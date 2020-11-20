ماكرون والأوسط .. مقارنة تجربتين تاريخيتين أمام التطرف الديني

هسبريس من الرباط

تختلف ردود الفعل إزاء التطرف الديني من زعيم إلى آخر، حسب المسؤول نفسه وحسب الزمان والمكان. وتتراوح هذه الردود بين النزق والطيش من جهة، أو الرصانة والكياسة من جهة أخرى.

يحاول المؤرخ المغربي إبراهيم القادري بوتشيش، من خلال المقال التالي، المقارنة بين زعيمين منتميين لحضارتين متباينتين، حيث واجه الاثنان حركة من حركات التطرف الديني، لكنهما اختلفا في آليات تدبيرهما للمواجهة.

وهذا نص المقال:

نقترح في هذا المقال دراسة مقارنة بين تجربتين تاريخيتين لحاكمين ينتميان لثقافتين وعصرين مختلفتين، أحدهما عاش في العصور الوسطى وهو الأمير الأندلسي عبد الرحمن الأوسط، والآخر ما يزال يعيش في قلب لحظات العالم الراهن وهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلى الرغم من أن منهج المقارنة يبدو مستعصيا بسبب اختلاف الظرفيات والبنية التاريخية والسياقات المؤطرة للحدث، والثقافات والزمان والمكان والقوانين والآليات التشريعية، وتباين مكوّنات النظام الديني والعلماني وغيرها من معطيات المقارنة، فإن استنطاق التجربتين في سياق تاريخ بشري مشترك، وعبر منهج مقارن بين ثقافتين رغم التباعد الزمني بينهما، لا يخلو من لذة معرفية من زاويتين: أولاهما أن التاريخ هو علم الإنسان في الزمن المستمر والممتد على حد تعبير "مارك بلوك"، يتغير فيه جسد الإنسان، من دون أن يتغير الإنسان كظاهرة. وثانيهما أن تحليل الحاضر بمقاربة تاريخية تجعل من التاريخ علما فاعلا ومتفاعلا، ينبش في الماضي ليجسّ نبض مشكلات الحاضر، ويثري النقاش حول ملف راهني دقيق، ما نزال نعيش اهتزازاته وارتداداته.

كما أن وحدة موضوع المقارنة الذي هو كيفية تدبير مواجهة التطرف الديني بين أسلوب الحكمة والرصانة، والنزق والطيش، ما يلقي الضوء على تطور الفكر السياسي في معالجة الأزمات، سواء في مسار التسامح والتعايش بين الشعوب، أو مسار استنبات الكراهية وزيادة وقود الصدام بين الحضارات.

بعد هذ التوطئة المنهجية، نحسب أن الإحاطة بخيوط الموضوع تستلزم التعريف بحاكمي الدولتين موضوع المقارنة، وإن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غنيا عن كل تعريف، بحكم أنه زعيم دولة تعدّ من الدول الكبرى في العالم المعاصر وهي فرنسا، وثامن رؤساء الجمهورية الخامسة، تولى رئاسة فرنسا منذ سنة 2017 إلى غاية كتابة هذه السطور. أما الأمير عبد الرحمن الأوسط، فهو رابع أمراء بني أمية بالأندلس التي كانت بدورها من القوى السياسية الكبرى في العصر الوسيط. تولى الإمارة بعد وفاة أبيه الحكم الربضي سنة 206ه/821م وهو ما يزال في إهاب الشباب؛ إذ لم يكن قد تخطى آنذاك ربيعه الرابع والعشرين. ويجمع المؤرخون على أن عهده يمثل ذروة الاستقرار والوهج الحضاري الذي شهده المجتمع الأندلسي، حتى عرفت أيامه بـ"أيام العروس"، كناية عن الاستقرار السياسي، واستكمال نضج الإمارة الأموية بالأندلس، وبلوغها ذرى الرقي والنضج الحضاري.

وأحسب أن الموضوع الذي يعالجه هذا المقال يمثّل قاسما مشتركا بين زعيمين منتميين لحضارتين متباينتين، فكلاهما واجه حركة من حركات التطرف الديني، لكنهما اختلفا في آليات تدبيرهما للمواجهة. فلنبدأ أولا-حسب السبق التاريخي-بتوصيف حركة التطرف الديني التي قضت مضجع الأمير الأندلسي، وتبيان طريقة تدبير مواجهتها.

