"حُكم دولة القرون الوسطى" .. عبارة أفقدت اليازغي منصبه السّامي

هسبريس - عبد السلام الشامخ

لمْ يكنْ في حاجة إلى تاريخ وفاة أو إلى قبرٍ ليزوره الرّفاق والزّوارُ، أو إلى جنازةٍ يمشي خلفها الماشونَ من الوطنِ كما الأعْداء. المهدي بن بركة، الرَّجل المسكونُ بحبّ الوطن الطّامحُ إلى بناء دولة الحق والقانون، كانَ أستاذاً للرياضيات ودرّس الملك الرّاحل الحسن الثاني في المدرسة المولوية؛ فاختلفا معاً في إيجادِ حلّ لمعادلاتِ السّياسة والإصلاح الاقتصادي وشكل النّظام الأنسب في المغرب.

من الاصْطدامِ مع الملك الرّاحل الحسن الثّاني إلى التّوافق مع رفاقه في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على ضرورة مواجهة النّظام بُغية إصْلاحه وتقويمهِ، ثمّ بعد ذلكَ إلى مرحلة النّفي القسري خارجَ الوطن، التي ستكون محطة فاصلة في مسار "شخصية في منتهى الحيوية والذّكاء، انطلقت من جُذورها الشعبية البسيطة، وارْتمت بكل عنفوانٍ في مسار قدرها، بسرعة، وتصميم، وبجرأة وانْدفاع جعلها تذهب من ميلادها إلى لحظة الأبدية المطلقة"، كما كتبَ الأديب المغربي محمّد الأشعري، ستنقلكم جريدة هسبريس إلى عوالم "بن بركة" كما رآها وعاش تفاصيلها الكاتب الصّحافي عبد اللطيف جبرو.

سنحاولُ في هذه السلسلة تتبّع النشاط الذي قام به المهدي ورفاقه في الاتحاد الوطني على امتداد سنة، وهي سنة كانت حافلة بالأحداث وكان من الممكن أن تكون سنة الدخول الحقيقي في عهد الديمقراطية ودولة الحق والقانون بالمغرب؛ لكن خصوم الديمقراطية عمِلوا في 1962 و1963 كل ما في وسعهم لفرض نظامٍ بوليسي بالمغرب.

اليازغي وقوة الخطاب المعارض

شكّلت عودة المهدي بن بركة إلى المغرب الحدث السّياسي الأبرز خلال سنة 1962، هذه العودة التّاريخية من النّفي القسري، أقرّتها اقتراب لحظة حاسمة في تاريخ حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ويتعلّق الأمر بالمؤتمر الوطني الثاني للحزب. وقد كانت جريدة التحرير، على امتداد أسبوعين قبل موعد المؤتمر، تنشر تعاليق وتقارير وأخباراً متعددة حول هذا الحدث؛ فبعدما نشرت تقريراً حول أشغال المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالرباط نشرت تقريرا عن انعقاد مؤتمر فيدرالية الاتحاد بفرنسا بالعاصمة باريس، حيث تم انتخاب ممثلي الفيدرالية في المؤتمر الوطني الثاني تحت رئاسة محمد اليازغي كما نقلت جريدة التحرير.

كان محمد اليازغي من أعضاء الشّبيبة الاستقلالية يوم تعرّف على المهدي بن بركة في نونبر 1955 حينما كان المهدي يشرف على الاستعدادات التي مهّدت لاستقبال العاصمة للملك العائد مظفراً من المنفى. وكان اليازغي في العشرين من عمره لما التحق سنة 1956 بوزارة المالية وهو ما زال طالباً بمعهد الدراسات العليا بالرباط لإعداد إجازة في الحقوق، وكثير من أطر الدولة كانوا في فجر الاستقلال طلابا وموظفين في آن واحد.

