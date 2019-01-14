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الرئيسية | من الأمس | الخليفة: 11 يناير من أيام الله الخالدة .. وإرادة المغاربة تحقق المعجزات

الخليفة: 11 يناير من أيام الله الخالدة .. وإرادة المغاربة تحقق المعجزات

الخليفة: 11 يناير من أيام الله الخالدة .. وإرادة المغاربة تحقق المعجزات
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 14 يناير 2019 - 15:50

قال امحمد الخليفة، القيادي السابق في حزب الاستقلال، إن ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، التي توافق 11 يناير من كل سنة، "تبقى أحد الأيام الخالدة في تاريخ المغرب الحديث"؛ لأنه فيها "قيلت الكلمة الفصل التي هي الاستقلال"، وهو ما جعلها "يوما من أيام الله الخالدة".

وتحدث الخليفة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن أهمية الاستمرار في إحياء يوم 11 يناير من سنة 1944؛ لأن "كل الشعوب تخلّد أيام تحرّرها، ولا توجد أمة من الأمم لها تاريخ وحضارة ونضال إلا لها أيامها الخالدة"، مضيفا أن هذا اليوم "من الأيام العظيمة التي يجب أن نتذكرها ليس فقط من أجل أن نمجد من قاموا بها، وليس فقط لثقافة الاعتراف، بل من أجل جعلها رمزا لما تستطيعُ أن تحققه الشعوب عندما تكون عندها إرادات سياسية حقيقية".

ووضع المتحدث وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياق سلسلة من الأعمال النضالية في تاريخ المغرب، متأسّفا من "عدم تدريسها، حتى أصبح الكثير من الشباب اليوم لا يعرفون ما معنى الاحتفال بـ11 يناير الذي هو يوم لإرادة ملك وشعب قرروا ألا يتراجعوا إلا إذا تحقّق الاستقلال".

وأشار امحمد الخليفة إلى أنه "عندما قرر الشعب المغربي المطالبة بالاحتفال بهذا اليوم، وقرر الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يعرف تاريخ المغرب الحقيقي معرفة حقيقية، أن يكون 11 يناير يوم عيد، كانوا ينظرون بعيدا؛ من أجل أن تبقى في تاريخ هذا الشعب هذه الذكرى نصبا وعلامة يهتدي بها في مسارات العالم المتموج بالأفكار والمشاكل والأطروحات المتعددة".

واسترسل القيادي الاستقلالي متحدثا عن تاريخ المغرب "الذي عاش طيلة حياته دولة بل إمبراطورية عظيمة مستقرة لها إشعاعها الفكري والحضاري ووجودها في العهد المرابطي والعهد الموحدي وامتدادها من المحيط الأطلسي إلى حدود مصر، وفي الأندلس، وتعاقبت عليها 5 أو 7 دول في تاريخ الإسلام"، ثم زاد قائلا إن المغرب "عاش دولة محترمة؛ ولكن في بداية القرن العشرين سقط سقطته المريعة عندما تم توقيع وثيقة الحماية في 30 مارس 1912".

وذكّر الخليفة بأن "الحرب الشعبية في المغرب استمرت إلى حدود سنة 1934، بعد معركة الهري ومعركة بوغافر، مرورا بالثورة التحررية الكبرى للزعيم الخالد المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي الذي بعدما وضعت ثورته أوزارها وسيق إلى المنفى بدأ العملُ السياسي من سنة 1927، وصولا إلى سنة 1944، وكان نضالا سياسيا من أجل الإصلاحات".

واستحضر المتحدّث التقاء إرادة نخبة من الوطنيين والملك محمد الخامس، والتخطيط ليكون هناك يوم فاصل في تاريخ النضال، ليس من أجل المطالب الوطنية، أو المطالب الشعبية، أو مطالب الأحزاب الوطنية آنذاك التي تجلّت في حزب الاستقلال، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب الإصلاح الوطني في الشمال، وحزب الوحدة والاستقلال؛ بل أن يكون يوما فاصلا في النضالات التي خاضها المغاربة منذ فرض الحماية، ودخول الاستعمار؛ لأن المغاربة بحكم تاريخهم وحضارتهم وإسهامهم في تقدم الإنسانية جمعاء لم يكن من السهولة بما كان أن يخضعوا لأي مستعمر كيفما كان".

وذكّر القيادي السابق في حزب الاستقلال بالتقاء "إرادة الملك محمد الخامس وإرادة حزب الاستقلال بالذات لتقديم وثيقة الاستقلال يوم 11 يناير 1944"، مذكّرا بأن هذه الوثيقة قد وقعها "66 شخصية من أبناء المغرب البررة من شمال المغرب ومن جنوبه، من عربه وأمازيغه، ومن مثقفيه في مختلف التكوينات، من جامعة ابن يوسف والقرويين وثانوية مولاي إدريس بفاس، ومن الشخصيات العلمية والوطنية التي قرّرت المساهمة".