حركة التطرف المسيحي في قرطبة وآليات مواجهتها:

في أواخر عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط، (حوالي سنة 850 م) برزت موجة من التعصب المسيحي، تبنتها مجموعة من المسيحيين المتطرفين الذين عرفوا "بشهداء قرطبة" (Martyrs de Cordoue)، مستغلين وجود أمير مثقف ومسالم على رأس السلطة، وظروف مجتمع أندلسي راهن على الانفتاح والتعددية والتعايش بين جميع مكوّناته، ليقوموا بحركة دينية تعصبية متطرفة تخرج عن سياق التعايش الديني والتآلف والتساكن.

سنتجنّب مناقشة مزاعم بعض الكتابات الأجنبية التي دافعت عن هذه الحركة المتطرفة، فنعتتها بالحركات القومية، أو فسّرتها بشعور الطائفة المسيحية بالتهديد الثقافي، أو بكونها جاءت ردّا على الاضطهاد الديني، وغيرها من التفسيرات التي ردّدها بعض المؤرخين الأجانب من طينة بروفنسال (Provençal) وسيمونيت (Simonet) ودوزي (Dozy) ومورينو (Morino) وغيشار (Guichard) ومن سار على نهجهم، لأن الرد عليها ودحض منطلقاتها يتطلب تفاصيل لا تستوعبها مساحة هذا المقال، وإن كان فحصها ووضعها تحت مجهر التحقيق يثبت أنها أحكام تنبو عن الحقيقة، وتفتقر إلى النسبية في النظر، خاصة أنها مقتبسة من نظرة أحادية مستقاة مما كتب حول حياة متزعمها الراهب "أوليخيو" (Euligio)، في الوقت الذي لا نجد ذكرا لهذه الحادثة في المصادر العربية.

بدأت هذه الحركة تحت زعامة الراهب "أوليخيو" بالإساءة للنبي (ص)، وشتمه ولعن العقيدة الإسلامية جهرا وأمام الملأ، بل حتى داخل رحاب المساجد نفسها، وسانده في ذلك راهب آخر يدعى" الفارو" (Alvaro). كما انخرطت معهما فتاة تسمى " فلورا " (Flora). وانضم إلى هؤلاء مجموعة من المتطرفين الذين كانوا يشتمون النبي محمد (ص) ويسيئون للرموز الإسلامية، مما أثار حفيظة المسلمين وأجّج غضبهم. فكيف واجه الأمير الأندلسي هذه الموجة من التعصب والإساءة لنبي الإسلام؟ سؤال نطرحه للمقارنة بينه وبين إيمانويل ماكرون في كيفية تدبير الظاهرة ذاتها؟

لجأ عبد الرحمن الأوسط-وهو الأمير المعروف بانفتاحه وتسامحه وحرصه على السلم الاجتماعي واحترامه للتنوع الثقافي-إلى عقد مجمع كنسي لمناقشة هذه المسألة، بغية استطلاع الرأي العام المسيحي بالأندلس تجاه التطرف الديني، ومعرفة موقفه من الإساءة لنبي الإسلام، فتمت دعوة القساوسة ورجال الدين المسيحي لحضور هذا الاجتماع. وبعد مناقشات استمرت عدة أيام تحت إشراف أسقف إشبيلية (Recafredo)، خرج المجمع الكنسي بقرار يمنع ازدراء العقيدة الإسلامية، وإدانة كل مسيحي متطرف يقدم على مثل هذه العمليات الانتحارية، ويعتبر كل من نهج هذا النهج مخالفا لتعاليم الكنيسة، ومحرّضا على العنف. كما دعا إلى سجن كل من يساهم في التحريض عليه من القساوسة.

وبعد أن ساد الاعتقاد في ختام هذا الاجتماع أن الأزمة انقشعت، وأن جمرة التطرف الديني المسيحي قد انطفأت، سعى زعيم الحركة "أوليخيو" من جديد لتحويلها إلى "قضية" دينية تغذّيها مشاعر التعصب الديني، والكراهية للسلطة الأندلسية، فتمادى في الطعن في النبي (ص)، واختراق كل الخطوط الحمر، فتمت إحالته على القضاء الذي اكتفى بالحكم بسجنه، أملا في تغيير موقفه. ثم تحولت عقوبة السجن إلى عفو مشروط بخروجه من قرطبة، تجنبا لإثارة مشاعر المسلمين، لكنه سرعان ما عاد إليها بنشاطه المتعصب المحموم. وبعد أن لم تنفع معه سياسة التعامل باللين والتروي والتسامح، والاكتفاء بطلب عدم المساس بالمقدسات الإسلامية، اضطر الحاكم الأندلسي إلى إحالته على العدالة، حيث حكم عليه مع جميع من تمادى في غيه وتطرفه بالإعدام في نهاية المطاف.

