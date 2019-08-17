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الرئيسية | من الأمس | أشهر المحاكمات.. وصف وزراء باللصوص يُرسل الأموي إلى السجن

أشهر المحاكمات.. وصف وزراء باللصوص يُرسل الأموي إلى السجن

أشهر المحاكمات.. وصف وزراء باللصوص يُرسل الأموي إلى السجن
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 17 غشت 2019 - 08:55

شهد المغرب، منذ بداية ستينيات القرن الماضي، محاكمات سياسية كبرى، في إطار التدافع الحاد الذي كان بين المعارضة ونظام الحكم؛ وهي الفترة التي تميزت بمحاولات عديدة لاغتيال الملك الراحل الحسن الثاني، وعرفت البلاد وقتها أشهر المحاكمات في تاريخ المملكة تُوجت بصدور مئات أحكام الإعدام ضد النشطاء المدنيين والعسكريين.

جريدة هسبريس الإلكترونية تفتح، في هذه السلسلة، التاريخ المظلم لأبرز المحاكمات السياسية التي عاشها المغرب غداة استقلاله، خصوصا تلك التي استهدفت الحركات اليسارية وبعض معارضي الحكم في فترة الملك الحسن الثاني.

الأموي و"لصوص الحكومة"

محاكمة نوبير الأموي، الكاتب العام السابق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شهر أبريل 1992، تعتبر واحدة من أشهر المحاكمات السياسية في تاريخ المغرب، والتي تابعها الرأي العام الوطني والدولي عن كثب بالنظر إلى طبيعة التهم التي وجهت إلى الزعيم النقابي اليساري، إذ بلغ عدد المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الأموي 1300 محام، في وقت وجدت فيه الدولة بالكاد محاميا واحدا قبل الدفاع عنها، وهو محمد زيان.

ويتعلق الأمر بدعوى رفعتها الحكومة في سنة 1992 ضد نوبير الأموي على خلفية استجواب مع صحيفة "إلباييس" الإسبانية وصف فيها الوزراء بأنهم "لصوص"، وصدر في حقه حكم بالحبس سنتين نافذتين، لكن صدر في حقه بعدها عفو من قبل الملك الراحل الحسن الثاني بعد أربعة عشر شهرا من الاعتقال.

هيئة دفاع نوبير الأموي وقتها اعتبرت محاكمة الأموي تدخل في إطار الصراع السياسي للمعارضة مع نظام الحكم، خصوصا أن المحاكمة جاءت بعد حوار أجراه الأموي مع جريدة "حرية المواطن" دعا فيه إلى إقامة نظام ملكي برلماني يسود فيه الملك ولا يحكم.

وتُشير الوقائع التاريخية إلى أن الأموي تعرّض لاختطاف علني في واضحة النهار يوم 24 مارس 1992 بالقرب من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالدار البيضاء، قبل أن تتم متابعته بعد رسالة قيل إنها صادرة عن الوزير الأول إلى وزير العدل بتهمة السب والقذف في حق أعضاء الحكومة.

والغريب في هذه المحاكمة، وفق هيئة الدفاع، هو أن الحكومة المغربية تابعت نوبير الأموي ولم تتابع مدير نشر الجريدة التي نشرت الاستجواب ولا الصحافي الذي أجرى الاستجواب؛ وهو ما اعتبره الدفاع دليلا على رغبة الدولة في الانتقام من شخص الأموي.

وقال المحامي خالد السفياني، في ندوة نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة حول المتابعات والمحاكمات ذات الصبغة السياسية من 1956 إلى 1990، إن حملة التضامن التي رافقت محاكمة الأموي تعتبر أكبر حملة شهدها معتقل سياسي في المغرب على المستويين الداخلي والخارجي.

ووفقا للمعطيات التي عرضها السفياني، فإن الحكومة اختارت إقامة المحاكمة في المحكمة الابتدائية بالرباط، على الرغم من أنها غير مختصة للبتّ في القضية، بالإضافة إلى أن الاستجواب صدر في إسبانيا ومكان إقامة الأموي بالدار البيضاء؛ لكن القضاء اعتبر أنه من حقه متابعة الأموي داخل البلاد، بداعي أن العدد الذي صدر فيه الاستجواب وزع في المغرب.

وحاولت السلطات، وفق شهادة المحامي السفياني، منع "رفاق الأموي" من الوصول إلى المحكمة بالرباط، وجعل المرور إلى أحياء بكاملها شبه مستحيل حتى من طرف سكان وتجار تلك الأحياء المجاورة للمحكمة.

