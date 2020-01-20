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عندما واجهَ الحسن الثاني "الأوباش" في الشمال بالدّبابات والاعتقالات

عندما واجهَ الحسن الثاني "الأوباش" في الشمال بالدّبابات والاعتقالات
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 20 يناير 2020 - 17:00

يوم 19 يناير 1984، نزلَ الجيشُ بثقْلهِ إلى الشّارع مُواجِهاً أفواجاً من المحتجّين في مدنِ الشّمال ومراكش عقبَ قرار الزّيادة في أسعار المواد الغذائية. دبّابات ومدرّعات تزمجر بشوارع الناظور والحسيمة والقصر الكبير؛ مشهدٌ لمْ يألفه المغاربة آنذاك، بينما صعدَ آخرون إلى الجبال مقرّرين تأجيج "الانتفاضة" وتحدّي "قوات الحسن الثّاني".

سال الدّم بغزارة في الشّوارع وأقيمت مقابر جماعية في الرّيف المغربي، قُتلَ مئات المتظاهرين ولم يتوقّف الزّحف العسكري في الشّمال إلا بسحْقِ كلّ المظاهرات التي كانت تطالبُ بالعيشِ الكريمِ وخفضِ الأسعار. كان الأساتذة والعاطلون في طليعة الاحتجاجات قبل أن يلْتحقَ بهم الطّلبة والتلاميذ الذين نالوا النّصيب الأكبر من الاعتقال.

بعد أن هَدأ الشّارعُ وأعلنَ الجيشُ سيطرته على كلّ أرجاء الشّمال "الثّائر"، خرجَ الملك الرّاحل الحسن الثّاني في خطابٍ متلفزٍ يهاجمُ فيه "المحتجين والعاطلين والمهرّبين"، في إشارة إلى تعاطي ساكنة الشّمال للتّهريب المعيشي، الذين وَصفهم بـ "الأوباش والدراري"، كما هاجم الأساتذة والماركسيين ومنظمة "إلى الأمام" التي كانت تتبنّى الخيار الراديكالي.

"الأوباش والدراري"

"شافوها في وجهي. سمعوها فكلامي. ومن الرنة من الصوت نتاعي. واش المغاربة رجعو خفاف رجعتوا دراري.. وصلنا لهاد الحد. بواسطة إما الأطفال أو الأوباش. الأوباش الناظور، الحسيمة، تطوان، القصر الكبير، الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب والسرقة"؛ بهذه العبارات القوية خاطبَ الحسن الثّاني المحتجّين، مضيفاً: "الناس ديال الشمال راهم عارفين ولي العهد واحسن مايعرفوش الحسن الثاني".

كانَ واضحاً أنّ الحركة الاحتجاجية التي رفعتْ شعارات سياسية ضدّ الملك كان يؤطّرها مناضلو منظمة "إلى الأمام" اليسارية الجذرية، التي أسّسها أبراهام السرفاتي سنة 1972، وبدا هذا جليّاً من خلال الاتهامات التي كالها الحسن الثاني لهذه الحركة الثّورية، حيث هاجمَ في خطابه الشّهير "الماركسيين اللينينيين"، كما هاجم "المخابرات الصهيونية، وآية الله الخميني، زعيم الثورة الإيرانية".

بينما يؤكّد عدد من الحقوقيين أنّ من أسباب اندلاع انتفاضة الجوع سنة 1984 الوضع الاقتصادي المزري الذي كان يعرفه المغرب خلال مرحلة الثمانينات، لما خضعت الحكومة لتوجيهات صندوق النقد الدّولي، المتمثلة في تبني سياسة التقويم الهيكلي المرتكزة على سياسة التقشف التي أدت إلى فرض مجموعة من الإجراءات.

وبما أنّ منطقة الرّيف كانت مرتبطة أشدّ الارتباط بالتّهريب، الذي يمرّ عبر مليلية المحتلة، قامت السّلطات كإجراء احترازي بفرضِ تعريفة تقدّر بـ 100 درهم على كلّ راغبٍ في دخول الثّغر المحتل، و500 درهم بالنسبة لأصحاب السيارات، ثم حدث تغيير سنة 1984 تم بموجبه تعميم مبلغ 100 درهم، وهو ما أدى إلى تطور سوء الوضع الاقتصادي بالإقليم.

"كنا نسمعُ عن التنظيمات الماركسية اللينينية، وخاصة منظمتي إلى الأمام و23 مارس، ونتحدث كثيرا عن الطلبة القاعديين"، يحْكي سعيد العمراني، الذي كان تلميذاً في ثانوية ابن يعقوب البادي بالحسيمة واحدا ممن قادوا الاحتجاجات صبيحة 19 يناير.

"بمجرد رفع الشّعار الأولي: اتحدوا اتحدوا في الإضراب شاركوا، تدخلت قوات الأمن بقوة وبدون أدنى إنذار مسبق، تسلقنا الجدران وكسّرنا النوافذ بحثا عن الهروب من جهنم والاعتقال"، يقول العمراني قبل أن يضيف العمراني في شهادته: "تدخلت القوات واندلعت المواجهات واختار المتظاهرون اللجوء إلى الجبال، وخاصة جبل مرموشة والجبال المجاورة له".

