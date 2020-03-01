ذكرى رحيل "الرفيق آيت الجيد" .. من "فيافي طاطا" إلى "ليراك فاس"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

قادماً من "فيافي" طاطا ذات "تشرين" باردٍ إلى معقلِ "القاعديين" فاس لمتابعة دراستهِ في وقتٍ كانَ الجيش يسيطرُ على الشّارع عقبَ أحداث 1984 التي تفجّرت في العاصمة العلمية، وبعد سنواتٍ من الدّراسة وتأطيرِ "الجماهير" التي ستحملُ مشعلَ "التّغيير" ضدّ "الظلاميين"، أبتْ "أيادِي" الغدر إلا أن توقفَ زحفهُ ولم تُمهله كثيراً لتنضجَ خميرتهُ وتتفجّر "ثورته".

في ذكراهُ السّنوية التي تُصادفُ يوم 25 فبراير؛ يقفزُ السّؤال الوجودي الذي ظلّ بدون إجابة إلى حدود اللّحظة، منْ قتل الطّالب آيت الجيد بنعيسى؟ من أمرَ بتصفية الفتى "الحالم" الذي لمْ يكتب له العيش طويلاً، ورحلَ دون الثّلاثين؟.. دون أن يشعل فتيلَ "الثورة" الموعودة ودون أن يملأ العالم "ضجيجاً"، كما كان يحلمُ.

في قرية صغيرة بالقرب من مدينة طاطا الجنوبية، تلمّس آيت الجّيد لأول مرّة حبّ الأرضِ، وعلى ترابها تحسّس ملذّاتها وخيراتها وبؤسها، صرخ مواجهاً قدرهُ سنة 1964، قبل أن يقرّر بعدما اشتدّ عوده الرّحيل صوبَ مدينة فاس، حيث تابع دراسته في ثانوية ابن خلدون، وهناك بدأ نشاطه النّضالي في الحركة التلاميذية سنة 1983، ليتم نقله من هذه الثانوية سنة 1984، ويلتحق بثانوية القرويين في المدينة نفسها.

تزامنَ هذا الانتقال مع انتفاضة 1984 التي قادها تلاميذ في مدن مغربية كثيرة، وقادَ الراحل فوجا من التلاميذ والطّلبة رافعاً شعارات سياسية تتجاوز عمرهُ؛ وسنة 1986 التحق بكلية الآداب بجامعة فاس وانخرط في صفوف الحركة الطلابية، وجرى اعتقاله بعد ذلك عقب تظاهرة 20 يناير 1988 الشهيرة دعماً لفلسطين، التي سقط إثرها عدد من الضحايا من الطلبة، أشهرهم زبيدة خليفة.

وبسبب نشاطهِ الطّلابي والسّياسي، دخل الطّالب اليساري آيت الجيد السّجن عام 1990، إذ تم اعتقاله في شهر يوليوز ليتم الحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعدما كان قد قضى تسعة أشهر بالسجن المدني بمدينة فاس، ليطلق سراحه في أبريل 1991، لكنه بعد هذا الإفراج بأشهر سيلقى حتفه.

ويحكي عدد من رفاق الراحل أنه فوجئ، حين كان متوجهاً إلى حي ليراك بفاس، رفقة صديقه الخمار الحديوي، الشاهد الوحيد يوم 25 أكتوبر من عام 1993، بهجوم قاده منتمون إلى فصيل إسلامي استعملوا فيه العصي والسلاسل والسيوف، وهو ما سبب له كسرا عميقا في الرأس ونزيفاً داخلياً عجّل بوفاته يوم فاتح مارس، وعمره آنذاك 29 سنة.

وعن تفاصيل الواقعة، يحكي أحد رفاق آيت الجيد: "بعد الهجوم على جامعة فاس في 25 أكتوبر 1991 وبالضبط في بداية نونبر من السنة نفسها، فوجئ الشهيد بعصابة (مكونة من حوالي 70 شخصا) تحاصر مقر سكناه (حي المصلى – عين قادوس) محاولة اختطافه، لكن التعاطف الذي كان يحظى به من طرف سكان الحي دفع بهؤلاء إلى مواجهة وطرد القوى الظلامية دون تنفيذ إجرامهم المزمع".

المحطّة الفاصلة في مسار آيت الجيد كانت يوم الخميس 25 فبراير 1993، بينما كان الطّالب القاعدي متوجها إلى حي ليراك رفقة أحد رفاقه على متن سيارة أجرة، "فوجئا بقوى الغدر والظلام تمنع السيارة من المرور وتكسر الزجاج لتخرجهما منها قسرا وتنهال عليهما بالضرب مستعملة العصي المصفحة بالمسامير والسلاسل والسيوف، كما استعملت حجر الرصيف من أجل تصفية الرفيق آيت الجيد".

وأكد ثلة من رفاق آيت الجيد، في وثيقة نشروها، أن الراحل "كان مناضلاً قاعدياً وتقدمياً بالحركة الطلابية، وكان أيضاً مناضلاً بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبالعديد من الجمعيات الأخرى"، كما شددوا على أنه "كان بشهادة الجميع مناضلاً مؤمناً بالنضال السلمي وجانحاً للاعتدال"، واعتبروا أن "قضيته تسائل كل الإطارات التقدمية وستكون محكاً للجميع في معركة الانتصار للمبادئ، لأن الحق المقدس في الحياة هو أكبر من الحسابات السياسية مهما كبرت، حتى لو كانت بحجم انتقام دولة من تنظيم أو شخص".