كما أضاف المتحدث أن الحصار لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى عملية قمع شاملة طالت المناضلين والصحفيين، وترحيل ستة محامين جزائريين حضروا خصيصا لمتابعة أطوار المحاكمة، بالإضافة إلى محاصرة مقر "الكدش" بالرباط؛ وهو ما أسفر عن سقوط 30 جريحا.

وخلال المحاكمة، رفضت هيئة الحكم طلب الأموي استدعاء أعضاء الحكومة، قصد الاستماع إليهم لمعرفة من منهم يعتبر نفسه معنيا بما جاء في الاستجواب الصحافي.

وقال محمد زيان، محامي الدولة، إن الحسن الثاني قال له عن طريق أحمد رضا اكديرة إن على "الأموي تقديم الحجج لكي ندخل الوزراء الشفارة إلى الحبس، وإذا كان يكذب عليه أن يتربى".

خلافا للرواية التي قدمها "رفاق الأموي" وهيئة الدفاع، اعتبر محامي الحكومة المثير للجدل أن متابعة الدولة للكاتب العام السابق للـCDT كانت بتواطؤ مع رفاقه في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في خطوة كان هدفها تصفية من تبقى من اليساريين في الاتحاد بعد أن تمت تصفية مجموعة أحمد بنجلون وعبد الرحمان بنعمرو، وتهيئة البقية للدخول في حكومة التناوب، وفق تصريح سابق لزيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مهاجر و مهجر السبت 17 غشت 2019 - 09:04
المخزن مكيعرف والو هير الحكرة و الظلم و التاريخ المظلم لمعروف بيه.
علاش مخزن متهزوش نفس و يخدم لبلاد كبحال ماليزيا و اندنوسيا و تركيا ولا مخزن فيه هير عديمين ااضمير
انشري يا هسبرس
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2 - عبد الحميد السبت 17 غشت 2019 - 09:15
في سنة 1992 كانت الحكومات تسمى حكومة صاحب الجلالة بمعنى ان اي اتهام يرتبط بالملك. و مع مرور الايام اتظح ان الدولة المغربية لا تريد الخير للمغرب و الشعب المغربي. و اتظح هذا جليا في مرحلة ما سمي بالتناوب المسخرة و محاكمة المهداوي و بوعشرين.
دولة تعيش في عصر الجاهلية لا يمكننا ان نحقق تقدما بهكذا اسلوب!
ولكن التخويف و الامية عاملان يكرسان هذا الواقع الذي لا اراه يزول. دول ضهرت في التسعينات حققت ما عجز المغرب عن تحقيقه في قرون. لان الارادة السياسية غائبة.
عندما نقطع مع الريع و نمط الحكم الاموي. دول كبريطانيا و هولاندا كانت مثلنا فغيرت نمط الحكم التسلط الذي مانزال نعيش فيه
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3 - abdel74 السبت 17 غشت 2019 - 09:21
كانت تمثيلية محبوكة من البصري رحمه الله والأموي ليظهر بمظهر البطل ويظل بذلك على رأس النقابة حتى الموت لأنه مخلص لأسياده وليس للشغيلة. فلن تجد رجلا مخلصا للشعب يبقى في منصبه كل هذه المدة بل ولاؤه للمخزن والباطرونا هو الذي أبقاه على الكرسي وأمثاله في كل النقابات. النقابة سراب وعلى المناضلين الأحرار أن يفيقوا من سباتهم.
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4 - miloud السبت 17 غشت 2019 - 09:21
الشفارا فيهم تسع ووتسعون نوعع نعرف منهم سوى من ادخل يده في جيب اخيه فنقول هذا سارق
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5 - سعد السبت 17 غشت 2019 - 09:28
اعترف انه كان مناظل قد، ولكن لم يواصل مشواره مند ان استدعى ادريس البصري في مؤتمر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. واعترف أنه مثل اليساريين لا يعرف التناوب على الزعامة مثله مثل علي يعتة الدي قال في البرلمان اشهد الله ان الصحافة المغربية لم تعرف حرية في الراى مثل ما عرفته في عهد البصري.على كل اشكركم على تقديم هده الشهادات لجيلنا، اما جيلي فهو على علم ان لاثقة في الأحزاب والنقابات ولا ثقة في الصحافة المغربية إلا من رحم ربك.
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6 - Lilo السبت 17 غشت 2019 - 09:29
ههههه تقديم الحجج لادخال الشفارة الوزراء الى السجن ههههه مضحك هذا المقطع يا لبؤسهذا البلد و من حكموه
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7 - العياشي السبت 17 غشت 2019 - 09:32
شكرا لهسبريس لتذكيرنا بماضي ذلك الشخص المعروف بزيان.... وكيف انه باع نفسه بثمن بخس... رغم اني لااثق في اليسار المغربي أيضا.
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8 - مكلخ مغربي قح السبت 17 غشت 2019 - 09:42
نقابي شجاع خطاباته تتسم بالواقعية .لايعرف النفاق.اكن لهذا الرجل كل التقدير والاحترام لان مواقفه تتسم بالرجولة .مقاوم شرس .قل نظيره جز به في السجن لانه قال كلمة حق .فتحية نضالية لهذا الرجل الفذ فشفاك الله السي نوبير الاموي.
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9 - متقاعد متظرر السبت 17 غشت 2019 - 09:47
خرفت كل النقابات اذا ما قلنا انها شاخت وماتت ولم يعد لها قيمة الاموي. الرجل كانت تحتسب الف حساب.اذا عطس في الدار البيظاء كانت تهتز وتزلزل كل المدن المغربية.كان حقا رجلاشريفا وخصما عنيدا لجميع الحكومات!!! ذهب في صمت الى تقاعده في صمت لكنه ترك وراءه شيوخ يتذكرون حسناته .كان من المدافعين عن الطبقة الشغيلة والفقراء بشراسة لا مثيل لها تاركا وراءه نقابات لا تمثل الا نفسها.بقيت شىء من بصمة الك دش التى كان يمثلهم زعيمهم الاوحد!!! ادعوله بالشفاء التام حتى يكمل ما تبقى من حياته في صحة جيدة لان مثل هؤلاء الرجال قليلا ما يعدالتاريخ مثلهم[email protected]@@@
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10 - النظام المغربي يفشي الفوضى السبت 17 غشت 2019 - 09:47
لقد حان الوقت لتغيير هذا النظام الذي ينهب المال العام بوطننا ولا يقوم بالأصلاحات مثل إنشاء المستشفيات والطرق السريعة في شمال وشرق وجنوب المغرب.