وتابع العمراني في سردِ شهادته: "لم ننم في الداخلية ذلك اليوم خوفاً من الاعتقال، وقضيت الليلة مع أحد الأصدقاء لي في الحسيمة. في اليوم الموالي، جاءت تعزيزات عسكرية ضخمة حتى أضْحى من المستحيل التّجول في شوارع الحسيمة؛ إذ كان بين كل مترين أو خمسة أمتار عنصر من عناصر الجيش، ما كان مثيرا بالنسبة لي هو لأول مرة أرى عناصر للجيش بذلك الحجم (طوال القامة وأقوياء البنية)".

الجيش في الواجهة

محمد محمدي كان واحداً ممن خرجوا إلى الشّارع صبيحة 19 يناير 1984، يتذكّر جيداً هذا التّاريخ ويحكي لهسبريس قائلا: "كانت تجربة قاسية نظرا لصغر السّن حينذاك. كنّا نواجهُ القمعَ في أبشعِ تجلّياتهِ، لم نكن نملكُ إلا حناجرنا أمام قوة مدجّجة بالهراوات والسّلاح".

ويضيفُ المتحدّث الذي كان مستقراً في الناظور خلال انتفاضة 1984: "كان يوم الخميس، وكنت أدرس في الابتدائي. كانت التظاهرات انطلقت من الاعدادية تجوب الشوارع وانضم إليها بقية المواطنين. جاء بعض المتظاهرين إلى مجموعتنا المدرسية كما كل المجموعات الأخرى. هكذا انضممنا نحن أيضا الى التظاهرات مرددين شعارات ترفض الغلاء والفساد، وتطالب بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين".

لم يتردّد "النّظام" في استخدام الوسائل التقليدية في مواجهة أيّة انتفاضة: الدبابات، المروحيات ... سقط مئات القتلى تحت رصاصات "قوات الأمن". وخلال يوم الجمعة 20 يناير 1984، دعت منشورات مختلف شرائح المغاربة إلى بدء إضراب عام كما اشتعلت النيران في الثكنات.

ويحكي المحمدي لجريدة هسبريس الإلكترونية قائلا: "في الأول كانت الأمور تسير بشكل عاد، لكن تطور الأحداث في الناظور جعلَ القوّات العمومية تتدخّل بقوة لتفريق المتظاهرين، وكان تدخلا عنيفا صادما. في باقي الريف كان الجيش هو المتحكم في الشارع. في منطقتنا كان الدرك الملكي هو صاحب الكلمة. فرّ المتظاهرون إلى الجبال خوفاً من الاعتقال".

قتلى وجرحى

نقلت وكالة "فرانس بريس" يوم 20 يناير 1984 وقوع ما بين 150 و200 قتيل نتيجة الأحداث، فيما تحدثت وكالة الأنباء الاسبانية عن سقوط أكثر من 100 قتيل بمدينة الحسيمة وحدها. وأشار المصدر ذاته إلى أنّ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أعلن أنّه وجه سؤالا كتابيا إلى الوزير الأول كريم العمراني لطلب توضيح حول الأحداث، وأن منظمة "إلى الأمام" دعت العمال والتجار والطلاب إلى إضراب جديد.

