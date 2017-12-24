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الرئيسية | خارج الحدود | حماس تتهم دولا عربية بالتآمر مع ترامب ضد القدس

حماس تتهم دولا عربية بالتآمر مع ترامب ضد القدس

حماس تتهم دولا عربية بالتآمر مع ترامب ضد القدس
هسبريس - متابعة
الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:56

اتهم نائب عن حركة "حماس" اليوم الأحد دولا عربية لم يسمها بـ "التآمر" مع الإدارة الأمريكية بقرارها الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس ، خلال مؤتمر أكاديمي في غزة ، إن الإعلان الأمريكي بشأن القدس "يعبِر عن حلقة ضمن مخطط سياسي لتصفية القضية الفلسطينية وبتآمر من دول عربية".

وأضاف بحر أن هذا المخطط "يستهدف كذلك إخضاع أمتنا العربية والإسلامية ، وتغيير المشهد السياسي والجغرافي العام في المنطقة بما يتناسب مع الأهداف والمخططات الإسرائيلية والأمريكية المعروفة".

واعتبر بحر أن القرار الأمريكي بشأن القدس "يحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة وتأثيرات بعيدة المدى على مجرى الصراع الممتد بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي".

وقال "هم يحاولون حسم الصراع بشكل كامل عبر إسقاط القدس من دائرة التفاوض واعتبارها إسرائيلية بحتة، مع ما يعنيه ذلك من شرعنة لكل إجراءات التهويد ، وطمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ، ومعالمها الحضارية ، وتمهيد المساس المباشر بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى".

وردا على الإعلان الأمريكي طالب النائب عن حماس السلطة الفلسطينية بـ "إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل ، ووقف التنسيق والتعاون الأمني معها".

كما طالب بـ "بلورة موقف عربي وإسلامي موحد في مواجهة الخطوة الأمريكية ضد القدس ، عبر وقف كل أشكال العلاقة والتواصل مع واشنطن ، وطرد السفراء الأمريكيين من الدول العربية والإسلامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ملاحظ الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:31
من بين التساؤلات التي لا اجد لها جوابا مايلي اولا لمذا يطلب عباس الدول التي تعترف بالكيان الاسرائيلي بسحب اعترافها به مادام لايتوفر على حدود معترف بها دولبا في حين تعترف السلطة الفلسطينبة به وثانيا لماذا لم تسعى منظمة التحربر الفلسطينية الى انشاء دولة فلسطينية فوق الاراضي الفلسطينبةالمحتلة سنة1967 قبل احتلالها
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-39
2 - عمر الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:32
بادرة جيدة وهنا ايبانو العرب على حقيقتهم
يالله بينونا اش عندكم !!!!!
ولا كاين غير امثال السيسي،ها القدس فن صلات الس السيسي
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27
3 - اكناو الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:13
سلام يا عمي النائب الأول هل يمكن لك أن تشرح لنا كيف تتنزعون أنتم وحركات فتح أنتم تتامرون على بعضكم وكيف يمكن للعرب أن يناضلون من أجل أرض أهلها هم من باعوها
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-31
4 - أبو وحيد الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:29
من أين لك هذه المعلومة القيمة اخ اكناو؟ هذه معلومة زرعها في دماغك صهاينة العرب ، لم يبع الفلسطينيون أرضهم يا محترم واذا كنت ممن لا يريدون استعادة القدس فكف لسانك ولا تتفوه بما لاتعلم افرض باعوها ألست مسلما ولك الحق فيها هذه حجة المتخاذلين الانبطاحيين الانهزاميين وسلم لي على النخوة العربية
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47
5 - Majid الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:48
أهداف ترامب من قرار القدس بدأت تظهر ، أولها و أهمها عند العم سام هو تبيان ما مدى انقسام العرب و المسلمين عموما
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14
6 - حسيمي ريفي مسلم الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:06
نعم سيدي النائب، كلامك في الصميم فقط أريد أن أذكرك بأن الإعتراف بما يسمى بإسرائيل لا يلزمنا نحن الشعوب العربية والإسلامية بشيء، نحن لم و لن نعترف بها أبدا، من اعترف بها لا يمثل إلا نفسه نحن في حل من ذلك. لا نعترف بها و لن نعترف بها و نحن جادون في تلقين هذا لأبنائنا.. هي أرض سلبت منا في حالة ضعفنا و لا يمكن إلا أن نستردها و إلا فأبناؤنا يتحملون تلك المسؤولية. من اعترف بهذه الدولة فهو خائن ليس منا و لسنا منه، من أراد أن ينعتنا بالإرهابيين فله ذلك، هي مصطلحات فضفاضة خلقوها هم كي يستعملونها هم في مواطن تفيدهم هم.
انتهى الكلام و لا أريكم إلا ما أرى إذ لا حل ثاني هناك على الإطلاق.
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21
7 - habib الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:20
ليس فقط العرب من تآمر على القضية الفلسطينية بل السلطة الفلسطينية نفسها تآمرت ضد الشعب الفلسطيني
يبدو أنها مسرحية هزلية لا زالت تعرض في قاعات السينما العربية والأمريكواسرائيلية وعدد المشاهدين الزوميين في تزايد مستمر
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7
8 - hassan الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:35
المخطط الأمركي الأوروبي الصهيوني مستمر في المنطقة إن لم يستقيط المسلمون فالقرارات القادمة تكن أشد .حذاري وحذاري يجب توحيد الكلمة يامسلمي العالم الدئاب من حولنا تكد لنا كيدا.
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9
9 - بوهالي الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:18
و ان لم يسمي هذا المسؤول هذه الدول العربية فهي معروفة
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6
10 - houd الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:57
السلام عليكم
عن اي ارض نتحدث و عن اي مقدسات
وعن اية نخوة وعن اية شهامة وعن اية عزة نتحدث؟؟؟
دنسنا ودنست مقدساتنا مند أن وطأت رجل المستعمر وطننا في القرن 19 و القرن 20م ولم نتحرر في العقود الاخيرة من القرن 20م الا لنعود الى استعمار هو اشد منه وطأة وأشد تنكيلا
القدس و فلسطين ضاعت حتى قبل 1948م
وما انبطاح عدد من القادة وتواطئهم مع الامريكان و الصهاينة الا تحصيل حاصل
يلزمنا العمل الجاد عشرات السنين بل ومئات السنين دون كلل ولا ملل لنستعيد كرامتنا ومجد امتنا.
من يعزه الله فلا مدل له ومن يدلل فلن يعزه أحد ونحن ادلنا الله
فلنعمل على ازالة اللعنة التي اصابتنا بالرجوع الى الله والعمل الجاد والمجد
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2
11 - صدام الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:49
الوحيد الذي كان. كلما ذكر فلسطين إلا و ردف الحبيبة. كان يقول :فلسطين الحبيبة: و لهذا تأمروا عليه و قتلوه . يا حسرة عليك يا فلسطين الحبيبة بعد الشهيد.
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