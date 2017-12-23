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الرئيسية | خارج الحدود | إسطنبول تطلق تطبيق "الترجمة الفورية" في المسجد

إسطنبول تطلق تطبيق "الترجمة الفورية" في المسجد

إسطنبول تطلق تطبيق "الترجمة الفورية" في المسجد
هسبريس - الأناضول
السبت 23 دجنبر 2017 - 19:15

أطلقت بلدية إسطنبول تطبيقا جديدا يتم تحميله في الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية، يمكّن الأجانب من الاستماع للخطب والمواعظ الدينية في المساجد، من خلال الترجمة الفورية إلى اللغتين الإنجليزية والعربية.

ووسعت البلدية نطاق استخدام البرنامج ليتم استخدامه في المساجد أيضا، بعد أن كان يستخدم خلال المهرجانات والمظاهرات فقط.

ويتيح البرنامج "İBB Simultane" الفرصة للسياح الأجانب من أجل الاستماع إلى خطب الجمعة والأعياد، وكذلك المواعظ الدينية باللغتين الإنجليزية والعربية عبر الترجمة الفورية.

وعلّقت البلدية على أبواب مسجدي "السلطان أحمد" و"السليمانية" واللذان أطلقت البلدية التطبيق فيهما، كونهما من أبرز المساجد التاريخية التي يزورها السياح الأجانب باسطنبول، للتعريف بالبرنامج المذكور.

وكتب على اللوحات "يمكنكم تحميل تطبيق الترجمة الفورية التابع للبلدية إلى هواتفكم والاستماع إلى الخطبة، والوصول إلى الانترنت مجانا عبر شبكة البلدية ibbWİFİ. ويمكنكم الحصول على سماعة أذن من الموظفين في مدخل المسجد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - [email protected] السبت 23 دجنبر 2017 - 19:38
كل يوم يزداد اعجابي بالدولة الثركية ما شائ الله!!!!!!!!
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30
2 - abdellatif السبت 23 دجنبر 2017 - 19:45
يا سلام هادا يفرح القلب ليس كبلدياتنا مازالت تناضل من اجل ازالت الازبال و الاسواق العشواءية فحتى مجرد الفكرة لا وجود لها
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14
3 - مقلوب السبت 23 دجنبر 2017 - 19:50
الدول المتقدمة تترجم العلم والدكتاتوريات تترجم الشفوي الخاوي باش الشعب يبقا تيفكر في الموت ويخلي العصابة الحاكمة تسرق بارتياح
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-23
4 - رشيد السبت 23 دجنبر 2017 - 19:50
السلام عليكم
يا سلااام اطالب باردوغان اعطائي جنسية تركي
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6
5 - مغربي طاح ليه العجب السبت 23 دجنبر 2017 - 19:59
بكل موضوعية ، الاتراك ما زالوا يفاجؤننا بأصالتهم وتشبتهم بهويتهم الإسلامية رغم سيل المؤانرات الماسونية لإخضاع كل من يقول لا إلاه إلا الله
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7
6 - كمال السبت 23 دجنبر 2017 - 20:22
يبدو لي ان السيد. اوردغان قد نسي موضوع القدس بعد الضجه الكبيره التي احدثها قرار ترامب الاخير. ونظرا لرد فعله القوي في البداية ، اوحي للجميع ان الرجل عازم على تحرير القدس فورا و بالقوة ان اقتضى الامر. لكن بعد مرور ايام فقط فلم يعود يتحدث عن القدس اطلاقا. ولكي لا ننسى(( بطولاته)) ياتينا الان بتطبيق الترجمه الفوريه في المساجد. بصراحة الرجل ذكي جدا جدا. والسلام
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-6
7 - Nihad السبت 23 دجنبر 2017 - 20:48
اول أية كانت اقرا لم يطلب الله في كتابه الذي هو اساس الدين ان يبدأ الانسان بالصلاة او الصوم او الزكاة ...بل قدم عليهم العلم و نزل بالعربية لحكمة.
يا عرب كفى غيبة وانتقادا وفتنة ونميمة وحسدا وخداعا ومكرا وخيانة وكيدا .
الصين تخترع زجاجا يلتئم بعد الكسر وتركيا ترجمة لمن شاء والجزائر دواء للسكري .....
افيقوا من الغيبوبة فقد ضيعنا الاجيال القادمة بهذا التفكير.
تعلموا وعلموا العلم وانشروه علكم ترحمون به.
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-2
8 - med السبت 23 دجنبر 2017 - 20:59
نصرك الله ورعاك يا اسد المسلمين وطاب ريحك ياطيب أردوغان. هل يستوي الذين ينشرون الإسلام والذين يحاربونه.
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-1
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