تعهّدت الحكومة المغربية بمراجعة أسعار المواد الغذائية، ووفقاً لقصاصة "فرانس بريس"، فقد طالب الملك الحسن الثّاني من الوزير الأول كريم العمراني "التراجع عن جميع المشاريع الرامية إلى الرفع من أسعار المواد الغذائية التي تسببت في الاضطرابات في الشمال"، متّهماً "الشيوعيين والمخابرات الاسرائيلية وإيران بالوقوف وراء الاضطرابات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الجيل الذهبي الاثنين 20 يناير 2020 - 17:16
رغم ما وقع وقيل وما يقال ، فإن فترة حكم المغفور له الحسن الثاني رحمه الله ورحم جميع امة ﻻ اله الا الله ، احسن الفترات التي ساد فيها اﻻمن ، واحترام حقوق اﻻسرة والعائلة واﻻنسان بمعنى الكلمة ، قليل ما تسمع عن القتل واﻻغتصاب واستعمال السيوف ...و.. !! اما زمن الحقوق المغلوطة والمغشوشة ...فحدث وﻻ حرج !!
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-60
2 - أستاذ غاضب الاثنين 20 يناير 2020 - 17:17
مدينة الناظور لا زالت من المدن المغضوب عليها..جميع مدن الشمال طنجة تطوان الحسيمة...تمت تنميتها إلا الناظور لا زالت مدينة شبه عشوائية كلها حفر وجمالية شبه منعدمة
المدينة حاليا غارقة في مياه الصرف الصحي بسبب سوء التسيير وضعف الدعم
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36
3 - nor الاثنين 20 يناير 2020 - 17:19
انهم رجال عبد الکریم الخطابی ولیس الاوباش هم من ضحو بالغالی والنفیس من اجل تحریر شمال المغرب من الغزات المستعمرین والمحتلین لهذا الوطن. لکنهم همشوا بعد ذلک الی یومنا هذا
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70
4 - awra الاثنين 20 يناير 2020 - 17:23
تناقشون لكن نسيتم السبب وراء تدهور الاقتصاد و هو حرب الصحراء التي كانت تلتهم 5 مليون دولار يوميا ما يعني 200 مليون بالسعر الحالي يوميا . كل هدا بسبب دولة الفقاقير و ليبيا و سوريا .... نصف ما يعانيه المغاربة بسبب الجزائر الا جانب فساد المسوولين المغاربة ... و يخرج لك واحد يقولك اخوة في الاسلام اخوة في الامازيغية اخوة في العروبة ... استيقظو استيقظو
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10
5 - maurisso الاثنين 20 يناير 2020 - 17:23
الريف المغربي هي البقعة الوحيدة التي ولدت الرجال ولا زالت. تحية لكم من بيضاوي محب للريف العزيز
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18
6 - سيمو الاثنين 20 يناير 2020 - 17:29
الله يرحم كاع لي ماتو في سبيل الحق .. مي باش نكونوا صريحين كون ما جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني استعمل القوة كون تخربت على المغريب و صبح فوضى و حرب اهلية .. في ديك الفترة كان لابد من استعمال القمع من اجل الحفاظ على الامن العام .. و هادشي كان معمول بيه في ديك الفترة عالميا (على سبيل المثال في أواخر الستينات دارت حملة قمعية قوية على يد الرئيس جونسون في الجنوب الامريكي من طرف الشرطة الامريكية من اجل تثبيت الامن العام للمنطقة بعد مظاهرات تخريبية )
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-4
7 - زم هرير الاثنين 20 يناير 2020 - 17:29
يا من سعدك أمام الله يا فاعل الخير
يا من تعسك أمام الله أفاعل الشر .ويرحم الله شهداء الخبز
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9
8 - وفاء 1 الاثنين 20 يناير 2020 - 17:34
مند ذالك الوقت والاعتقلات موجود لكل من سولت له نفسه ان يطلب حق من ابسط حقوقه
وليس لنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم
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13
9 - Hollandddddsdss الاثنين 20 يناير 2020 - 17:35
الشعب في الشمال والحسن الثاني رحمه الله كانوا ظحية الأوباش الحقيقيين المسمون الآن بالتماسيح والعفاريت. دماء الذين قتلوا في الدار البظاء وبمراكش وفاس وتطوان في رقابهم الي يوم الدين.
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5
10 - Ramon الاثنين 20 يناير 2020 - 17:39
1984 هي سنة الدخول في النفق:سياسة التقويم الهيكلي وتطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي.وما زال المغرب تلميذا نجيبا لصندوق الدولي ، لكن مع الأسف ما زلنا داخل النفق وننتظر بحرقة بالغة الخروج من هدا النفق المظلم..
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2
11 - النكوري الاثنين 20 يناير 2020 - 17:40
كثير من الناس يعتقدون ان الحسن لثاني كان سياسيًا محنكا لكن من يسمع خطابه سنة 1984 يدرك انه ارتكب خطأ كبيرا في نعته لجزء من شعبه بالاوباش فالمؤسسة الملكية في المغرب تعود الى قرون و هي جزء من التاريخ المغربي الذي يفتخر به كما يفتخر الانكليز بمؤسستهم الملكية
فمهما وقع الاختلاف بين المغاربة لا يمكن للملك ان ينزل بخطابه الى هذا المستوى و لعله كان في حالة غضب و انفعال عاطفي
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3
12 - NeoSimo الاثنين 20 يناير 2020 - 17:41
ولم يتغير شيء في المغرب:

أسباب اندلاع انتفاضة الجوع سنة 1984 الوضع الاقتصادي المزري الذي كان يعرفه المغرب خلال مرحلة الثمانينات، لما خضعت الحكومة لتوجيهات صندوق النقد الدّولي...

ونحن إلى الآن نعتبر تلميذاً مطيعا لصندوق النقد الدولي...
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13 - مهدي راديو شات الاثنين 20 يناير 2020 - 17:45
من يقال عنهم الاوباش كان لهم الفضل الكثير في خروج المستعمر من المغرب لقنو العدو درسا لن ينساه التاريخ مقاومة باسلحة تقلدية
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0
14 - Saïd الاثنين 20 يناير 2020 - 17:45
النااس لمااتو فدك الوقت كل وحد غاادي فيهم يتلقااه عند الله عز وجل كل دي حق حقه لقد كانوو يطالبووون بأبساط الحقوق العيش الكريم و بززاف دحوايج لناقصناا الا يومناا هذاا نفس سياسة القمع ولزلناا فالقمع الا يومنا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل
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