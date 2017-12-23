إسطنبول تطلق تطبيق "الترجمة الفورية" في المسجد

هسبريس - الأناضول

أطلقت بلدية إسطنبول تطبيقا جديدا يتم تحميله في الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية، يمكّن الأجانب من الاستماع للخطب والمواعظ الدينية في المساجد، من خلال الترجمة الفورية إلى اللغتين الإنجليزية والعربية.

ووسعت البلدية نطاق استخدام البرنامج ليتم استخدامه في المساجد أيضا، بعد أن كان يستخدم خلال المهرجانات والمظاهرات فقط.

ويتيح البرنامج "İBB Simultane" الفرصة للسياح الأجانب من أجل الاستماع إلى خطب الجمعة والأعياد، وكذلك المواعظ الدينية باللغتين الإنجليزية والعربية عبر الترجمة الفورية.

وعلّقت البلدية على أبواب مسجدي "السلطان أحمد" و"السليمانية" واللذان أطلقت البلدية التطبيق فيهما، كونهما من أبرز المساجد التاريخية التي يزورها السياح الأجانب باسطنبول، للتعريف بالبرنامج المذكور.

وكتب على اللوحات "يمكنكم تحميل تطبيق الترجمة الفورية التابع للبلدية إلى هواتفكم والاستماع إلى الخطبة، والوصول إلى الانترنت مجانا عبر شبكة البلدية ibbWİFİ. ويمكنكم الحصول على سماعة أذن من الموظفين في مدخل المسجد".