من خلال قراءة راصدة بين سطور أخبار هذه الحادثة من التطرف الديني، تستوقفنا مجموعة من الملاحظات:

تأتي في مقدمتها حكمة ورصانة الأمير الأندلسي في التعامل مع مسألة الإساءة للنبي وازدراء الديانة الإسلامية، وعدم الانفعال والتسرع في ردّ الفعل، أو الإساءة للديانة المسيحية. وعلى الرغم من أن الجريمة كانت خطيرة تمس بمشاعر المسلمين، وتهدد الاستقرار الاجتماعي، فإن الأمير حافظ على الحياد الذي يفترض أن يتسم به رئيس الدولة، لأنه كان أميرا لكل المجتمع الأندلسي وأطيافه الدينية والإثنية، لذلك لم يمس الديانة المسيحية أو ينتقدها، ولم يعمّم غضبه على كافة المسيحيين أو يصادر تنظيماتهم التي كانت تسمح بها قوانين الدولة.

وبهدف اتخاذ القرار المناسب وعدم جرح مشاعر الآخر، عرض الأمير الأندلسي المسألة على الهيئات الدينية المسيحية المختصة، فعقد مجمعا كنسيا سادته روح الحوار والحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي بين مكوّنات المجتمع، وترك للهيئات الدينية المسيحية تقييم الحدث وتقرير ما تراه في ضوء المناقشات التي استهجنته، واعتبرته خارجا عن تعاليم الكنسية.

ومن مظاهر التروي والحكمة أن السلطات الأندلسية عرضت القضية على العدالة والقضاء ليقول كلمته، بناء على الحجج والقرائن التي تثبت الجريمة، ولم توجه أي انتقاد للديانة المسيحية. وعلى الرغم من أن المحاكمة قضت بالسجن على زعيم الحركة المتطرفة، فإن ذلك كان يعتبر أخف العقوبات، بل تمّ العفو عنه وأطلق سراحه، وتمّ الاقتصار على إبعاده من قرطبة، أملا في تغيير موقفه، وعدم تكرار الإساءة للرسول عليه السلام. بل كان بعض القضاة الأندلسيين يسعون عمدا إلى إيجاد مبررات للسلوكات الرعناء لهؤلاء المتطرفين بربطها بحالات خارجة عن إرادتهم كإصابتهم بمرض الجنون، أو الوقع تحت تأثير الخمر عند سبّ نبي الإسلام، وغيرها من المبررات التي تشفع لهم حتى لا يحكم عليهم بأقسى العقوبات، بيد أن هؤلاء استمروا في نهجهم المتعصب، ولم ينفذ فيهم حكم الإعدام حتى استنفدت جميع الوسائل للتراجع عن تعصبهم الديني.

هكذا تبدو حكمة الأمير الأندلسي، وانفتاحه وتسامحه في عصر خطير ينعته المؤرخ والفيلسوف "ول ديونارت" (Will James Durant) بعصر الإيمان والتعصب الديني، حيث كان الوتر الديني شديد الحساسية، وزادت الحروب الصليبية فيما بعد من رفع إيقاعه، خاصة بعد أن قتل الصليبيون ما يربو عن ثلاثة ملايين مسلم. ومع ذلك حافظ الأمير الأندلسي على أناته وحلمه وهدوئه، وأبدى رغبته الكبيرة في الإنصات للآخر.

تلك هي طريقة تدبير الأمير الأندلسي عبد الرحمن الأوسط لحادثة التطرف الديني، فماذا عن السيد إيمانويل ماكرون؟ وكيف أدار أزمة حادثة التطرف الديني التي أسفرت عن قتل مدرّس أساء للنبي محمد (ص)، وما أعقبها من عمليات إرهابية في مدينة نيس الفرنسية، وما تمخض عن كل ذلك من سجالات فكرية؟

حادثة قتل مدرس التاريخ وآليات تدبيرها:

ثمة في تقديري ثلاثة ردود فعل جعلت طريقة تدبير إيمانويل ماكرون لهذا التطرف الديني تختلف كليا عن نظيرتها التي نهجها عبد الرحمن الأوسط.

