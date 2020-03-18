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الرئيسية | من الأمس | أوبئة العصر الوسيط بالمغرب .. متخيّل "المخزن" والفقهاء والعامّة

أوبئة العصر الوسيط بالمغرب .. متخيّل "المخزن" والفقهاء والعامّة

أوبئة العصر الوسيط بالمغرب .. متخيّل "المخزن" والفقهاء والعامّة
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:00

لم تتغيّر ردود فعل عُموم المغاربة تجاه مضاعفات الكوارث الطبيعية والأوبئة منذ العصر الوسيط إلى حدود الزمن الراهن، بالنظر إلى المتخيّل الذي غلبت عليه القسمات الذهنية الاستسلامية، التي تنمّ عن ضعف الوعي الديني وتدني مستوى الإدراك العلمي، ما نتجت عنه هيمنة السلوكيات المُستغرقة في التفكير الأسطوري.

وفي خضم تمدّد وباء "كورونا" بالمملكة، يظهر من خلال مختلف أحاديث العامة أنه يتم ربط الفيروس بقوى غيبية، فالوباء من منظور يمتح من مَعِين الدين ليس سوى عقاب من الله للإنسان على انحرافه وتماديه في المعصية، في إشارة واضحة إلى استئساد ذهنية التواكل التي تترقب المجهول.

الكوارث الطبيعية والأوبئة طالما انعكست على ذهنية وسلوك الإنسان المغربي، الذي يبحث عن مسبّباتها في عالم ما وراء الطبيعة أحيانا، أو يربطها بفساد النظام الاجتماعي أحيانا أخرى، معطّلا بذلك تمحيصه المعتاد وعقليته النقدية اليقظة، ما مرده إلى الفكر الخرافي والعلمي الذي يتعايشُ في عقلية المواطن المغربي.

تفاسير ابن خلدون المنطقية

تناول الحسين بولقطيب، أكاديمي مغربي وافته المنيّة سنة 2001، من خلال كتابه المعنون بـ"جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين"، متخيّل المغاربة حول أسباب الكوارث الطبيعية والأوبئة وبقية الظواهر المماثلة، مشيرا إلى مختلف تفاسير فقهاء الدين بشأن تلك الظواهر في تلك الحقبة الزمنية.

تبعا لذلك، أورد بولقطيب، ضمن الكتاب الصادر عن "منشورات الزمن"، أنه "باستثناء قلة من العلماء الذين حاولوا البحث عن تفاسير علمية للكوارث الطبيعية والأوبئة التي هددت سكان المغرب الوسيط، نجد معظم المؤلفين ينساقون وراء التفسيرات الخرافية أحيانا، والغيبية أحيانا أخرى".

وتابع أستاذ التعليم العالي الأسبق في كلية الآداب بالجديدة: "يأتي العلامة ابن خلدون على رأس الذين حاولوا أن يجدوا تفسيرا منطقيا لارتفاع أعداد الموتى وكثرة المجاعات في الفترات المتأخرة من حياة الدول، فالمجاعات ترجع في نظره إلى عدم اهتمام الناس بالفلاحة، وبسبب كثرة العدوان على المحاصيل، أو ارتفاع مقادير الجباية بسبب حاجة السلطان إلى الأموال".

بينما ارتفاع عدد الأموات، حسب ابن خلدون، يعود إلى كثرة المجاعات أو كثرة الاضطرابات والفتن أو حدوث الأوبئة بسبب فساد الهواء، وفق المؤلَّف، حيث حاول ابن خلدون -على عكس عدد كبير من المؤرخين والفقهاء- أن يبحث عن السر الكامن وراء الكوارث والمجاعات داخل أسلوب الإنتاج السائد خلال العصر الوسيط، وهو أسلوب يمكن نعته بـ"أسلوب الإنتاج الحربي".

