شفيق يقلّب صفحات مشرقة من "الكفاح الوطني"

هسبريس - وائل بورشاشن

صدرت حديثا لمحمد شفيق، مقاوم مغربي، "سيرة روائية" بعنوان "صفحات من ذاكرة المنظمة السرية للمقاومة"، عن منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وذكرت مصلحة النشر والتوزيع بالمندوبية، في ورقة تعريفية بالمنشور الجديد، أن مؤلِّفَه "وُفِّق في السَّفر بالقارئ عبر حقبة تاريخية دقيقة وحاسمة "، مضيفة أن المنشور يتضمن وقائع "رائعة لفترة من تاريخ الكفاح الوطني التي كان المؤلف، هو ورفاق دربه، في قلب أحداثها وأحد صناعها الأفذاذ".

هذه الوقائع التاريخية مرويّة بـ"حسّ وصدق الوطني الغيور والمناضل الحر والراوي الملتزم بالحقيقة التاريخية التي يريدها أن تكون الخيط الرابط بين تدرج المشاهد وتلاحق الوقائع"، حسب المصدر الذي زاد قائلا إن "لأُسلوب وعمق الوصف والرواية تأثيرا يوازي تأثير الحكي أو يزيد لدرجة تجعل القارئ مقبلا بلهفة على قراءة الكتاب ومتشوِّقا للتعرف على المزيد من الوقائع والأحداث خلال ثنايا صفحاته".

وتروي "السيرة الروائية"، حسب الورقة نفسها، "جزءا من حياة المؤلِّفِ ينفتح في الوقت ذاته على سير شخصيات أطرت المقاومة وخاضت غمار معارك التحرير والعمليات الفدائية البطولية وتفاعلت في نضالاتها ومواقفها مع الملك محمد الخامس، ومع حركات التحرر المتضامنة معه، ومع ما كان يجري في العالم من أحداث كبرى، من قبيل الحرب العالمية الثانية".

وإضافة إلى صدور "صفحات من ذاكرة المنظمة السرية للمقاومة" عن "مقاوم معروف في معترك المقاومة وساحة الشرف"، تذكر الورقة التعريفية أن انفتاح "السيرة الروائية" على مجموعة من السِّيَر تمّ "دون استثناءِ مكوِّناتِ الوعي السياسي المغربي بمختلف توجهاته ومشاربه، لدرجة أن القارئ لا يشعر بأنه أمام نص تاريخي أو سيرة شخصية للكاتب".