وخلص الخليفة إلى أن العبرة الأساسية من جعل هذا اليوم يَوْمَ عيد، هي: "أن نتذكر أن إرادة الشعب إذا كانت تريد أن تصل إلى مبتغاها، وإذا وجدت من يؤطّرها ويأخذ بيدها، فإنها تحقق المعجزات"، ثم ختم تصريحه قائلا: "يوم تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير يوم للشعب المغربي بكامله؛ لأنه أعطى الانطلاقة الكبرى من أجل تحرر البلاد واستقلالها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي و كفى الاثنين 14 يناير 2019 - 16:07
هي زعما لو لم نكن قدمنا وثيقة الإستقبال لكنا ما زلنا مستعمَرين..
الوثيقة محطة من المحطات التي أدت إلى الاستقلال.. و هي تمجد جماعة من المغاربة و الأولى أن بُمجَّد كل المغاربة بعيد وطني للاستقبال.. و كفى.
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7
2 - ريفي أصيل الاثنين 14 يناير 2019 - 16:09
اليوم خلده الحزب حتى يستنزف ثروات البلاد بدعوى أنه من حرر البلاد.مع أن اللذين حرروا البلاد وأخرجوا المستعر أغلبهم ماتوا في المعارك و من بقي منهم أعطوه 500 درهم في الشهر .وتركوه يموت ببطء .
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10
3 - أبو الهول الاثنين 14 يناير 2019 - 16:18
لأن هناك عيد الاستقلال و هو 18 نونبر! ما الحاجة إلى 11 يناير؟!
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9
4 - Ziryab الاثنين 14 يناير 2019 - 16:22
طبيعي أن يدافع عنها كونه عضو فيي حزب الإستقلال مهندس هذه الثيقة، و كأنها قرآن منزل أو إيذانا باندلاع المقاومة المسلحة لطرد الإحتلال.
و الواقع أن مهندسوها الذين كانوا يدرسون في المدارس الفرنسية حاولوا التموقع في الصف الأمامي للإستفاذة من ثمار حرب التحرير التي فجرها المقاومون المغاربة في الريف و الأطلس. و بعد إنسحاب فرنسا تمكن نفس الأشخاص الموقعون من الإنفراد بالسلطة و ووسائل الإنتاج كما وقفوا في وجه دمقرطة الحياة السياسية بعد أن صفوا جميع رموز المقاومة المسلحة.
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6
5 - متتبع الاثنين 14 يناير 2019 - 16:24
ترسخون الكدبة والخرافة تماما كما رسخ أسلافكم كدبة الظهير البربري ووظفوها للسيطرة على مقدرات المغرب وثرواته واستغلاله وتحويله هوياتيا .
11 يناير لا تمثل شيئا للمغرابة إن كان من مناسبة تحررية يمكن الإحتفال بها فهي معارك لهري وبوكافر ,ايت باعمران وأنوال وحاحا وغيرها والذين يجب أن يخلدون هم مجاهدو أيت عطا وأيت بعمران والريف والأطلس الصغير والكبير وسوس وو وليس من وقع على ورقة .
معركة الوعي واستعادة الهوية انطلقت ولن تتوقف أبدا .
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5
6 - رفيق علال الاثنين 14 يناير 2019 - 16:31
وتيقة الاستقلال قام بها جميع الحرفين المغاربة وارسلت الى الامم المتحدة ومن كل المدن
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7 - El facil الاثنين 14 يناير 2019 - 16:32
لا يمكن أن نختزل التاريخ في يوم واحد فقط يا سي خليفة و إلا ماذا عسانا أن نقول في أيام التاريخية السابقة من المرابطون والموحدون والوطاسيون و المرينيون و.السعديون ............. ووووووووو الإستقلال أتى على يد المجاهدين بالسلاح على الأرض الواقع وليس من طرف نخبة كانت تتعامل إقتصاديا مع الإستعمار واستفادت ماديا واقتصاديا وسياسيا بمعنى خَلف للإستعمار ياسي خليفة.
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8 - الله يهديك آسي محمد الاثنين 14 يناير 2019 - 16:32
كل المغاربة شاركوا و ساهموا في استقلاله. كل واحد ساهم وفق قدراته و ظروفه. هناك من ساهم بالمال و من ساهم بالجهد و من ساهم بالروح و هناك من ساهم بالجوع.... و هناك من خان الوطن و اصطف إلى جانب المستعمر. المهم أن يخلد المغرب ذكرى استقلاله ب" عيد الاستقلال" و ليس بذكرى 11يناير. و أن تلغى بطاقة المقاوم لأنه من العار أن يستفيد البعض على حساب الكل.الدفاع عن الوطن واجب و ليس شرف و امتيازات...الفاهم يفهم.
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