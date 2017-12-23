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الرئيسية | خارج الحدود | المنتخب القطري يحقق انطلاقة قوية في كأس الخليج

المنتخب القطري يحقق انطلاقة قوية في كأس الخليج

المنتخب القطري يحقق انطلاقة قوية في كأس الخليج
هسبريس - متابعة
السبت 23 دجنبر 2017 - 17:33

حقق المنتخب القطري انطلاقة قوية على طريق الحفاظ على لقب كأس الخليج العربي لكرة القدم وتغلب على نظيره اليمني 4 / صفر اليوم السبت في أولى مباريات الفريقين بالنسخة الثالثة والعشرين من البطولة (خليجي 23) المقامة في الكويت.

وانهار المنتخب اليمني مبكرا بعد أن اهتزت شباكه بثلاثة أهداف خلال أقل من 20 دقيقة في بداية المباراة ، واستمرت سيطرة المنتخب القطري على مجريات اللعب وأحبط كل محاولات العودة من جانب نظيره اليمني ، ثم أضاف الهدف الرابع قبل خمس دقائق من النهاية.

وافتتح أكرم حسن عفيف التسجيل لقطر في الدقيقة الثانية ، ليكون الأسرع للمنتخب القطري في سجل مشاركاته بالبطولة الخليجية ، ثم أضاف المهدي علي مختار الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الخامسة والمعز علي عبد الله الهدف الثالث في الدقيقة 18 ، واختتم بيدرو ميجيل التسجيل بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة 85 ، ليرتفع رصيد قطر من الأهداف في تاريخ البطولة إلى 123 هدفا.

وظل سجل المنتخب اليمني بذلك خاليا من الانتصارات في ثامن مشاركة له في كأس الخليج ، حيث كانت هزيمة اليوم هي العشرين له مقابل ثمانية تعادلات.

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