سكان المغرب في العصر الوسيط .. معطيات المكان ومحددات الزمان

هسبريس - وائل بورشاشن

يرسم حميد اجميلي في كتاب "المسألة الديموغرافية بالمغرب الأقصى.. مؤشرات إحصائية حول الاقتصاد والتمدين خلال العصر الوسيط في القرون 12-14م"، الذي صدر عن "سلسلة شرفات" التي تصدرها منشورات الزمن، "صورة موجزة" عن ديموغرافية المغرب الأقصى في القرون الميلادية 12 و13 و14، ومساهمتها في تمركز السكان ومعرفة المناطق الريفية والحضرية التي استقطبت السكان من أجل الاستقرار.

ويوضّح اجميلي أن "دراسة المسألة الديموغرافية بالمغرب الأقصى خلال العصر الوسيط تكتسي أهمية بالغة لتسليطها الضوء على حقل معرفي تاريخي ديموغرافي لم ينل حظّه من العناية والاهتمام في الدراسات التاريخية بالمغرب أو العالم العربي عموما".

ويركّز هذا الكتاب على "العوامل المساعدة في التطور الديموغرافي من خلال رصد بعض المعطيات الإحصائية الاقتصادية في مجال الفلاحة والصناعة والتجارة والضرائب، وكيفية تفسير حجم الكثافة السكانية وتَوفُّر معطيات الاستقرار وظاهرة التمدين من خلالها؛ ثم تناول المرافق العمرانية من قبيل عدد أبواب المدن والحمّامات والطاقة الاستيعابية للمسجد الجامع..رغم صعوبة اقتحام هذا الحقل المعرفي نظرا لقلّة الأرقام وشحّ المصادر وغياب الآليات المنهجية الجاهزة"، وفق المصدر ذاته.

واستنتج الكاتب، حسب خلاصة كتابه، أن "مدينة فاس عرفت تطورا كبيرا على كافة الأصعدة عبر مسارها التاريخي، خصوصا في عهد الدولة المرابطية والموحّدية والمرينية، وهو ما انعكس على ارتفاع عدد سكّانها في مرحلة أوج وقوّة هذه الدول"؛ كما خَلُص إلى كون "مدينة مراكش شهدت تحوّلا ديموغرافيا وعمرانيا بعد إنشائها من طرف المرابطين، وأن ازدهارها استمر إلى حدود بداية تراجع الدولة الموحدية وانهيارها وانتقال العاصمة إلى فاس في عهد المرينيين".

ومن بين خلاصات الكتاب أيضا أنه "رغم ما عرفته مدينة مكناس من تطور تدريجي عبر تاريخها، خصوصا في مراحل قوة الدولة المرابطية والموحدية والمرينية، فإنها عرفت انتكاسات ديموغرافية خلال الاجتياح الموحدي لها وعند ضعف الدولة المرينية". كما يرد في المصدر نفسه حديث عن "استفادة مدينة سبتة من موقعها الإستراتيجي الذي انعكس على الوضع السكاني رغم عدم وصولها، من حيث الكثافة السكانية، إلى حجم المدن الأخرى".

ويتحدّث كتاب "المسألة الديموغرافية بالمغرب الأقصى" عن مدن مغاربية مثل تلمسان، التي "تتوفر على مؤهّلات اقتصادية هامة مكنتها من التوفر على نسبة ديموغرافية هامة خلال مرحلة قوة الدول التي حكمتها، رغم معرفتها نزيفا ديموغرافيا بفعل الحصار الذي فرض عليها، خاصة مع الدولة المرينية في بداية القرن الثامن الهجري، ما أثّر في وضعها الديموغرافي، رغم محاولتها استعادة مكانتها الديموغرافية بعد ضعف المرينيين".

ويوضّح حميد اجميلي في كتابه "المسألة الديموغرافية بالمغرب الأقصى" أنه "رغم وقوفه على المؤشرات الديموغرافية في المدن التي قدّمت كنماذج إلا أن نتائجها لم تكن كافية من أجل بناء نظرة متكاملة عن حجم التطور الديموغرافي والمسألة السكانية، وهو ما لم يكن معه بد من توسيع مجال المعالجة ليشمل المرافق الاجتماعية والدينية للمدن باعتماد المقاربة الإحصائية، و-من هنا- تمّ الوقوف على معطيات، مثل: عدد أبواب المدن، وعلى ضوئها تم تقسيم المدن إلى كبيرة وصغيرة ومتوسّطة، رغم تحفظات الكاتب على ذلك؛ كما تمّت الاستفادة من معطيات عدد الحمّامات..التي تُبيّن أن المدن العريقة والكبيرة في حجم مساحتها تتوفّرُ على أكبر عدد منها؛ ما يشير إلى ارتفاع عدد سكانها..".

ويهدف الكتاب، حسب خلاصته، إلى "رسم صورة موجزة عن المسألة الديموغرافية من خلال رسم ملامح خطاطة اقتصادية للمغرب الأقصى، تمكّن من التعرّف على المؤهّلات الفلاحية والصناعية والتجارية وحجم الضرائب من أجل الوقوف على مساهمة هذه المؤهّلات في تمركز السكان، ومعرفة المناطق الريفية والحضرية التي استقطبتهم للاستقرار".

ومكّنت "المعطيات الإحصائية المتنوعة" التي انطلق منها الكتاب من "بلورة تصوّر إجرائي حول أهم الإمكانات التي تتوفّر عليها مناطق المغرب الأقصى، إضافة إلى التطوّر التقني والصناعي الذي يوحي بالتطور الحضاري". ويضيف المصدر نفسه أن "أهمية المغرب تتجلى في قوّته التجارية، وما يوفّره من مواد غذائية وحرفية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان استمرار العنصر البشري في الاستقرار والتزايد الطبيعي".