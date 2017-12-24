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الرئيسية | خارج الحدود | آلاف المسيحيين يحتفلون بأعياد "الكريسماس" بالقدس

آلاف المسيحيين يحتفلون بأعياد "الكريسماس" بالقدس

آلاف المسيحيين يحتفلون بأعياد "الكريسماس" بالقدس
هسبريس - متابعة
الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:51

توافد مسيحيون من أنحاء العالم للاحتفال بعيد الميلاد (كريسماس) في القدس اليوم الأحد ، وسوف يكون أبرز فعاليات هذه الاحتفالات هو قداس منتصف الليل في كنيسة المهد .

وقاد المطران بيير باتستا بيتسابالا مسيرة الكريسماس ظهر اليوم من القدس. وتوجه كبير أساقفة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في القدس بالمسيرة إلى بيت لحم في الضفة الغربية جنوب القدس.

وأفادت وزارة السياحة الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يتوافد عشرات الآلاف من السائحين خلال فترة الكريسماس ، وأن الفنادق تعمل بكامل طاقتها في عشية الكريسماس في بيت لحم.

ومع ذلك قال أصحاب المحلات الذين يقدمون الطعام للزوار في الحي المسيحي بالقدس إن الحركة التجارية بطيئة بشكل غير معتاد خلال فترة الكريسماس، وألقوا باللوم في ذلك على القرار الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وقبل قرار ترامب ، كانت الولايات المتحدة ومعظم دول العالم تحجم عن اتخاذ موقف بشأن المدينة ، في محاولة للاحتفاظ بالحيادية في مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتطالب إسرائيل منذ وقت طويل بالقدس "كعاصمة غير مقسمة" ، لها فيما يرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية –التي تضم جميع المواقع المقدسة ويقطنها أكثر من 300 ألف فلسطيني- عاصمة لدولتهم في المستقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - طارق 004 الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:18
لك الله يا قدس
يا مدينة الصلاة يا مدينة الأنبياء
يا من صعد منك إلى السماء خير مخلوق في الكون صلى الله عليه وسلم
وستعود لنا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم
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8
2 - نورالدين الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:19
المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة . عيد ميلاد مجيد للجميع وكل عام وانتم بالف خير
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5
3 - laaaahssen الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:49
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح إبن مر يم
Celui qui ignore sa propre culture doit se pendre
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-1
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