وفي نهاية الخمسينيات، أصبح اليازغي رئيساً لمصلحة ميزانية التجهيز بمديرية الميزانية في وزارة المالية، وتمكن سنة 1961 من الحصول على انقطاع إداري، فتسنى له متابعة الدراسة بالمدرسة الوطنية الفرنسية الإدارية، وتعرف اليازغي على من سيصبح صديقا له وهو بيير جوكس، ابن لوي جوكس الوزير الديغولي الذي وقع باسم فرنسا على اتفاقية إيفيان. وبعد حوالي عشرين سنة، أصبح بيير جوكس وزيرا للداخلية في حكومات الاشتراكيين.

كان لليازغي نشاطٌ ملحوظ بفيدرالية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في العاصمة الفرنسية، وبهذه الصفة حل بالمغرب على إثر وفاة محمد الخامس حاملاً رسالة من المهدي بن بركة إلى قيادة الحزب. وها يعود إلى المغرب، مرة أخرى، على رأس وفد الفيدرالية إلى المؤتمر الوطني الثّاني.

ولكن على إثر ما نشرته جريدة التحرير حول استعدادات الاتحاديين بفرنسا للمؤتمر الوطني، تعرّض اليازغي لعقوبة الطرد من وزارة المالية والمنع من منحة متابعة الدراسة بفرنسا.

وبالعودة إلى ما نشرته جريدة "التّحرير"، وفقاً لما نقله الصّحافي عبد اللطيف جبرو في مذكّراته، كتبَ اليازغي يوضّح أسباب ودوافع رحلة الحسن الثاني الخاطفة إلى فرنسا وما قد تنتج عنها من عواقب وخيمة على البلاد"، وأخبرت جريدة التحرير بأن فيدرالية فرنسا للقوات الشعبية صادقت على ملتمس سياسي أشار إلى أنه بعد ثلاث سنوات على تأسيس الاتحاد، يبرهن الشعب المغربي للعالم على أنه لن يترك مستقبله تحت رحمة الأيادي الأجنبية والمصالح الرأسمالية العالمية التي تعاونها الرجعية المحلية وأن الاتحاد هو الأداة الطليعية لتوعية الشعب المغربي ولتحطيم الخرافات والأصنام وتعزيز الروح الثورية ولتجنيد الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين لمحاربة الاستعمار الجديد والإقطاع والبورجوازية.

ويضيفُ اليازغي متحدثاً لجريدة التّحرير من باريس أنه "بعد مرحلة الثلاث سنوات جاء الآن التفكير في تحديد أهداف الثورة الجماهير وإعطائها البرنامج الواضح وإقرار التنظيم الجماهيري من أجل الانتصار، لا في المعركة الراهنة فحسب؛ ولكن لإعطاء الشعب أدوات متينة لبناء مجتمع جديد".

وخلال تلك المقابلة القوية، انتقد اليازغي الحكم السّياسي في المغرب الذي، بحسبهِ، لا يعتمد على قوّة سياسية وطنية وليس في نيته القيام بأي عمل من شأنه إعادة الكلمة للشعب لتقرير مستقبله.

ويضيفُ اليازغي في انتقادهِ أنّ "الحكم في شكله الحالي ما هو إلا رجوع بالدولة إلى عهد القرون الوسطى، إلى عهد الإقطاع والظلم والتعسف".

ويقول الملتمس السّياسي لفيدرالية القوات الشّعبية بفرنسا إن "زيارة الحسن الثاني للجنرال ديغول والظروف المحيطة بها أظهرت بوضوح أن الحكم يوجد كذلك في عزلة بالمغرب العربي والقارة".

ويعتقد اليازغي أنّ "التحالف مع فرنسا أصبح هو الحماية الوحيدة التي لجأ إليها الحكم الفردي للإفلات من سخط الشعب". ماذا نريد من المؤتمر الثّاني؟ يجيبُ القيادي اليساري بأن العمل داخل الاتّحاد يهدفُ في المدى البعيد إلى خلق مجتمع جديد وتكوين الإنسان المغربي المعاصر. أمّا في المرحلة الحاضرة، فتنحصر مهمة الاتحاد في "تصفية الاستعمار والاستعمار الجديد" وتصفية الإقطاعية والهياكل الرجعية" وإقامة مجتمع اشتراكي.

