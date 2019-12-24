احتقار الأوروبيين للمغاربة .. عندما ندم "ليون الإفريقي" لزيارة دادس

ميمون أم العيد

"لم أندم على ذهابي إلى أي مكان بإفريقيا غير هذا المكان، وقد كنت مضطرا للمرور من هذا الجبل للمرور من مراكش إلى سجلماسة"، هكذا كتب الحسن بن محمد الوزان، المشهور بـ"ليون الإفريقي"، وهو يقصد بالمكان دادس، نواحي تنغير الحالية التي مر من نواحيها سنة 918 هجرية-1511 ميلادية، حيث جمع مشاهداته في رحلة داخل دفتي كتاب سماه "وصف إفريقيا"، أنهى تأليفه بمدينة روما عام 1526، ثم طبع أول مرة بالبندقية سنة 1550.

فرغم المناظر الخلابة التي تزخر بها دادس وتنوع ما اشتهرت به من ورد وغيره، فإن للحسن الوزان رأي آخر عندما حل بهذه المنطقة.

يبدأ الوزان عند مروره بمنطقة دادس بوصف المكان فيقول: "دادس هو الآخر شاهق بارد مكسو بالغابات، يبتدئ غربا عند جبل مغران وينتهي في تخوم جبل أدخسان، كما يتاخم جنوبا سهل تدغة. طول جبل دادس نحو ثمانين ميلا، وعلى قمته أطلال مدينة قديمة ما زال يظهر آثارها على شكل جدران سميكة مبنية بحجر يحمل بعضه كتابات لا يفهمها أحد".

منازل كريهة

بعبارات احتقار يصف الوزان ساكنة دادس في القرن السادس عشر عندما زار هذه المنطقة، فيقول: "سكان هذا الجبل بصراحة لا قيمة لهم، يسكن معظمهم في كهوف رطبة ويقتاتون بالشعير وبالعصيد المصنوع كذلك من دقيق الشعير المطبوخ في الماء المملح".

ثم يزيد: "كما قلناه عند حديثنا على حاحا، لهم عدد غير قليل من الماعز والحمير، وفي الكهوف التي تأوي إليها هذه الدواب كثير من ملح البارود، لو كان هذا الجبل مجاورا لإيطاليا لأغل سنويا خمسة وعشرين ألف مثقال فأكثر".

ويختار "ليون الإفريقي" كلمات الاحتقار لهذه المنطقة فيقول: "هؤلاء الدهماء لا يعرفون قيمة ملح البارود، لباسهم رديء لدرجة أن معظم أجسامهم عار، ومنازلهم كريهة منتنة برائحة الماعز القذرة التي تحشر فيها".

وإمعانا في احتقار الساكنة، يكتب الوزان أن "باقي السكان يقيمون بالكهوف كما ذكرنا، ولم أر قط مثل ما في هذا الجبل من براغيث".

ويصف الوزان رجال المنطقة بأنهم "غادرون متلصصون سفاكون يقتلون الرجل من أجل بصلة، فتنشب بينهم خصومات عنيفة لأدنى سبب. وليس لهم قاض ولا إمام، ولا من له أية كفاية في أي شيء".

نساء كريهات كالشياطين

يستمر الوزان في أوصافه القدحية لساكنة دادس في القرن 16، فيكتب في "وصف إفريقيا" أن "التجار لا يقصدون هذا البلد لأن أهله يعيشون في بطالة ولا يمارسون أية صناعة وينهبون المسافرين". ثم يردف: "إذا ما جاء بعض التجار معززين بجواز مرور من بعض الرؤساء المحليين يحملون بضاعة تافهة لهؤلاء الجبليين، ألزموهم بأداء ربع ثمن البضاعة كحق للمرور".

ويصف الوزان نساء المنطقة بـ"كريهات المنظر كالشياطين، لباسهن أسوأ من لباس الرجال، وحالتهن أقبح من حالة الحمير، لأنهن يحملن على ظهورهن الماء الذي يستقينه من العيون، والحطب الذي يحتطبنه من الغابة دون أن يسترحن ولو ساعة من النهار".