تفاسير الفقهاء الخرافية

انتقد الكتاب الطبيب والمفكر ابن زهر عبر قوله: "رغم ما عرف عن ابن زهر من تضلع في الطب والكشف عن ماهية الأمراض، فإنه مع ذلك يضطر حين لا يَتوصل إلى كُنه بعض الأمراض والأوبئة إلى الاستنجاد بالفكر الغيبي"، موردا المثال بتصريحه الشهير: "قد يكون –هناك- وباء من غير سبب معلوم عندنا، قال من غضب الله، وهذا إذا وقع ليس للطبيب فيه مجال".

وعلى النهج نفسه سار ابن البناء العددي المراكشي، وفق بولقطيب، مؤكدا أنه "لم يسلم بدوره من السقوط في آفة التبسيط واللجوء إلى التفكير الخرافي"، وزاد: "يتبين ذلك بوضوح حينما يقوم بالربط بين بعض الأوبئة وظواهر فلكية قد تحدث خلال أشهر معينة من السنة".

أما ابن هيدور الفاسي، تبعاً للباحث عينه، فيجمع في مقالته حول الأمراض الوبائية بين التفسيرين العلمي والخرافي، مستدركا: "فهو في البداية يربط بحسّ علمي بارز بين الهواء وفساد نظام التغذية وبين حلول الأوبئة، غير أن التفكير الخرافي يظل ملازما له، إذ سرعان ما يجعل فساد الهواء وتغيره مرتبطين بحركة الأجرام والكواكب".

أثر الكوارث في ذهنيات إنسان المغرب

لعل موضوع انعكاسات الكوارث الطبيعية على ذهنية إنسان العصر الوسيط كان حاضرا بشكل أساسي في الكتاب المعنون بـ"الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في المغرب والأندلس (القرنين 12-14 ميلادية)"، لافتا إلى أنه قد "شاع تعليل الكوارث الطبيعية بتأثير الطلاسم التي خربها الإنسان".

ويشير عبد الهادي البياض، صاحب المؤلَّف، إلى أن الربط بين الكوارث الطبيعية وتخريب الطلاسم يرجع إلى الرغبة في ترهيب الإنسان وحمله على الاستسلام للطقوس السحرية دونما تفكير أو معارضة، سعيا من المشعوذين والكهنة إلى تعطيل حاستي الشك والنقد، بغية وأد إرهاصات الوعي في أوساط العوام مهما كان ذلك جنينيا.

بذلك، يُبرز الكاتب أن الخرافات الشبيهة بالأساطير أحدثت هلعا في شرائح عريضة من المستضعفين المحرومين بما أذاعه المنجمون من وشايات مرعبة حول فناء العالم سنة 1186، ذلك أن كل إنذار من هذا النوع كان يُفهم بدنو موعد الفناء الذي لا محالة سيتخذ صورة من صور الكوارث العقابية الماحقة، بتعبيره.

تفسيرات "العامة" و"أهل التخصص"

يوضح البياض أن "تركيز المنجمين على عناصر المناخ في حدوث الاضطرابات والفناء بالطوفان يجد تفسيره في توظيف المسبقات والتمثلات الدينية محاكاة للمقدس في تطهير الأرض من المدنس، لاسيما أن العواصف والرياح ارتبطت في مخيال الناس الديني بعلامات الساعة والبعث".

في سياق متصل، أورد رابحي رضوان، باحث مغربي، من خلال قراءته لكتاب محمد حقّي، الصادر بعنوان "الموقف من المرض في المغرب والأندلس في العصر الوسيط"، أن تفسيرات المرض تتعدد بين أهل التخصص (الأطباء) التي غلب عليها الطابع العلمي والواقعي، وتفسيرات "العامّة" التي زاوجت بين التفسيرات المادية الحسية، وبين الأسطورية التي ارتبطت بالفكر الصوفي.

