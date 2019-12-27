ذكرى بومدين .. عندما رد بوخروبة بالمسيرة "الكحلاء" على "الخضراء"

ميمون أم العيد

في الـ27 من دجنبر 1978 توفي الرئيس الجزائري محمد بوخروبة، المعروف بهواري بومدين، وهو في عمر 46 سنة فقط، بعد أن حكم "بلد المليون ونصف المليون شهيد" مدة 13 سنة ونصف السنة كرئيس لمجلس الثورة، ثم كرئيس للجمهورية الجزائرية من 19 يونيو 1965، تاريخ قيادته لانقلاب وهو وزير الدفاع في حكومة الرئيس بن بلة للإطاحة بهذا الأخير وإيداعه السجن، إلى غاية 27 دجنبر 1978، يوم الإعلان عن وفاته المبكرة بعد أن بدت عليه أعراض "مرض غير معروف".

أوج العداء مع المغرب

عن الفترة التي حكم فيها بومدين الجزائر، قال امحمد احدى، أستاذ التاريخ بجامعة ابن زهر بأكادير، إن "فترة رئاسة بوخروبة، المعروف بهواري بومدين، هي فترة أوج العداء مع المغرب، كما كانت كذلك وبالا على الجزائر وإن اشتهرت ببعض الإصلاحات في الفلاحة والصناعة".

واضاف: "حتى تلك الصناعات التي اعتمدتها الجزائر في ذلك الوقت لم تكن مجدية، فثمن الجرار الجزائري مثلا يمكنك من شراء أربعة بجودة أحسن من فرنسا أو إيطاليا".

وزاد الباحث في التاريخ الحديث، في حديث لهسبريس، أن بومدين "كان عسكريا مغمورا ودمويا يواجه منتقديه بالحديد والنار، رغم أن الكثير من الجزائريين يحنون لفترة حكمه بسبب مجانية الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية، لكن تلك المساعدات صنعت من الجزائريين جيلا اتكاليا لا يحب العمل".

وأردف المتحدث أن الهواري بومدين "ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها الحسن الثاني للصحراء، قام بتنظيم مسيرة سوداء، سميت بالمسيرة الكحلاء، هجّر خلالها 350 ألف مواطن مغربي من الجزائر وجردهم من ممتلكاتهم وكثير منهم وصل المغرب بملابس النوم، وهذا السلوك وصمة عار في تاريخ هذا الرئيس الجزائري".

وعن المجال الاقتصادي إبان حكم الهواري بومدين، قال الجامعي المغربي ذاته: "راكمت الجزائر في ذلك الوقت أموالا كثيرة بفضل ارتفاع ثمن البترول والنفط الخام، لكن تلك الأموال تم تبذيرها في دعم حركات التحرر في الخارج ولم يستفد منها المواطن الجزائري. وقتها كان دينار جزائري واحد يساوي درهمين مغربيين، الآن درهم مغربي يساوي 12 دينارا جزائريا".

وأضاف: "رغم إحكامه القبضة بالقوة، فقد كان له أعداء كثر، جلب جيشا من المعلمين من مصر وسوريا لتعريب المدرسة في الجزائر، لكن بمجرد رحليه انطلق الربيع الأمازيغي في القبايل، ومباشرة بعد وفاته بدأت الاضطرابات المتراكمة بسبب سياسته في الاقتصاد والمجتمع".

وعن علاقة بوخروبة بالحسن الثاني، قال المتحدث إن "ما يربط بينهما هو التوجس والشك؛ ذلك أن بومدين كان يكن العداء التام للمغرب، فقد آوى جميع المعارضين، وآوى البوليساريو، وطرد المغاربة الذين كانوا يشتغلون في الجزائر، وشن حملة إعلامية كبيرة على المغرب".

حياة قصيرة حافلة

ولد محمد ابراهيم بوخروبة بقرية بني عدي بولاية ڭالمة سنة 1932. درس في الكتاتيب القرآنية ثم في مدرسة فرنسية. كما درس بكل من تونس ومصر، وحمل اسمه هذا 27 سنة، إلى حدود سنة 1957 حيث اختار اسما حركيا هو هواري بومدين، عندما بدأ في المشاركة في أعمال عسكرية ضد التواجد الفرنسي بالجزائر، حيث تحمل المسؤولية في العمليات العسكرية بمنطقة وهران من 1957 إلى 1960.

الهواري بومدين أول وزير للدفاع بالجزائر بعد استقلال البلد سنة 1962، تم تنصيبه في هذه المسؤولية العسكرية يوم 27 شتنبر 1962، ولم يتخل عن هذا المنصب إبان تقلده لرئاسة البلاد، إلى أن قرأ عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، بيان نعيه أواخر شهر دجنبر من سنة 1978.

وفاة غامضة

الوفاة في هذا السن المبكر أثارت الكثير من التعليقات وإن جاءت متأخرة، فقد سبق لوزير الخارجية العراقي الأسبق حامد الجبوري أن اتهم الراحل صدام حسين "بتسميم بومدين، وأعطى أوامر نسف طائرة كانت تقل وزير خارجيته محمد بن يحيى بسبب إرهاصات وخفايا الحرب العراقية الإيرانية الأولى".

وبعد ثلاثين سنة عن رحيل الرئيس بومدين، خرج العقيد الجزائري المتقاعد أحمد بن شريف، الذي كان يشغل منصب قائد للدرك الوطني على عهد الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بنبلة، في حوار مع جريدة "الشروق" الجزائرية بداية 2009، ليؤكد أن "هواري بومدين مات مسموما بزرالدة بالجزائر".

واتهم أحمد بن شريف أطرافا داخلية بتدبير "مؤامرة الاغتيال" دون أن يكشف عن هوية المتورطين فيها، بل اكتفى بالتلميح، قائلا إن من "وضعها ونفذها قريب من وسط الرئيس الجزائري الأسبق".