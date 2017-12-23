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الرئيسية | خارج الحدود | الرقابة المالية في ألمانيا تحذر من "بيتكوين"

الرقابة المالية في ألمانيا تحذر من "بيتكوين"

الرقابة المالية في ألمانيا تحذر من "بيتكوين"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 23 دجنبر 2017 - 17:23

في ظل التذبذب الكبير لعملة "بيتكوين" الافتراضية حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا من الاستثمار في العملة المشفرة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، فيليكس هوفلد، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة".

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة، داعيا المستثمرين إلى الحرص البالغ.

وذكر هوفلد أنه يتعين على المستثمر أن يعلم "أنه من الممكن أن يخسر كافة أمواله في أسوأ الحالات".

وأعلن هوفلد أن هيئته ستتابع التطورات عن كثب، موضحا في المقابل أن الهيئة على عاتقها الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم كيفية التعامل مع هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن اثنين من أكبر الأسواق المالية في الولايات المتحدة تقوم حاليا بتداول عقود آجلة بعملة البيتكوين، لتصبح بذلك العملة الافتراضية متداولة في السوق المالي التقليدي.

ومنذ بداية هذا العام ارتفعت بشدة قيمة عملة "بيتكوين"، المتداولة على الإنترنت، حيث قفزت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب 20 ألف دولار، لتنخفض قبيل عيد الميلاد (الكريسماس) إلى 12 ألف دولار.

وكلما ارتفع سعر البيتكوين، تعالت الأصوات من أوساط سياسية وبنوك مركزية بالمطالبة بوضع قواعد منظمة لتداول هذه العملة.

وكان رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، حذر مؤخرا من المخاطر التي تنطوي عليها عملة بيتكوين، حيث قال يوم الاثنين الماضي في فرانكفورت: "إنها استثمارات تقوم على المضاربة من الممكن أن تسفر عن خسارة الأموال".

وذكر فايدمان أن وصف عملة "بيتكوين" بأنها "عملة رقمية" مضلل، وقال: "وسيلة الدفع يتعين أن تبدي استقرارا لقيمتها. هذه السمات غير متوفرة في البيتكوين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الرحمني السبت 23 دجنبر 2017 - 19:20
بورصات امريكا يلعبون دور السنارة لجلب اصحاب اموال اجانب والنصب عليهم عبر عملة لا وجود فزيائي لها فالعملة هي اولا واخيرا عبارة عن بضاعة والبضاعة للتعامل معها يجب ان تكون موجودة اما التعامل مع بضاعة لا وجود لها فهو فقط نصب واحتيال وبورصات امريكا اكبر محتالين
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7
2 - عبد الحق السبت 23 دجنبر 2017 - 19:38
طريقة مفيوزية لسلب الناس أموالهم.
طريقة عمل بتكوين بشكل مبسط؛
لنفترض أنني الوحيد في العالم الذي يملك الدجاج.
1 لدي 100 دجاجة كلها تبيض بيضة في اليوم. اعرض منها 10 بيضات فقط للبيع في اليوم. بثمن بخس و اكدس 90 الباقية. مرت سنة كدست خلالها 90*365 بيضة.
2 لدي سلع وقلت لكم انه بإمكانكم شراء سلع تسوى أضعاف ثمن البيضة الواحدة . ساخسر بطبيعة الحال و لكن اني في طور بناء فخ.
سيتهافت الناس على شراء البيض و سيرتفع ثمنه. بعدها سابيع دائما 10 بيضات في اليوم بثمن عالي و اقترح على من لم يجد بيض أن يؤدي ثمن البيض إلى أن يبيض الدجاج بثمن عالي (العقود الآجلة ). بعد أن أحصل على عقود اجلة كثيرة ساطرح كل البيض للبيع في السوق ويعود ثمنه عادي. بعدها اربح ممن اشترى البيض بشكل ملموس و من اشتراه بشكل افتراضي(العقود الاجلة, بعدها ستعلن الحكومات أن البيض مضر بالصحة (التعامل بهذه العملة غير قانوني ) .النتيجة؛ من اشترى البيض سيخسر أموال طائلة بسبب الطمع الله انجينا و ينجيكم.
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10
3 - الحـــــ عبد الله ــــاج السبت 23 دجنبر 2017 - 20:41
أين هؤلاء الذين كانوا يدافعون عن هذه العملة الوهمية ؟
الم ينبهكم الحـــــــــــ عبد الله ــــــــاج مند الوهلة الأولى وانهالت عليه الغوغاء وأشباه الأميين والطماعة المقامرين المتخلفين ب(الديسلايك) ؟
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4
4 - ramsurf السبت 23 دجنبر 2017 - 20:51
إذا ما قمت بالتعمق أكثر في البحت عن عملة البيتكوين سوف يتضح لك أنها على غرار أي عملة أخرى قابلة للإرتفاع و الإنخفاض في أي وقت. البيتكوين هو ربح مالي مقابل خدمة تقوم بتوفيرها عدد من الماكينات في العالم كله، هذه الخدمة عبارة عن عدد لا متناهي من العمليات الحسابية. أي أن هناك مقابل مادي لدالك البيتكوين و هي خدمة مؤدى عنها .
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0
5 - عبدالله السبت 23 دجنبر 2017 - 21:07
اي دخل لهاد عالم الشيطان ديال هاذ العملة غاذي يجي واحد النهار فين غادي تجيه جلطة دماغية او غادي يولي يمشي بحال البنكوين بقوة الفقصة عندما يجلس على الدص .
تا يبيعو القرد او يضحكون على من شراه.
او ارى حالك الديسلايكات عاودتاني واحد النهار غادي تفكروني نهار تغبر هاذ العملة بحال داعش والقاعدة، في ظرف ليلة كلشي غادي يولي حلم او الطماع غاذي تجيه سكتة قلبية او دماغية.
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