أولها التسرع في الأحكام والتصريحات، والتطاول على عقيدة الإسلام، حتى قبل أن تقع جريمة قتل الأستاذ صموئيل باتي. فالرئيس الفرنسي كان قد أدلى بحديث مطوّل في ثاني أكتوبر الماضي، انتقد فيه الديانة الإسلامية التي تعيش حسب قوله أزمة بنيوية، مكررا ذلك مرات عدة، تحت سمع وبصر الجاليات الإسلامية المكونة للنسيج الاجتماعي الفرنسي.

أما الثاني فيتجلى في وضع الرئيس الفرنسي نفسه في خانة المفكر أو الأكاديمي الجامعي الذي يتمتع بكافة الصلاحيات لإبداء الرأي، متناسيا منصبه كرئيس دولة علمانية لا يحق له إيثار دين على آخر، أو عرق على غيره، ولا استخدام مصطلحات ينبذها قاموس الديبلوماسية، أو تخدش مشاعر الآخر.

صحيح أنه رئيس دولة تزهو بنياشين قيّم الأنوار والحرية، ولا تنصّ قوانينها على معاقبة السخرية من الرموز الدينية. لكن كان عليه من باب الحكمة والتقاليد الدبلوماسية والدربة السياسية ومراعاة أحاسيس الآخر، المرونة في التعامل مع الحدث، وعدم تعميم أحكام سلبية على دين لا يعرف سوى خطوطه الكبرى، فيقسو على مشاعر شعوب تربو عن مليار ونصف مليار مسلم.

بينما يتجلى رد الفعل الثالث في عدم تمييزه بين الإسلام وواقع العالم الإسلامي. لو أن السيد ماكرون تحدث عن أزمة واقع المجتمع الإسلامي المعاصر، لقبل المسلمون انتقاده. فلا أحد ينكر ما يتخبط فيه العالم الإسلامي من أزمات، أهمها أزمة الديمقراطية والحرية والاستبداد السياسي، بيد أنها ليست أزمة من صنع الإسلام، بل هي أزمة مركبة من الوضع الداخلي ومسؤولية الاستعمار والتبعية، وإفلاس بورصة الفكر والعلم، خاصة أن تدبير الأزمات يحتاج إلى الاستعانة بمراكز البحوث والتفكير (Think tanks) التي تساهم في صناعة القرار لمواجهتها، والحيلولة دون استبداد الحكام بالتحكم في القرار، وهو ما يفتقر إليه المجتمع الإسلامي للأسف. والحال أن السيد ماكرون أطلق العنان للسانه، دون تمييز على الأقل بين الإسلام كعقيدة والمسلمين كبشر، كما فعل عبد الرحمن الأوسط بكثير من التبصر والحصافة حين ميّز بين الديانة المسيحية التي تعبق بشذى التسامح، وشرذمة من المتطرفين المسيحيين كما أسلفنا الذكر.

وإذا كنا ندين ونحتج بأعلى ما في حنجرتنا من قوة، وبكل ما نملكه من الحبر والورق، جريمة قتل المدرس الفرنسي بتلك الطريقة البربرية، فإننا نأسف لكون الرئيس الفرنسي تجاهل موقف الإسلام من قتل النفس التي يعتبرها "أم الجرائم"، وأن من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، ولم يشخّص سيادته الفرق بين العقيدة وخطاب الواقع، تماما كما هو الحال في المسيحية. فكم أحرقت الكنيسة من البشر وهم أحياء بسبب آرائهم، وكم حصدت سيوف الصليبيين أرواح المسلمين إبان الحروب الصليبية حتى أن منسوب دماء القتلى بلغ ركبتي المقاتلين الصليبيين إبان غزو بيت المقدس كما وصف ذلك المؤرخ "ستيفين رنسيمان". وكم قطعت من رؤوس الجزائريين والمغاربة إبان الاحتلال الفرنسي من قبل ضباط وجنود فرنسيين "مسيحيين" كما يشهد بذلك متحف الإنسان الفرنسي الذي يحوي 18 ألف جمجمة متبقية من رؤوس المقاومين الذين واجهوا الاحتلال الفرنسي، ومع ذلك فالمسيحية براء من هذه السلوكات التي مورست باسمها. لذلك يبدو لي أن ثقافة عبد الرحمن الأوسط كانت من السعة وحسن الاطلاع ما جعله يعرف الديانة المسيحية عن كثب، ويحترمها بوصفها ديانة سماوية، ومن ثمّ تحاشى الدخول في دائرة ملغمة تتناسل فيها أحكام القيمة، والافتراءات ضد ديانة الآخر، خلافا لما فعله ماكرون تجاه الإسلام.

