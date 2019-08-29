عندما رفع مواطنون شعار "المهدي بالرباط .. الرّجعية تحت السّباط"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

لمْ يكنْ في حاجة إلى تاريخ وفاة أو إلى قبرٍ ليزوره الرّفاق والزّوارُ، أو إلى جنازةٍ يمشي خلفها الماشونَ من الوطنِ كما الأعْداء. المهدي بن بركة، الرَّجل المسكونُ بحبّ الوطن والطّامحُ إلى بناء دولة الحق والقانون، كانَ أستاذاً للرياضيات ودرّس الملك الرّاحل الحسن الثاني في المدرسة المولوية، فاختلفا معاً في إيجادِ حلّ لمعادلاتِ السّياسة والإصلاح الاقتصادي وشكل النّظام الأنسب في المغرب.

من الاصْطدامِ مع الملك الرّاحل الحسن الثّاني إلى التّوافق مع رفاقه في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على ضرورة مواجهة النّظام بُغية إصْلاحه وتقويمهِ، ثمّ بعد ذلكَ إلى مرحلة النّفي القسري خارجَ الوطن، التي ستكون محطة فاصلة في مسار "شخصية في منتهى الحيوية والذّكاء، انطلقت من جُذورها الشعبية البسيطة، وارْتمت بكل عنفوانٍ في مسار قدرها، بسرعة، وتصميم، وبجرأة وانْدفاع جعلها تذهب من ميلادها إلى لحظة الأبدية المطلقة"، كما كتبَ الأديب المغربي محمّد الأشعري، ستنقلكم جريدة هسبريس إلى عوالم "بن بركة" كما رآها وعاش تفاصيلها الكاتب الصّحافي عبد اللطيف جبرو.

سنحاولُ في هذا الجزء تتبّع النّشاط الذي قام به المهدي على امتداد سنة، وهي سنة كانت حافلة بالأحداث، وكان من الممكن أن تكون سنة الدخول الحقيقي في عهد الديمقراطية ودولة الحق والقانون بالمغرب؛ لكن خصوم الديمقراطية عمِلوا في 1962 و1963 كل ما في وسعهم لفرض نظامٍ بوليسي بالمغرب.

المهدي عادَ...فلتسقطِ الرّجعية!

حجّ مناضلو الاتحاد الوطني للقوات الشّعبية بأفواجٍ إلى مطار سلا الرباط صباح يوم عيد الأضحى. كان من المنتظر أن تصل الطائرة في السّاعة الثامنة... ولكنها لم تقلع من مطار زيوريخ إلا في السّاعة السّابعة مما جعلها تتأخّر عن موعد الوصول إلى سلا بساعتين وربع. هكذا كانت تستعدّ الجموع لاستقبال المهدي بن بركة في صبيحة 21 يناير 1962.

"وعلى الرغم من أن المطار يبعد عن العاصمة بعشر كيلومترات وعلى الرّغم من أنّ الوصول كان صباح عيد الأضحى، فقد حجّ إلى مطار الرباط سلا أكثر من ألفي مواطن جاؤوا كلهم لتحية أخ عزيز طالما اشتاقوا إلى أن يكون بجانبهم" يسردُ الصّحافي عبد اللطيف جبرو الذي كان حاضراً في المطار بصفته المهنية كمحرّر في جريدة "التحرير".

وقد حضر إلى المطار أعضاء الكتابة العامة للحزب اليساري، وهم عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد البصري، وحضر كذلك رئيس مجلس وغرفة الرباط ورئيس مجلس وغرفة القنيطرة ورئيس غرفة مكناس وأعضاء بعض الجماعات القروية القريبة من المطار.

وما إن وصلت الطائرة حتى اخترق المواطنون الحواجز، وشهد بذلك المطار مظاهرة شعبية كبرى قلما يعرف لها مثيل وبمجرد ما ظهر المهدي بن بركة من باب الطائرة، حتى انفجرت عاصفة من التّصفيق ممزوجة بزغاريد النساء تلتها هتافات بحياة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وفي سلم الطائرة قدمت إلى المهدي باقة من الزهور، وهنا أخذ المواطنون يردّدون: "المهدي إلى الرباط...والرجعية تحت السّباط" بينما أخذ المهدي يحييهم بيديه.. ولما نزل من السلم، كان من الصعب عليه أن يخترق الجماهير ليتجه إلى باب المطار حيث سار المواطنون في مظاهرة اتجهت خارج المطار"، يحكي دائماً جبرو الذي عاين تلك العودة التّاريخية.

