسكن قرن افريقيا ان يعيش في سلام
ونخرج من الحروب والقهرة
اتمنى ان يكون القرن 21
قرن يمكن لكل مغاربي جزائري موريطاني مغربي تونسي
ان يتجول بدون جواز سفر ولا فيزا
راه اعيينا من الحيف والحدود التي تكونت في العقول والقلوب
من يستفيد من بيع السلاح للمغرب والجزائر
ملايير تهدر في ادوات الموت
ملايير مغربية وجزائرية من الاحسن ان تستتمر في التعليم والصحة وما ينفع شعوبنا
وفي مستقبل الناشئة
احنا خاوا احنا احباب احنا جيران
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2
8 - عياشي مغاربي افريقي وافتخر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:31
القضية لن تجد الحل ابدا لان نبتة الككراهية الثي زرعها الحركي الحاكم في المنطقة وفيي قلوب المغغاربة الاشقاء لن تذبل ابدا وكمغاربي اعرف من خلال اي نقاش ان الممغرربي ممهما كاان فقيرا او غنيا الا ويعتبر الصحراء جزءا من وطنه ومستعد للدفاع عنها عكس الجزائري او الموريتاني الذين مهما قالوا عن القضية فهي في نظرهم مفبركة من بومدين والقدافي وان ما يسمى شعبا ماجورا في تندوف مهما كان عدده لا يساوي نصف اصغر حارة من عشرات الحارات في العيون الثي يقترب عدد سكانها من نصف مليون نسمة ولا نجد الا عشرة اشخاص يتناوبون على مناوئة رجال الامن عندما يتطرق مجلس الامن للقضية..الله يهدي حكامنا ان كانوا فعلا حكاما
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9 - الصراحة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:33
الرواد هم من يعرفون الحقيقة وهم رفقاء اباء زعماء المرتزقة الدين استشهدو من اجل مغربية الصحراء في الوقت الدي اتبع الابناء القدافي وبومدين الدين كان كل غايتهم الانتقام وتقسيم واضعاف المغرب والقضاء على الحكم الملكى به
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10 - امازيفي عربي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:38
بو تفليقة هاد لم يكن له ابدا منصبا ولا دورا سياسيا كان . او شيء آخر فسيرته الداتية عنوانها عاااااااطل فهو عاطل بمعنى الكلمة رجل استخدمه النضام العسكري في الواجه لقضاء و تمرير مآربهم و ليستحودوا على خيرات الجزائر وعرقلة كل حل مع المغرب. الرجل في اردل عمره يعاني من المرض و من موت سريري ويستخدمونه دائما ربما حتى في لحده لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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11 - مفكر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:43
نحن شباب المغرب عند وفاة المغربي السيد بوتفلبقة بعد عمر طويل انشاء الله سنطالب بجثمان السيد بوتفليقة ليدفن في وطنه المغرب سنقوم له ضريح في منزله العاءلي في وجدة ونسميه بضريح بوتفليقة ليءتي له الزوار الجزاءرين والمغاربة ويكون معلمة للتفاهم من جارة السوء مع المغرب كما انه سيشفي امراضا عدة مثل امراضا ضد المؤامرات من جارة السوء ضد المغرب وامراضا كثيرا كالتعصب الديني ووجوه بوحمرون سنقوم له جنازة رهيبة كما سيسير وراءه 10 الف خيالة مغربية بمشاركة اصحابه المغاربة في تحرير الجزاءر.ماذا قلتم اخواني الجزاءريين؟
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12 - العربي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:45
للاسف الشديد رغم قوله سبحانه وتعالى :" انما المومنون اخوة " الا ان ما نراه اليوم من تناحر بين المسلمين في شمال افريقيا او المشرق العربي يزداد حدة ارضاء لاجندات غربية هدفها فرق تسد ( السيادة ) بغية ترويج اسلحتهم للمسلمين كسوق واعدة ، وحتى لا يتوحد المسلمون فيما بينهم لانهم يخشون وحدتهم لان فيها سيادتهم على العالم وامتلاكهم لزمام الامور ، وهو ما تهابه جل الدول الغربية ومعها الولايات/الويلات المتحدة الامريكية، زد على ذلك ان المالكين لزمام الامور بالدول الاسلامية همهم الحفاظ على كراسيهم والولاء للغرب، " ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم " وهو الحاصل للشعوب العربية الاسلامية
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13 - Hakim khouribgui الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:45
من بداية النص إستنتجت ان بومدين قد اغتيل من طرف اعداء وحدتنا الترابية.
bravo Mr Bensaid.
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14 - hassan الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:46
للدين يتبجحون بمقولة خوة خوة والله تم والله الى ان الراي العام في الجزاءر يعرف بان قضيتنا مفبركة ولكن الغدر في الدماء الحركي لن يزول ابدا ومن ينتظر حل لمشكل الصحراء او ان تترك الجزاءر ملف الصحراء المغربية فهو واهي لان عقيدتهم مبنية على الفوضى و تفرقة المغرب
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15 - حسن بنلحسن الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:51
الآن وفي آخر العمر نعلم لماذا نفشل عبر الزمن... لقد كنا نناقش قضايانا مع العاطلين... ونتبجح بذلك.
كل التقدير والاحترام للمناظلين على الاقل كانت لديهم نية النقاش.
تسلمنا المشعل دون لهب و سوف نقدمه دون مقبض.
وكفى.
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16 - ايت واعش الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:53
شمال افريقيا امازيغية .افكار التقسيم جاءت مع الاحزاب العروبية القومجية.وها نحن ندفع الثمن. بنسعيد ايت ايدر لا مواقف له تجاه الامازيغية واتمنى ان اعرف موقفه في هذا الاتجاه..لو تبنت شمال افريقيا العرف الامازيغي كقانون ودستور لانتهت كل مشاكلها ذالك انه كان المجال متاحا لكل الامازيغ للرعي والانتفاع و ووو ..الاستعمار العربي والفرنسي هم من دمر العرف الامازيغي
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17 - said الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:56
est que ce qu'ils ont gagnè? rien de rien plutot le contraire, 6 presidents algeriens et bientot bouteflika le 7eme on tous fait de la question du sahara une prioritè absolue pour eux, avec toute une diplomatie dediè, des milliards de dollars depensès,des milliers de manoeuvres steriles contre le maroc sans parler de toute la presse du regime qui abboie tout le temps….. et sont tous morts avec le maroc a travers leurs gorges et plus le temps passe plus leur songe de leur republiquette fantoche a leur solde s'eloigne et s'eteint, ils sont les seuls dans la region et dans le monde arabe avec cette mentalitè de ….je sais pas si il est fruit de longues periodes de colonisation subis ou quoi, mais vraiment c'est un regime bizzare
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18 - بوتفليقة الوزير والرئيس الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:59
بوتفليقة كان وزيرا للخارجية و مكلفا بقضية الصحراء.