بين حرية التعبير وتعمّد الإساءة:

لا يخامرنا الشك في أنّ حرية التعبير والتعدد والاختلاف تعدّ من أسس الدولة الفرنسية المستمدة من مبادئ الثورة الفرنسية وعصر الأنوار وقيّم الجمهورية، وهذه مفخرة كبيرة للدولة الفرنسية وللبشرية برمتها. غير أن الأنظمة الليبرالية الديمقراطية الناضجة، غالبا ما ترفع هذه الحرية إلى مرتبة الحرية المسؤولة الواعية المتبصّرة، وتسيّجها بسياج سميك من الانضباط والتعقل، حتى لا تتحول إلى حرية تعبير عدوانية استفزازية، وحقل ملغم بالتحريض على العنف والتشهير والقذف، وحتى لا يبلغ سقفها الحدّ الذي تنفلت فيه من أي قيود أخلاقية، فتسيئ بذلك إلى نفسها، وتخرج عن سكتها الصحيحة، وتنزلق إلى مهاوي العنصرية والكراهية والصدام الحضاري.

ومهما قيل إن إساءة ماكرون للإسلام جاءت في سياق انتخابي يروم استمالة اليمين الشعبوي الفرنسي، فإن استنطاق تصريحاته والموجهات الناظمة لها، يفصح عن قصدية الفعل. فعلى الرغم من عدم وجود حدود لحرية التعبير في الصحافة الفرنسية، كان على السيد ماكرون أن يقدّر خصوصية الإساءة للنبي الكريم، وينأى بنفسه بصفته رئيسا على الانحياز إلى هذه الجهة أو تلك. فما المانع الذي كان يمنع عبد الرحمن الأوسط-وهو في موقف قوة في ذلك العصر-من الانحياز إلى بني جلدته والتضييق على المسيحيين جراء تطرف جماعة منهم وإساءتها لنبي الإسلام؟ ومع ذلك آثر التريث والإنصات لممثلي الكنائس قبل أي ردة فعل.

أما ماكرون فقد وزع الدروس يمينا وشمالا "لتحليل" أزمة الإسلام من دون روية وتثبّت، أو معرفة دقيقة بالعقيدة الإسلامية، علما أن أساس الدولة العلمانية يجعل من الحياد أسلوبا في التعامل مع الشأن الديني، وليس من مهام رئيس دولة أن يفتي في شأن أي ديانة كيفما كانت بأنها في أزمة. فعوض أن يسلك مبدأ الحكمة في التضامن مع الأستاذ المغتال، صبّ الزيت على النار بإعلانه تأييد نشر الرسوم المسيئة للنبي، بل جعلها على واجهات المباني الحكومية الفرنسية والفضاء العام، وخرج بتصريحات تلوّح في جميع الاتجاهات الجارحة بمعاني واضحة لا تقبل التأويل، على الرغم من محاولته التخفيف من حدّتها في الحوار الذي خصّ به قناة الجزيرة. ومن خلالها يتضح لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن كلامه لم يكن موجها إلى ذلك الإرهابي المجرم القاتل، بل كانت سهام لسانه موجهة نحو انتقاد الإسلام، ووصفه بالانفصالية، وخدش مشاعر من يربو عن مليار ونصف مليار من المسلمين.

بل طال تهجمه على الدين الإسلامي حتى بعض الجمعيات المدنية الإسلامية البريئة التي قام بحلّها، مما يوحي بوجود توجه نحو تغيير خريطة الحضور الإسلامي في فرنسا، في الوقت الذي يحمي القانون الفرنسي السامية، ويعاقب بدون هوادة كل من يشكك في محرقة اليهود.