وتابع الباحث عينه، في مقال له بعنوان "المغاربة والأندلسيون في مواجهة المرض"، منشور في مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، أنه "يتمّ ربط الأمراض بالقوى الغيبية، ولاسيّما الجن والسحر، والإصابة بالعين، حيث يظهر من خلال الدراسة أن المجتمع المغربي كان عرضة لصراع بين الاتجاهين «المادي والغيبي»، وقد أسهم تزايد أدوار الصوفية ابتداءً من القرن السادس الهجري (12م) في ترجيح كفّة التيار الأخير".

الأوبئة من منظور أجهزة المخزن

يعود الحسين بولقطيب إلى الحديث عن الكوارث الطبيعية من منظور السلطة، مبرزا أن "السلطة الموحدية نفسها كانت تستغل حلول الأوبئة والكوارث الطبيعية لتمرير أفكارها الداعية إلى الخضوع لمنطقها، وترسيخ فكرة علاقة تلك الأوبئة والكوارث بالخروج عن تعاليم الدين".

وزاد الأكاديمي عينه: "من اللافت للانتباه أن الدولة غالبا ما تلجأ إلى تبني هذا التفسير في اللحظات العصيبة من حياتها، أي عندما تكثر الفتن، ويظهر الثوار والمنتهزون. ونجد مصداقا لهذه الفكرة في الرسالة التي وجهها الخليفة الموحدي يوسف المستنصر عام 1220 ميلادية إلى كافة سكان الإمبراطورية لحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ويذهب عبد الهادي البياض في المنحى عينه، موردا أن "أجهزة المخزن ساهمت في تغذية العقلية السحرية التنجيمية، من خلال تقريب المنجمين حرصا على معرفة أسرار الغيب، وكشف الطالع، وقراءة "القرانات"، إذ قلّما كان يخلو مجلس أمير أو خليفة من منجّم أو زاجر، أو راصد يزعم الإخبار بسعد أو نحس القابل من الأيام".

الأوبئة والشرعية السياسية لدى الأولياء

لم تكن السلطة هي المستفيدة الوحيدة على صعيد الفكر والخطاب من قسوة المجال على الفئات المستضعفة، حسب بولقطيب، بل إن كوارث القحط، وما ينتج عنها عادة من أمراض وأوبئة، أضفت شرعية سياسية ودينية واجتماعية على تيار اجتماعي كان ما يزال يبحث له عن موطئ قدم داخل الخريطة الدينية والسياسية. ويعني به الكاتب تيار الأولياء والصلحاء، حيث تدخلوا لمناصرة الشرائح الاجتماعية المتدنية من الناحية السياسية، هادفين من وراء ذلك إلى إظهار فشل السياسة الاجتماعية للدولة.

ويؤكد البياض أن "الصعوبات التي واجهت إنسان العدوتين (المغرب والأندلس) في الحقبة المبحوث فيها أملت عليه ردود فعل يكتنفها الاضطراب والارتباك، فهيمن على تفكيره هاجس الخلاص من ضغطها بأي وسيلة متاحة، وتحقيق الحد الأدنى للأمن بمفهومه العام، وخاصة ما يتعلق منه بالغذاء والاستقرار المادي والنفسي؛ فكان طبيعيا أن ينساق مع كل صيحة رامت تلبية حاجياته مهما كانت خرافية".