حاليا بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائرية و هو مكلف بقضية الصحراء.


لهذا السبب لم يتغير موقف الجزائر من الصحراء .

نفس الشخص = نفس الأفكار
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19 - fouad chetouani الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:59
( نعم هي قضية شخصية بين بومدين والحسن الثاني ركب عليها الانتهازيون من جميع الدول المغاربية والإفريقية ) كانت تخصص لها الدولة الجزائرية كل سنة ميزانيات وميزانيات خلال 43 سنة حتى أصبحت عظام الشعب الجزائري بارزة يشفق من حاله العدو قبل الصديق ، وأنا أتحدث عن الزوالي الجزائري الذي يشكل نسبة 99 % من الشعب الجزائري الخنوع والمقموع المبهدل المستعبد ، هذا المساهل أرسلته الدولة الجزائرية ليشارك في حل تلك المعضلة فإذا به يقول بكل صلف وخسة ودناءة ووساخة مُخ ، يقول :" جينا نظحكوا شي شويا " ... لقد كان متعمدا أن يرسل تلك الرسالة للشعب الجزائري خاصة وأن المبعوث الأممي كوهلر قد منع جميع الوفود من الإدلاء بأي تصاريح ، لقد امتنعت جميع الوفود إلا وفد العصابة الحاكمة في الجزائر... وهل لعناصر العصابة – أي عصابة كانت - هل لعناصر العصابة أخلاق وشرف تخشى عليها من الخدش ؟؟...
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20 - العباسي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:01
نحن كجزائريين عندما نرى قدف و تجريح من طرف المخزن او الاعلام المغربي اتجاه قادتنا نعلم انكم في الوحل ههههههههههه
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21 - KIM الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:03
" ذكرناهم بالأحزاب الكبيرة التي ناضلت من أجل استقلال البلدان المغاربية وحملت حلم الوحدة، وهي حزب الاستقلال بالمغرب وحزب الشعب بالجزائر وحزب الدستور بتونس "
بالله عليك على اي وحدة تتكلمون وحزب الاستقلال الذي
اخترع خريطة للمغرب حدودها تقسم الجزائر الى نصفين !!
اذن على اي وحدة تتكلمون ؟ وكيف يعقل ان يتواجد شخص
اي بوتفليقة في اجتماع بين شخصيات كبار وهو " عاطل "؟؟
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22 - رستمي من غرداية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:07
مهما كانت نتيجة ملف الصحراء فالجزائر حققت هدفها الاساسي و هو الحفاظ على جدودها الحالية في دولتها الحديثة و اكتسبت مساحات شاسعة لم تكن تمتلكها من قبل نفس الشيء الذي حدث مع السعودية حيث تحتل المرتبة ال 12 عالميا من بعد الجزائر ال 10 عالميا و لم تكن على تلك السماحة ابدا في تاريخها حيث كانت دولة على هضاب نجد فقط

اما التحاليل و الكلام عن الماضي فهو لن يغير من الامر شيئا لان خريطة الجزائر ستظل مثل ماهي مهما كانت نتيجة نزاع الصحراء و المحيط الاطلسي مثل الخوخ لو كان جا يداوي كان داوى موريتانيا و السنغال !

اما من تهمهم قضية الصحراء من المغاربه او الاقليم التاريخية كما يسمونها فعليهم محاسبة من رضي باستقلال منقوص قبل ان يحاسب من استغل الوضع الذي وجده امامه فرصه فاقتنصها

تحياتي
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23 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:12
إن الذي كان قريبا من حل هذا المشكل المفتعل هو المرحوم بوضياف وهناك تسجيلات موثقة توحي بذلك ، وتمت تصفيته أمام العالم لانه كان قريبا من الحل . فاللهم ارحمه رحمة من عندك . أما الباقي فالكل يعاكسنا في وحدتنا الترابية للفت الانظار على ما يحدث بالداخل وعلينا الالتفاف حول وحدتنا الترابية من طنجة الى الكويرة لرد وردع أي معتدي كيف ما كان . وليعلم العالم أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ...













عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
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24 - جيل اليوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:17
جيني من الآخر
بالنسبة لنا حاليا(اي كجيل الحالي ) فان كل هاته المكانة وهذا الدور الذي كان يزخر به رواد هؤلاء الأحزاب المغربية انذاك لا يساوي شيئا مادام القضية لم تحل الى يومنا هذا
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