لا إصلاحات اقتصادية واجتماعية وبالخصوص الفساد الإداري والرشوة والاستبداد وتدمير التعليم والصحة المهنية.

هذا النظام يعرف ان الفساد في المحاكم والشرطة أكثر بكثير ولا يفعل شيء.
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11 - عادل السبت 17 غشت 2019 - 09:51
دخل السجن ومن بعد أصبح من اتباع النظام واستفاد من خيرات البلاد .
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12 - امازغي السبت 17 غشت 2019 - 09:59
كان عليه ان يقدم الحجج ويرفع دعوة بالوزراء الذين اتهمهم بالصوص عوض السب والقدف لان اي مسؤول في الدولة فهو قدوة ل الشعب والشباب يجب ان يمتثل للقانون وليس با تزاز الدولة للحصول على مكاسب دنيوية
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13 - الحياة فرص السبت 17 غشت 2019 - 10:03
محمد زيان كيدافع على الدولة ضد 1300 محامي
ودابا داير فيها بحال نيلسون مانديلا ضد الدولة
واش كاين شي تقوليب بحال هذا .
وزيد عليه حتى خالد الجامعي كلهوم راضعين من بزولة واحدة .راكوم عارفين ديال من .
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14 - محمد بلحسن السبت 17 غشت 2019 - 10:07
الفقرة قبل الأخيرة تستحق اعادة النشر هنا: "وقال محمد زيان، محامي الدولة، إن الحسن الثاني قال له عن طريق أحمد رضا اكديرة إن على "الأموي تقديم الحجج لكي ندخل الوزراء الشفارة إلى الحبس، وإذا كان يكذب عليه أن يتربى".
أقرر ما يلي:
سأزور يوم الاثنين 19 غشت 2019 مكتب المحامي الأستاذ محمد زيان لأقول له:
أعترف أني ألححت على نشر تعليقي هذا (سأكتبه على الورق بخط يدي قبل الضغط على الزر "إرسال التعليق" لكل غاية مفيذة). شكرا لهسبريس.
أتمنى أن أتوصل قبل نهاية هذا الشهر بدعوى المثول أمام الأستاذ محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض.
أرجوك يا السي محمد زيان أن تنصب نفسك محامي الدولة حتى يصدر منك تصريح من هذا الصنف: "إن جلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره قال لي عن طريق عبد اللطيف المنوني إن على "محمد بلحسن تقديم الحجج لكي ندخل الوزير الظالم الشفار بوعمر تغوان, الوزير السابق للتجهيز, إلى الحبس، وإذا كان يكذب عليه أن يتربى لأن جلالتنا لا تقبل باستغلال حرية التعبير وتطور تكنولوجيا التواصل لنشر البلبلة والفوضى بهذا البلد الأمين".
أتحمل مسؤولياتي كاملة وأجدد الشكر لهسبريس.
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