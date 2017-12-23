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الرئيسية | خارج الحدود | 2800 قتيل جراء قصف التحالف الدولي بسوريا

2800 قتيل جراء قصف التحالف الدولي بسوريا

2800 قتيل جراء قصف التحالف الدولي بسوريا
هسبريس - متابعة
السبت 23 دجنبر 2017 - 18:29

لقي 2798 مدنيا مصرعهم في غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ أن بدأ عملياته في سوريا ضد عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قبل 39 شهرا، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقا للمرصد السوري، لقي بالشهر الأخير 39 مدنيا حتفهم جراء عمليات قصف التحالف ضد عناصر التنظيم الذي بات يسيطر حاليا على 3% من سوريا.

وأوضح المرصد أنه من بين الضحايا هناك 652 قاصرا و476 سيدة لقوا مصرعهم في محافظات حلب (شمال غرب) والرقة والحسكة ودير الزور (شمال شرق).

ومن بين الضحايا أيضا هناك 154 من عوائل التنظيم الإرهابي.

كما لقي 7361 مقاتلا على الأقل من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" مصرعهم، غالبيتهم من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى مقتل 141 أخرين من جبهة فتح الشام حاليا في هجمات التنظيم.

يذكر أن التحالف الدولي الذي يضم عشرات البلدان، قد بدأ عملياته في سوريا في 23 دجنبر 2014 بعد وقت قليل من إعلان تنظيم (داعش) للـ"خلافة" بالأراضي الواسعة التي كانت تحت سيطرته في سوريا والعراق حيث يجري أيضا التحالف عمليات عسكرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بنت المملكة السبت 23 دجنبر 2017 - 18:47
ههههه عن من تضحكون هد العدد غير في مدينة وحدة ناس توفاو بالملايين
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16
2 - Zak السبت 23 دجنبر 2017 - 19:00
اصبح دمك يا عربي ارخص من دم الحيوانات في الغرب.
اصبحت فأر تجارب الانسان الابيض الاشقر .. اصبحت كالمجروب الغير مرغوب فيه..
الاعراب اشد كفرا و نفاقا.
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14
3 - Ali السبت 23 دجنبر 2017 - 19:04
لا اضن ان سبب القصف هو داعش
يقتلون الأبرياء للسيطرة على موازين القوى
و لبيع المزيد من الأسلحة و الاجهزة للعرب والمسلمين
و ينشرون الفتنة و الحروب الأهلية لتحقيق اهدافهم
لان أرخص الدماء التي لا يحرك سفكها شيء في العالم والأمم المتحدة و المنظمات الدولية هي دماء العرب
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14
4 - rachida السبت 23 دجنبر 2017 - 21:12
التحالف الدولي بقيادة عدوة الشعوب امريكا جاء الى المنطقة لتثبيت نفوذه هناك وفرض هيمنته لاستعباد الشعوب وتطويع الدول المارقة بالنسبة لها وتامين الكيان الصهيوني لذا جاؤوا بداعش لينكلوا بشعب سوريا وشعب العراق لكن عندما فشلت هذه المنظمة الارهابية جاءت امريكا بنفسها وهي تحمل كل انواع اليلاح المحرم دوليا وبدات في قتل الابرياء لكن الاه سبحانه وتعالى لن يسمح ان تكون سوريا فلسطين ثانية مستعمرة من طرف اعداء الله الصهاينة .
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5 - عادل ن السبت 23 دجنبر 2017 - 21:18
طبعا ليس السبب هو داعش لان كل من يقول لا الاه إلا الله هو عندهم داعشي حتى ولو كانو أطفالا ونساء فداعش جاءت بعد احتلال افغانستان والعراق ولم يكن لها وجود إلا بعد الحرب على سوريا ولكن الضوء الأخضر أعطي لهم من الزعماء المسلمسن فاستباحو أرضهم وأعراضهم في زمان ولت فيه المروأة ولم تعد
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