ومن المعتقدات الدفينة التي تمثل انعكاسا لدور الكوارث الطبيعية في حياة إنسان العدوتين، تبعا له، جزمه بـ"تأثير نجم سهيل في حدوث الفيضانات وموت الحيوانات ووقوع الأمراض والأوبئة"، مستدركا: "إذا كانت الكوارث الطبيعية ألقت بشرائح واسعة من العوام في دوامة الممارسات السحرية الخرافية العارية من كل منطق علمي، فإنه ليس من الإنصاف حصر هذه الذهنية في صفوف هذه الشريحة فقط؛ وإنما استأثر بها الخاصة من المثقفين والخلفاء والوزراء والولاة والعلماء، حيث أحاطوا ممارساتهم التنجيمية بسرية تامة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - bouzebbal الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:12
اللهم ٱحفظنا و ٱحفظ بلدنا و سائر الدول من الوباء.لكن منذ بداية البشر الله سبحانه يرسل إنذارات مختلفة قُبَيْلَ أو بعد فترة الأنبياء عندما تُكثُر و تُستَحلُّ محارِمُه(القتل..الظلم.. الزنا..الشذوذ..الشرك..محاربة دينه) و لا يرفعها حتى يتوب و يتضرَّعَ جُلُّ الأُمَّة.قال الله سبحانه (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:42ء43]. وقال سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ) [الأعراف:94].
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24
2 - عبدالله الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:13
لم تقل لنا كيف كان فكر الاوروبيين في هذا العصر تجاه الاوبىة التي اجتاحت اوروبا ؟
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27
3 - شعيب الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:18
في تظري ان المفكر العبقري لا يؤمن بالغيب والغيبيات ولا يؤمن بالحوادت التي وفعت مع اهل وشعوب الانبياء والرسل المذكورة في القران ويتهم الشعب المغربي بالخرافة والشعودة والطلامس التي هي من الشيطان كما علم ابليس النمرود بافعال السحر الذي قتلته البغوظة والذي كان يدعي الالوهية واعود بالله.العقاب للمجتمعات الفاسدة وارد في القران وحدث لمجتمعات سبقتنا بالاف السنين وهي مسطرة في القران .والساعة اتية لا ريب فيها ولا يعلمها الا الله .ما نتمناه ان لا نشهد العلامات الكبرى خصوصا شروق الشمس من مغربها ان الله سميع مجيب
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13
4 - dr virologue الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:20
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاءمنا. لا صحة لا تعليم وشعب مازال ينام في الشارع... ومهرجان موازين كل سنة تخسر فيه الملايين والمنكر... هذا عقاب الله لنا لأننا تمادينا كثيرا في حب الدنيا ونسينا لماذا خلقنا. الحمد لله الذي ابتلانا بهذا الوباء. تخيلوا لو كان الوباء موجود في الماء أو الهواء؟ الحمد لله أن هناك وسائل الوقاية و يجب أن نحترم تعليمات الوزارات. اللهم ألطف بنا.
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13
5 - ابو ايوب الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:23
مهما بلغ الانسان من العلم تبقى لديه مساحات من الجهل واكبر مثال على ذلك حالنا مع فيروس كورونا الذي لم يستطع العلم لحد الان تحديد دواء له ( وما اوتيتم من العلم الا قليلا ) سورة الاسراء اياك ان تقول لي انه تفسير اسطوري انه القران الكريم .....
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6 - علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:24
قال ابن سينا عندما كان يدرس مرض المنخوليا المعروف بداء الصرع الآن : " فنحن من حيث ندرس الطب، لا يعنينا إن كان هذا المرض ناجما عن جن أو غيره بل نبحث عن سببه القريب". قال هذا ردا عن تلذين نهوه عن دراسة هذا المرض لكونه متعلقا بأسباب غيبية.
لكن، مع الأسف، أننا بدل أن نتعض بأمثال هؤلاء ونتخذهم قدوة، مازلنا نركن لمن يتاجرون بخوف البسطاء لأغراض في أنفسهم.
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7 - عبد الرحمن بن خلدون الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:28
باش من حق كتوصف التفسيرات ديال بن خلدون يأنها منطقية وديال الفقهاء بإنها خرافية؟ شكون اللي قال ليك بأن المنطق أفضل من الخرافة؟ واش انت قد بنخلدون أو قد الفقهاء باش تحكم عليهم؟
