الرقابة المالية في ألمانيا تحذر من "بيتكوين"

هسبريس - د.ب.أ

في ظل التذبذب الكبير لعملة "بيتكوين" الافتراضية حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا من الاستثمار في العملة المشفرة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، فيليكس هوفلد، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة".

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة، داعيا المستثمرين إلى الحرص البالغ.

وذكر هوفلد أنه يتعين على المستثمر أن يعلم "أنه من الممكن أن يخسر كافة أمواله في أسوأ الحالات".

وأعلن هوفلد أن هيئته ستتابع التطورات عن كثب، موضحا في المقابل أن الهيئة على عاتقها الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم كيفية التعامل مع هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن اثنين من أكبر الأسواق المالية في الولايات المتحدة تقوم حاليا بتداول عقود آجلة بعملة البيتكوين، لتصبح بذلك العملة الافتراضية متداولة في السوق المالي التقليدي.

ومنذ بداية هذا العام ارتفعت بشدة قيمة عملة "بيتكوين"، المتداولة على الإنترنت، حيث قفزت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب 20 ألف دولار، لتنخفض قبيل عيد الميلاد (الكريسماس) إلى 12 ألف دولار.

وكلما ارتفع سعر البيتكوين، تعالت الأصوات من أوساط سياسية وبنوك مركزية بالمطالبة بوضع قواعد منظمة لتداول هذه العملة.

وكان رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، حذر مؤخرا من المخاطر التي تنطوي عليها عملة بيتكوين، حيث قال يوم الاثنين الماضي في فرانكفورت: "إنها استثمارات تقوم على المضاربة من الممكن أن تسفر عن خسارة الأموال".

وذكر فايدمان أن وصف عملة "بيتكوين" بأنها "عملة رقمية" مضلل، وقال: "وسيلة الدفع يتعين أن تبدي استقرارا لقيمتها. هذه السمات غير متوفرة في البيتكوين".