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كُتّاب وآراء
الرقابة المالية في ألمانيا تحذر من "بيتكوين"
في ظل التذبذب الكبير لعملة "بيتكوين" الافتراضية حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا من الاستثمار في العملة المشفرة.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، فيليكس هوفلد، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة".
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة، داعيا المستثمرين إلى الحرص البالغ.
وذكر هوفلد أنه يتعين على المستثمر أن يعلم "أنه من الممكن أن يخسر كافة أمواله في أسوأ الحالات".
وأعلن هوفلد أن هيئته ستتابع التطورات عن كثب، موضحا في المقابل أن الهيئة على عاتقها الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم كيفية التعامل مع هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن اثنين من أكبر الأسواق المالية في الولايات المتحدة تقوم حاليا بتداول عقود آجلة بعملة البيتكوين، لتصبح بذلك العملة الافتراضية متداولة في السوق المالي التقليدي.
ومنذ بداية هذا العام ارتفعت بشدة قيمة عملة "بيتكوين"، المتداولة على الإنترنت، حيث قفزت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب 20 ألف دولار، لتنخفض قبيل عيد الميلاد (الكريسماس) إلى 12 ألف دولار.
وكلما ارتفع سعر البيتكوين، تعالت الأصوات من أوساط سياسية وبنوك مركزية بالمطالبة بوضع قواعد منظمة لتداول هذه العملة.
وكان رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، حذر مؤخرا من المخاطر التي تنطوي عليها عملة بيتكوين، حيث قال يوم الاثنين الماضي في فرانكفورت: "إنها استثمارات تقوم على المضاربة من الممكن أن تسفر عن خسارة الأموال".
وذكر فايدمان أن وصف عملة "بيتكوين" بأنها "عملة رقمية" مضلل، وقال: "وسيلة الدفع يتعين أن تبدي استقرارا لقيمتها. هذه السمات غير متوفرة في البيتكوين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
طريقة عمل بتكوين بشكل مبسط؛
لنفترض أنني الوحيد في العالم الذي يملك الدجاج.
1 لدي 100 دجاجة كلها تبيض بيضة في اليوم. اعرض منها 10 بيضات فقط للبيع في اليوم. بثمن بخس و اكدس 90 الباقية. مرت سنة كدست خلالها 90*365 بيضة.
2 لدي سلع وقلت لكم انه بإمكانكم شراء سلع تسوى أضعاف ثمن البيضة الواحدة . ساخسر بطبيعة الحال و لكن اني في طور بناء فخ.
سيتهافت الناس على شراء البيض و سيرتفع ثمنه. بعدها سابيع دائما 10 بيضات في اليوم بثمن عالي و اقترح على من لم يجد بيض أن يؤدي ثمن البيض إلى أن يبيض الدجاج بثمن عالي (العقود الآجلة ). بعد أن أحصل على عقود اجلة كثيرة ساطرح كل البيض للبيع في السوق ويعود ثمنه عادي. بعدها اربح ممن اشترى البيض بشكل ملموس و من اشتراه بشكل افتراضي(العقود الاجلة, بعدها ستعلن الحكومات أن البيض مضر بالصحة (التعامل بهذه العملة غير قانوني ) .النتيجة؛ من اشترى البيض سيخسر أموال طائلة بسبب الطمع الله انجينا و ينجيكم.
الم ينبهكم الحـــــــــــ عبد الله ــــــــاج مند الوهلة الأولى وانهالت عليه الغوغاء وأشباه الأميين والطماعة المقامرين المتخلفين ب(الديسلايك) ؟
تا يبيعو القرد او يضحكون على من شراه.
او ارى حالك الديسلايكات عاودتاني واحد النهار غادي تفكروني نهار تغبر هاذ العملة بحال داعش والقاعدة، في ظرف ليلة كلشي غادي يولي حلم او الطماع غاذي تجيه سكتة قلبية او دماغية.