بعد نصف ساعة، تشكل موكب من السيارات، كانت هناك 300 سيارة تتقدمها حوالي مائة دراجة نارية وفي المقدمة سيارة مجهزة بمكبر صوت تذيع شعارات الاتحاد. واتجه الموكب نحو العاصمة عبر باب الخميس بسلا فقنطرة مولاي الحسن فسيدي مخلوف ثم ساحة الأوداية ثم محج لعلو فشارع الجزاء، حيث خرج السكان يحيون الموكب الذي توجّه بعد ذلك إلى ساحة الزرقطوني ثم شارع تمارة حيث منزل المهدي بن بركة.

وفي باب المنزل، بقي المواطنون يرددون هتافات بحياة الاتحاد حتى السّاعة الثانية عشرة. وظلّ بيت المهدي بن بركة بعد الزوال كعبة حجت إليها جماهير غفيرة من المواطنين، جاءت لتحية المناضل اليساري ولتحمد له سلامة العودة. فمنذ الساعة الثالثة والمناضلون يفدون إلى منزل المهدي حتى منتصف الليل. لقد كان هناك العمال والفلاحون والطلاب والمعلمون والتجار قدموا من جميع أنحاء المدينة، وكان المهدي يستقبلهم جماعة جماعة.

المؤامرة

وقال له أحد أعضاء الحزب بأن هذا اليوم كبير؛ لأن عيدين اقترنا فيه: عيد رجوعكم وعيد الأضحى، فردّ المهدي قائلاً: إن العيد الحقيقي هو اليوم الذي سيتم فيه تحقيق الأهداف التي نرمي إليها، بدخولنا في مرحلة البناء.. لقد استقل المغرب منذ ست سنوات ومنذ ذلك الحين والشعب المغربي يجاهد من أجل بناء بلاده؛ ولكن كانت هناك عدة مؤامرات ضد الشعب. وضد الحركة التي تتمثل فيها مطامح الشعب.. وطبعاً، فقد فشلت هذه المؤامرات بالرغم من كوننا تحملنا فيها عدة تضحيات؛ فهناك الإخوان الذين شردوا، وهناك على الخصوص من استشهدوا، وهناك من قضوا مدة طويلة في غياهب السجون.

في هذه الظّروف، سيعقد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مؤتمره الثّاني بعد عشرة أيام من عودة المهدي، الذي اعتبر هذا الموعد التّاريخي مهما بالنسبة لما ينتظره الشّعب، "هذا الشّعب الذي لا ينتظر في الحقيقة إلا من يوضح له الطريق بعد أن تبين له العدو من الصّديق...إن العدو بنواياه وبسلوكه والصديق كذلك بالأعمال التي يقوم بها، والشّعب المغربي حينما يريد أن يعرف الطريق فإنه لا يقبل أن تكون بلاده موضع سمسرة أو بيع في المزاد العلني".

ويضيف المهدي العائد لتوّه إلى الرباط: "هذه السياسة لا يقبل الشعب المغربي أن يكون ضحية لها مرة أخرى والشعب مصمّم العزم على أن لا يدخل في الحماية الجديدة ثمّ أن الشعب المغربي اليوم ليس هو شعب 1912 وليس وحده في المعركة وسيتبين ذلك في مشاركة الوفود التي ستمثل حركات صديقة تشاطرنا اتجاهنا وسياستنا وعملنا المناهض للاستعمار المكشوف والاستعمار المقنع".

ويشدّد بن بركة على أن "عدونا صعب ويعرف كيف يستعمل لكل ظروف أساليبها، إنه يريد الخروج من الباب ليدخل من النافذة؛ ولكننا لن نتركه، وسنعرف كيف سنسد في وجهه كل المنافذ".

هكذا جاء المهدي بن بركة إلى الوطن يحمل معه ما يكفي من صلابة الموقف والعزم على التصدي لحملات التضليل والمغالطات التي يتعرض لها الرأي العام الوطني. وقد وصل المهدي إلى الرباط بالذات بعد مرور شهرين ونصف الشهر على ميلاد مخلوق جديد في ميدان التواصل والأخبار، ويتعلق الأمر بالتلفزة المغربية التي شرعت تبث برامجها مع بداية شهر ماري 1962. إنها أداة من الأدوات التي تسخرها السلطة للتأثير الأحادي الاتجاه على السكان في بيوتهم" يقول جبرو في كتابه "المهدي بن بركة في الرباط".

وتزامناً مع عودته، نشرت الإذاعة والتلفزة المغربية شريطاً مسموعاً يتضمّن تهديدات صريحة ضدّ المهدي بن بركة، العائد لتوّه من منفاه بباريس، سئل القيادي الاتحادي عن رأيه في التهديدات التي وردت في تعليق الإذاعة خلال الليلة التي سبقت عودته فقال: "على كل حال، إن أرادوا أن أدخل إلى السّجن؛ فلا مانع، وأنا مستعد لكل الاحتمالات.. ولهذا فقد حملت في حقائبي مجموعة من الكتب، ربما سيكون من السّهل أن أفتحها وأقرأها في الزنزانة".