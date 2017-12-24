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كُتّاب وآراء
حماس تتهم دولا عربية بالتآمر مع ترامب ضد القدس
اتهم نائب عن حركة "حماس" اليوم الأحد دولا عربية لم يسمها بـ "التآمر" مع الإدارة الأمريكية بقرارها الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس ، خلال مؤتمر أكاديمي في غزة ، إن الإعلان الأمريكي بشأن القدس "يعبِر عن حلقة ضمن مخطط سياسي لتصفية القضية الفلسطينية وبتآمر من دول عربية".
وأضاف بحر أن هذا المخطط "يستهدف كذلك إخضاع أمتنا العربية والإسلامية ، وتغيير المشهد السياسي والجغرافي العام في المنطقة بما يتناسب مع الأهداف والمخططات الإسرائيلية والأمريكية المعروفة".
واعتبر بحر أن القرار الأمريكي بشأن القدس "يحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة وتأثيرات بعيدة المدى على مجرى الصراع الممتد بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي".
وقال "هم يحاولون حسم الصراع بشكل كامل عبر إسقاط القدس من دائرة التفاوض واعتبارها إسرائيلية بحتة، مع ما يعنيه ذلك من شرعنة لكل إجراءات التهويد ، وطمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ، ومعالمها الحضارية ، وتمهيد المساس المباشر بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى".
وردا على الإعلان الأمريكي طالب النائب عن حماس السلطة الفلسطينية بـ "إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل ، ووقف التنسيق والتعاون الأمني معها".
كما طالب بـ "بلورة موقف عربي وإسلامي موحد في مواجهة الخطوة الأمريكية ضد القدس ، عبر وقف كل أشكال العلاقة والتواصل مع واشنطن ، وطرد السفراء الأمريكيين من الدول العربية والإسلامية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
يالله بينونا اش عندكم !!!!!
ولا كاين غير امثال السيسي،ها القدس فن صلات الس السيسي
انتهى الكلام و لا أريكم إلا ما أرى إذ لا حل ثاني هناك على الإطلاق.
يبدو أنها مسرحية هزلية لا زالت تعرض في قاعات السينما العربية والأمريكواسرائيلية وعدد المشاهدين الزوميين في تزايد مستمر
عن اي ارض نتحدث و عن اي مقدسات
وعن اية نخوة وعن اية شهامة وعن اية عزة نتحدث؟؟؟
دنسنا ودنست مقدساتنا مند أن وطأت رجل المستعمر وطننا في القرن 19 و القرن 20م ولم نتحرر في العقود الاخيرة من القرن 20م الا لنعود الى استعمار هو اشد منه وطأة وأشد تنكيلا
القدس و فلسطين ضاعت حتى قبل 1948م
وما انبطاح عدد من القادة وتواطئهم مع الامريكان و الصهاينة الا تحصيل حاصل
يلزمنا العمل الجاد عشرات السنين بل ومئات السنين دون كلل ولا ملل لنستعيد كرامتنا ومجد امتنا.
من يعزه الله فلا مدل له ومن يدلل فلن يعزه أحد ونحن ادلنا الله
فلنعمل على ازالة اللعنة التي اصابتنا بالرجوع الى الله والعمل الجاد والمجد