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8 - هذا هو الانسان ... الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:31
... الظلوم الجهول .
بسبب جهالته لا يقبل الاعتراف بأخطاءه و يحمل غيره مسؤولية نتائجها ، خاصة قوى غيبية تترصده.
والغريب ان يكون كثير من المتعلمين من قادة هذا الفكر الغيبي او التآمري.
والسبب هو مناهج التعليم التي تتضمن معارف متقادمة مبنية على العقيدة الدينية ومسلمات غيبية.
كانت المدرسة العصرية الفرنسية في عهد الحماية قد ساهمت في انفتاح العقول على فلسفة الانوار ومنهاج التفكير التقظي الا ان التعريب بعد الاستقلال رجع بالعقول الى فكر الاساطير والغيبيات والاوهام.
لو كان المتعلمون يستمدون معلوماتهم من العلوم التجريبة لعلموا ان الفيروسات مخلوقات دقيقة مثل جميع المخلوقات تقاوم من اجل البقاء ولهذا السبب فانها تتحايل على والمضادات الحيوية وتتحول الى اصناف اكثر مقاومة.
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9 - Hollandddddsdss الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:39
لا يدركه من ظل إذ هتديتم.
فمن شاء فاليوم ومن شاء بالكفر.
كيف ما كان الحال فالعالم كله في ورثة والخراب قادم لا مفر منه.
الدين دين الله
والملك ملك الله
والقضاء والقدر من الله لا يخفى ها الله من شيء
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10 - مسلم الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:42
كل شيء مرده الى الله وحده ...
فهو ادرى بشؤون عياده...
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11 - الصحراء المغربية الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:43
الأوبئة والأمراض هي نوع من الابتلاءات وقد تصيب المسلمين وغيرهم وبالتالي فلا داعي لربطها بأنها عقابا من الله أو غضبه.
بل يجب البحث عن أسبابها لكي نتفاداها ونجد العلاج المناسب لها وكل تيار في المجتمع يجب أن يقوم بدوره فالأطباء يبحثون عن العلاج وعلماء الدين يجب عليهم توعية المجتمع وحثهم على الامتثال لأوامر الدولة ونصيحة الأطباء والصحافة يجب أن تواكب ذلك بالتوعية والنشر وهكذا.......فكل فن له أهله ولا ينبئك مثل خبير.
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12 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:44
اظهر على حقيقتك وكفى من الهرطقة. ماهي مرجعيتك؟ كن صادقا وقل ما تقصده دون الاختباء وراء العبارات المنمقة. اذا اردت مهاجمة الدين فكن شجاعا وقلها علنا. الله سبحانه وتعالى قال "ما اصابكم من خير فمن الله وما اصابكم من سيئة فمن انفسكم" اذن فالتسائل عن اسباب الابتلاء والبحث عنها وتعليقها بالغيب احيانا شيء طبيعي خصوصا وان قناعاتنا كمسلمين ان الله هو المتحكم في حركات وسكنات هذا الكون ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. يقول الله عز وجل "وكل شيء قدرناه بقدر" يعني لا توجد صدفة او اعتباط ولكن كل شيء بحكمة. وارجوك لا تحمل اقوال العالم ابن خلدون ما لا تحتمله. كلامك ستسال عنه فاتقي الله في نفسك وفي الناس. وشكرا
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13 - fouadox الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:46
كلام علماني من اساطير و معتقدات من هم يحبون ابعاد الدين من قلوب الشعب
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14 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:07
التفكير الخرافي لم يقتصر فقط على مغاربة العصر الوسيط فلم لم تتحدث عن أوروبا في ذلك الوقت . الاسلام دين عقيدة وعلم ويفصل بين هذه الأشياء لكنه يحث على اتباع الفطرة وعدم تغيير الوجه الذي خلقه الله بها وإلا ستكون العواقب وخيمة . كل شيء يحدث على الأرض مرجعه إلى الأخطاء التي يرتكبها أو يتعمد ارتكابها الإنسان بسبب الهيمنة والحروب واستنزاف الحرث والنسل وهذا ماسماه الله بالفساد في الأرض . فلهذا نؤمن بالعلم وبالغيب لأن كل خروج عن الفطرة يؤدي إلى الوباء والفناء للإنسانية على وجه الارض .
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