مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي

هسبريس - عبد السلام الشامخ

لمْ يكنْ في حاجة إلى تاريخ وفاة، أو إلى قبرٍ ليزوره الرّفاق والزّوارُ، أو إلى جنازةٍ يمشي خلفها الماشونَ من الوطنِ كما الأعْداء. المهدي بن بركة، الرَّجل المسكونُ بحبّ الوطن الطّامحُ إلى بناء دولة الحق والقانون، كانَ أستاذاً للرياضيات ودرّس الملك الرّاحل الحسن الثاني في المدرسة المولوية؛ فاختلفا معاً في إيجادِ حلّ لمعادلاتِ السّياسة والإصلاح الاقتصادي وشكل النّظام الأنسب في المغرب.

من الاصْطدامِ مع الملك الرّاحل الحسن الثّاني إلى التّوافق مع رفاقه في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على ضرورة مواجهة النّظام بُغية إصْلاحه وتقويمهِ، ثمّ بعد ذلكَ إلى مرحلة النّفي القسري خارجَ الوطن، التي ستكون محطة فاصلة في مسار "شخصية في منتهى الحيوية والذّكاء، انطلقت من جُذورها الشعبية البسيطة وارْتمت بكل عنفوانٍ في مسار قدرها بسرعة، وتصميم، وبجرأة وانْدفاع جعلها تذهب من ميلادها إلى لحظة الأبدية المطلقة"، كما كتبَ الأديب المغربي محمّد الأشعري، ستنقلكم جريدة هسبريس إلى عوالم "بن بركة" كما رآها وعاش تفاصيلها الكاتب الصّحافي عبد اللطيف جبرو.

سنحاولُ، في هذه السلسلة تتبّع النشاط الذي قام به المهدي ورفاقه في الاتحاد الوطني على امتداد سنة. وهي سنة كانت حافلة بالأحداث، وكان من الممكن أن تكون سنة الدخول الحقيقي في عهد الديمقراطية ودولة الحق والقانون بالمغرب، لكن خصوم الديمقراطية عمِلوا في 1962 و1963 كل ما في وسعهم لفرض نظامٍ بوليسي بالمغرب.

المهدي يراسل الكولونيل أوفقير!

بعد المؤتمر الوطني لسنة 1962، تصاعدت حدّة التّوتر السّياسي بالمغرب كما يتجلى ذلك من الرّسالة التي بعث بها المهدي بن بركة إلى المدير العام للأمن الوطني الكولونيل محمد أوفقير يوم السادس من يونيو 1962.

ونقرأ في جريدة "التحرير" فحوى هذه الرّسالة: "بعد مكالمتنا التليفونية بتاريخ 5 يونيو التي قلتم لي فيها إنّكم لم تعطوا أيّة أوامر على الأقل منذ نهاية مؤتمر الاتحاد الوطني للوكلاء الرّسميين لمصالح الأمن ليراقبوا بدون انقطاع سيْري ليلا ونهاراً وكذلك سيْر محمد البصري خلال تنقلاتنا ومراقبة حتى منازلنا".

ويضيفُ بن بركة مخاطباً الكولونيل أوفقير الذي سيصبح وزيراً للداخلية والدّفاع في فترة لاحقة: "وتلبية لطلبكم، أؤكد لكم في هذه الرسالة أن السّيارات التي يركبها أشخاص مدنيون والتي تجعلنها في الواقع خاضعين لنظام الإقامة الاجبارية تلاحق سيري".

وأضاف المهدي: "آمل أن تمكنكم هذه الرّسالة من معرفة ما إذا كانت هذه السيارات تابعة لمصالحكم وذلك لإيقاف هذه المراقبة، أو بالعكس من ذلك إذا كانت هذه المراقبة آتية من الغير، فإن ذلك سيسمح لي، ولا شك أنكم توافقونني على ذلك، بإشعار السلطات القضائية المختصة في نفس الوقت".

كان مطلبُ المهدي الذي لم يكن يخفي حنقه وضيقه الشّديد من الرّقابة المفروضة عليه من قبل السّلطات هو اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والناجعة للحفاظ على "أمني وحرية ممارسة نشاطاتي".

والواقع، يقول المهدي بن بركة في رسالته إلى الكولونيل أوفقير، مدير الأمن، "إنني منذ أن غادرت المغرب في يناير 1960 حتى عودتي إليه، ما فتئت معرضاً للمضايقات في أبواب منزلي وفي جميع الأماكن التي قصدتها كما أنني أسير مطوقاً بسيارات".