ومن أجل هذا، فهدف القوات الشعبية هو تطوير البلاد وجعلها في مصاف الدول العصرية لا بالاستقلال الشكلي، بل بتحرير اقتصادي وخلق ثقافة وطنية وتمكين المواطنين من مستوى عيش كريم، والتحول الجذري لن تقوم به طبقة لها امتيازات ستعمل على أن تكون التحولات في صالحها أولا، بل التحولات يجب أن تكون بمشاركة الشعب"، يقول اليازغي.

وبشأن الاشتراكية، فيعتبرها اليازغي، بأنّها النظام الذي يحول الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجعل حد للنمط الحالي لعلاقات الإنتاج والتوجه إلى نظام آخر يكفل العدالة الاجتماعية الحقيقية والتوزيع العادل للدخل القومي.

وأكد المؤتمر الجهوي لجامعة فرنسا للاتحاد الوطني للقوات الشعبية المنعقد بفرنسا يوم الأحد 13 ماي عزم المغاربة بفرنسا على المشاركة الفعالة والمتواصلة في كل عمل من شأنه أن يغيّر الأوضاع الفاسدة بالبلاد وتعويضها بنظم صالحة للشعب. ويندد المؤتمر بالسياسة الخارجية المبنية على التعاون مع الاستعمار سرا ونفاق الشعب جهراً.

خطاب عنيف لكنه يوحد فصائل القوات الشّعبية!

ينقل جبرو ضمن مذكراته بأنّ التقاء الاتحاديين بالدار البيضاء على امتداد ثلاثة أيام على الصعيد الوطني ما هو إلا مناسبة لمعرفة ما إذا كان الخطاب الاتحادي في مستوى المرحلة السياسية الجديدة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المغرب العربي وعلاقات شمال إفريقيا بالدولة التي مارست على أقطاره سلطة استعمارية، ومازالت هذه الأقطار تبحث عن طرق وأساليب الخروج من هيمنة الاستعمار.

والخطاب الاتحادي في ماي 1962 ما هو إلا ثمرة تراكم ثقافة نضالية منذ ثلاث سنوات من خلال معارك وطنية ومواجهة حملات القمع في شروط غير متكافئة مع خصوم الديمقراطية الذين يقولون بأن الشعب غير ناضج لممارسة الحكم الديمقراطي، وبالتالي يجب قطع الطريق على التنظيمات الشعبية لكي لا يستمر تأثيرها على الشعب كما ظهر بذلك في أول انتخابات جرت يوم الأحد 29 ماي 1960 في ظلّ الحرية والنزاهة.

ويعتبر جبرو أنّ "الخطاب الاتحادي كان عنيفا؛ ولكنه يوحد كل الفصائل المتعايشة في حركة القوات الشعبية وكل طرف كان له فهم خاص، وبالتالي تصرف لترجمة الأقوال إلى الأفعال. وبما أن رجال المقاومة وجيش التحرير كانوا يشكلون قوة أساسية ضمن الفعاليات التي أرادات أن تعطي للحركة الوطنية نفسا جديدا من خلال انتفاضة 25 يناير التي مهدت لتأسيس الاتحاد يوم 2 شتنبر 1959 فإن هؤلاء الرجال كانوا لا يقبلون الاستسلام لاستفزازات التي تتجه إليهم مباشرة في إطار حملات القمع ضد الاتحاديين.

ويسترسلُ الكاتب الصّحافي أنّ "عدم الاستسلام يعني لدى رجال المقاومة حق الدفاع عن النفس لما يكون الهجوم موجها مباشرة إلى أشخاصهم أو إلى رفاق السّلاح... وهذا ما حدث للشهيد المقاوم بن حمو الفاخري، الذي كان من بين المقاومين الأربعة الذين أعدموا في مستهل يناير 1962 بالسجن المركزي لمدينة القنيطرة".