مارمول كاربخال

أما مارمول كربخال الذي أتم كتابه "إفريقيا" سنة 1571"، فقد استعمل الأوصاف نفسها تقريبا لوصف الأماكن التي زارها في الجنوب الشرقي، لا سيما دادس.

وتقول دراسات أن كربخال تأثر بما كتبه الحسن الوزان، ونقل عنه بعض الفصول واقتفى ليون الإفريقي في رحلته "حذو النعل بالنعل"، كما جاء في تعبير الترجمة العربية للكتاب.

فقد وصف رجال المنطقة بأنهم "فقراء بؤساء يسكنون الكهوف، قوتهم من الشعير واللب وقليل من الزيت والسمن. لباسهم رديء جدا، ينتعلون شبه نعال من جلد الحمير، وتفوح منهم رائحة التيوس، لا يعرفون عقلا ولا عدلا، ولا يتحدثون مع الأجانب إطلاقا"، وهذا دليل لعدم معرفتهم بأية لغة أجنبية أخرى غير لغتهم.

جورج سپيلمان وأيت عطا

وإن لم يكن رحالة، لم يخرج جورج سپيلمان، الذي جاء متأخرا جدا ودخل المغرب سنة 1920، عن هذا الإطار؛ ففي كتابه "أيت عطا الصحراء وتهدئة درعة العليا" عبر عن احتقار الساكنة المحلية؛ فقد وصف أيت عطا بأوصاف سلبية كثيرة من بينها "يسخرون من الدين ويتصرفون تصرف الكفار"، و"خونة وقطاع طرق ولا يعرفون سوى مصالحهم"، "فوضويو الطبع"، و"متقلبو المزاج: يقتلون وينهبون ويسرقون، طباعهم قاسية، لا يعرفون الرحمة أبدا"، وإن كان قد خصهم في كتابه ببعض الصفات الإيجابية.

وتعليقا على ما ذكره الحسن الوزان، قال محمد العمراوي، باحث في التاريخ، إن وصف إفريقيا "جاء في مرحلة حرجة من تاريخ المغرب اتسمت بالانقسام وبالضعف في مختلف الأصعدة؛ فترة اصطلح عليها عبد المجيد القادوري مسألة التجاوز التي واكبها تراجع المغرب، وهو ما جعل الوزان أكثر جرأة في وصفه القدحي لعادات وتقاليد المجالات المغربية البعيدة عن المدن خلال تلك الفترة".

وزاد العمراوي، في تصريح لهسبريس، أن ما زكى الأوصاف القدحية التي استعملها الوزان وتوجهه عموما "هو تعرض المغرب للهجمات الإيبيرية التي كانت آلتها الدعائية آنذاك تلقب ساكنة المجال المغربي بالمورو، التي تحمل في ثنايا تفاصيلها نوعا من التهكم، لنستنتج بالتالي أن السياق التاريخي لهذا التهكم له ما يفسره".

كتاب تحت الطلب

وزاد الباحث نفسه، وهو ابن المنطقة، أن "الحسن الوزان ألف كتابه تحت الطلب، وهو ما يمكن أن نعتمده في ترجيح كفة ذهابه إلى إرضاء السلطات الدينية الإيطالية التي يمثلها البابا ليون العاشر الذي كلفه بهذه المهمة".

ثم أردف أن "علاقة متميزة ربطت البابا بالوزان رغم كونه أسيرا، وما يطرح ما جاء به الوزان للنقاش أكثر هو محيطه الأوروبي الذي عاش فيه بإيطاليا، الذي حتم عليه أكثر من ذلك أن يتظاهر بالمسيحية فقط تقربا لهذه السلطات وتلافيا لأي أذى يمكن أن يلحقه من وراء دينه".

وأبرز العمراوي أن "الوزان نفسه اعتذر عما يمكن أن يتضمنه الكتاب من خطأ، خاصة عند النقل، لاسيما وقد مرت عليه عندما ألّف (وصف إفريقيا) عشر سنين لم يطلع خلالها على أي كتاب من كتب تاريخ إفريقيا أو جغرافيتها، وإنما اعتمد على ما علق بذهنه مما رآه قبل هذه المدة الطويلة".