وزادَ المهدي أن هذا الأمر "يشكّل عرقلة هامّة لعملي ولحريتي الفردية بصرف النّظر عن الأخطار التي تنتج عن هذه الحالة بالنّسبة للذين يزورونني أو يرافقونني، ولا يفوتني أن أضيف أنّ المراقبة التي أتعرض لها تتمُّ بشكل مفضوحٍ على مرأى ومسمع من الناس، الأمر الذي يخلف خصوصاً في الأوقات التي تكتظ فيها الطرق بالسيارات ارتباكاً حقيقيا في النظام العمومي".

وفي عدد جريدة "التحرير" المؤرّخ في الثامن يونيو 1962، أي بعد أسبوعين من انعقاد المؤتمر الثاني، نعلمُ بأن الكولونيل محمد أوفقير أخبر المهدي بن بركة هاتفيا بأن التعليمات قد أعطيت لجعل حد للسيارات التي تطارده منذ عودته إلى أرض الوطن. ولكن بعد خمسة أشهر سنرى ما ستقوم به سيارة بيجو محاولةً اغتيال المهدي بن بركة بعد ظهر الجمعة 16 نونبر 1962 قرب بوزنيقة.

التعديل الحكومي؟

بعد مرور شهرين على عودة المهدي بن بركة وانعقاد المؤتمر الوطني الثاني، صدر ليلة الأربعاء 14 يوليوز 1962 بلاغ من الديوان الملكي تحدّث عن تحوير وزاري، حيث حل ادريس السلاوي محل الدكتور بنهيمة في وزارة الأشغال العمومية، وأصبح الأخير وزيرا للتجارة والصناعة محل الجندي، بينما عاد أحمد عصمان من "بون" حيث كان سفيرا للمغرب بالجمهورية الألمانية ليصبح كاتبا للدولة في الإنتاج الصناعي والمعادن.

وأصبح المفضل الشرقاوي نائبا لكاتب الدولة في الداخلية؛ "وبهذا التعديل الوزاري توقفت الإشاعات التي استمرت شهرين والتي كان مفادها أن عودة المهدي وعقد المؤتمر كان بمثابة تمهيد لدخول الاتحاديين في الحكومة"، يقول جبرو في مذكراته. فماذا كان رأي المهدي في موضوع التعديل الحكومي؟

يصرّح المهدي في هذا الصّدد بأنّ بلاغ الديوان الملكي حول التحوير الوزاري أفصح عن حقيقة الوضع... وبأنّ الكلمات المستعملة بالمغرب من حكومة ووزارة ومسؤولية ليس لها المدلول نفسه الذي تحمله في العالم المتحضر، إذ الغرض هو جماعة من الأعوان يختارهم الحكم الملكي المطلق لتقلّد مناصب لا يتمتعون فيها بأية مسؤولية حقيقية.

وأضافَ المهدي وهو يستعرضُ موقفه من التّعديل الحكومي: "كما لا يعرفون أيّ نوع من أنواع المراقبة الشّعبية ونحن لا يهمنا هنا التعرض لأشخاص هؤلاء الأعوان المعنيين، إذ من بينهم كفاءات نأسفُ على أنها لا تنتجُ لصالح البلاد في دائرة حكم جدي ديمقراطي ونزيه، والذي يهمنا هو أن نتعرّض لأمرين".

أولا، تدهور أسلوب الحكم المتزايد الذي ابتدأ في العهد الأول من الاستقلال بشيء من المسؤولية الوزارية، واختيار الوزراء على أساس التضامن، وفصل السلطة التشريعية المتجسدة في الملك عن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.

ثانيا، البرهان على صدق ما تحدثنا عنه من أسلوب التدجيل المتبع المتجسد في تجول الوزراء عبر الأقاليم بدعوى الاستشارة مع المسؤولين الرسميين وممثلي المصالح المحلية من بلديات وغرف تجارية، تحت ستار تحضير الميزانية.

وزاد المهدي: "وقد بيّنا أن هذه المحاولة ما هي إلا عملية تضليل يُراد بها إيهام الرأي العام أن هناك نوعا من المشاركة الشعبية في تحضير الميزانية. وقد تبين من هذا التحوير الوزاري المفاجئ مصداق قولنا، إذ إن الوزير الذي كان بالأمس يتظاهر بالمناقشة في شؤون الأشغال العمومية بإقليم الرباط مثلاً سرعان ما أصبح بين عشية وضحاها مسؤولاً عن وزارة أخرى لا تمت إلى الأشغال بصلة".

واسترسل المهدي: "إلا أنّ الباعث عن كل هذا هو تدهور النظام الحالي وعزلته وعدم استطاعته الصمود في وجه التيار الزاحف في الداخل والمطالب بإعطاء الكلمة للشعب، وأمام الحركة التحريرية التي تجتاح القارة الإفريقية المصممة على إعطاء الاستقلال مدلولاً ديمقراطيا شعبيا".