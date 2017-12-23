2800 قتيل جراء قصف التحالف الدولي بسوريا

هسبريس - متابعة

لقي 2798 مدنيا مصرعهم في غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ أن بدأ عملياته في سوريا ضد عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قبل 39 شهرا، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقا للمرصد السوري، لقي بالشهر الأخير 39 مدنيا حتفهم جراء عمليات قصف التحالف ضد عناصر التنظيم الذي بات يسيطر حاليا على 3% من سوريا.

وأوضح المرصد أنه من بين الضحايا هناك 652 قاصرا و476 سيدة لقوا مصرعهم في محافظات حلب (شمال غرب) والرقة والحسكة ودير الزور (شمال شرق).

ومن بين الضحايا أيضا هناك 154 من عوائل التنظيم الإرهابي.

كما لقي 7361 مقاتلا على الأقل من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" مصرعهم، غالبيتهم من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى مقتل 141 أخرين من جبهة فتح الشام حاليا في هجمات التنظيم.

يذكر أن التحالف الدولي الذي يضم عشرات البلدان، قد بدأ عملياته في سوريا في 23 دجنبر 2014 بعد وقت قليل من إعلان تنظيم (داعش) للـ"خلافة" بالأراضي الواسعة التي كانت تحت سيطرته في سوريا والعراق حيث يجري أيضا التحالف عمليات عسكرية.