تشبَّثَ عبد الرحمن الأوسط بقيمة التسامح في الإسلام، فهل حافظ ماكرون على روح فكر عصر الأنوار؟

عندما دعا عبد الرحمن الأوسط إلى عقد مجمع كنسي لمناقشة حركة التطرف الديني التي تبنتها مجموعة من المسيحيين المتعصبين، كان يستند في مرجعيته إلى منهج التسامح والعدالة والإصغاء للآخر، وهي المبادئ المستمدة من تعاليم الإسلام. في حين إن إيمانويل ماكرون تجاوز روح المفاهيم الجوهرية لعصر الأنوار، رغم ما يبدو سطحيا أنه يدافع عنها. فمفكرو عصر الأنوار لم يكونوا مناهضين للدين، وإنما وقفوا ضد استخدام الدين من طرف المؤسسات الدينية والسياسية لأهداف مصلحية أو سياسوية، أو لنشر فكر غيبي مناقض للعقل الذي استماتوا في الدفاع عنه، ولم يوظفوا هذا العقل للاستهزاء بالأديان أو بالرموز المقدسة. وغير خاف أن التسامح الذي يعدّ من أهم القيّم التي جاء بها عصر الأنوار، لا يعني التعايش مع الآخر فحسب، بل احترام كرامته، وعدم الاستعلاء عليه، وتجنّب خدش مشاعره أو المسّ برموزه المقدسة، وهو ما نجح في تطبيقه الأمير الأندلسي قبل قرون، وفشل فيه الرئيس الفرنسي في الزمن الراهن نظريا وممارسة.

ولا غرو أن قراءة راصدة في خلفيات تصريحات السيد ماكرون والنوايا المتسترة وراءها، تثبت أنها ليست سوى إعادة إنتاج لعقلية المركزية الغربية المتعالية التي تنكّرت بدورها لمبادئ الثورة الفرنسية وفكر الأنوار المؤسس على العدالة والمساواة والإخاء، وهي العقلية التي رسختها الدراسات الاستشراقية ذات المنزع الأوروبي المركزي، والتي ترى في الغرب مجالا متحضرا متنورا، وفي الشرق مجالا بربريا متخلّفا وظلاميا، بعيدا عن القوة الهادئة والتعقل الذي يقرّب بين المواقف الحدّية كما عالج ذلك إدوارد سعيد باقتدار.

إنها العقلية المهووسة بعقدة التفوق الحضاري التي بدأت منذ العصور الوسطى الباكرة عندما تأسست كراسي الاستشراق في الجامعات الأوروبية، وبدأت بإيعاز من الكنيسة تنتج خطابا يحطّ من قيمة الإسلام باعتبار نبيه محمد مهرطقا ومنشقّا عن الديانة المسيحية، وتوجت هذه الرؤية المتعالية بنظريات جديدة تقدس المركزية الغربية، كان آخرها نظرية "صموئيل هانتغتون" حول صراع الحضارات، ونظرية "فوكوياما" التي تجعل من الديمقراطية الليبرالية آخر اختيار منقذ للبشر.

وفي كل هذه الأطروحات التي شاعت سواء في العصور الوسطى أو الحقبة المعاصرة، ثمة-وفق ما يراه "تيري هنتش" في كتابه "الشرق الخيالي ورؤية الأخر"-تبخيس للعقل العربي الشرقي، مقابل تمجيد للعقل الغربي الذي لم يتوان في شحن الذاكرة الأوروبية بصور تنقص من قيمة الآخر، وتكرّس دونيته، وتنتج أفكارا مشوهة عن الشرق للهيمنة وبسط النفوذ، وتقاوم أي فكر بديل، وهو ما امتحّ منه ماكرون تصريحاته حول ما أسماه بأزمة الإسلام، دون أن يتمكن من التحرر من أسارى هذا الخطاب الاستعلائي. وبهذا الاستعلاء، لا أحسب أن السيد ماكرون دافع عن حرية التعبير، ولا دافع قاتل مدرّس التاريخ عن دينه، فالكل بهذا الأسلوب المتشنّج لا يحصد سوى الخسارة.

مع ذلك، فالأمل معقود على أن تكون تصريحات السيد ماكرون وردود فعله مجرد خطأ قابل للتصحيح، حتى لا تتسع بقعة الزيت فوق قطعة الثوب، ولا يتحوّل خطاب الكراهية والإساءة للمقدسات الإسلامية إلى مضايقات روحية للجاليات الإسلامية بفرنسا وأوروبا عامة، بسبب تصرف فردي إجرامي مقيت هم منه براء، وحتى نلج فضاء الفكر والحوار والتعايش على قدم المساواة التي هي إحدى مبادئ الثورة الفرنسية، واستثمار مقومات المشترك الحضاري الإنساني لسدّ شقوق الاختلافات، وجعل العالم يتواصل بشكل منتج لتوحيد الجهود نحو القضايا العالمية المؤرقة، وفي طليعتها اليوم جائحة كورونا.