24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2712:3215:0617:2818:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟

  1. معاناة مع امتحان السياقة (5.00)

  2. باحثون مغاربة يوصون بزيت أركان لتحقيق توازن الدهون في الدم (5.00)

  3. ميليشيات البوليساريو تستعد لإشعال فتيل الحرب في حدود الصحراء (5.00)

  4. بؤس ممتهني "تحمالت" يسائل مشاريع مبادرة التنمية البشرية بوزان‎ (5.00)

  5. "ناشيونال ديموغرافي" بالدار البيضاء .. صخب السوق وسكينة المسجد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | خطة إسرائيلية لبناء 300 ألف وحدة سكنية بالقدس

خطة إسرائيلية لبناء 300 ألف وحدة سكنية بالقدس

خطة إسرائيلية لبناء 300 ألف وحدة سكنية بالقدس
هسبريس - متابعة
الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:15

بدأ وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت، بترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في مدينة القدس، تشمل بناء 300 ألف وحدة سكنية.

وذكرت فضائية القناة العاشرة الإسرائيلية (اسمها الجديد ريشت 14 وهي غير حكومية)، أن الخطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية ضمن ما تسمى إسرائيليًا "القدس الكبرى"، غالبيتها ستبنى في مناطق خارج الخط الأخضر (داخل القدس الشرقية المحتلة).

وقالت القناة إن تلك الوحدات ستبنى على مساحات كبيرة جدا، دون أن تحدد المناطق التي سيتم تضمينها لنطاق بلدية القدس.ونقلت القناة عن الوزير غالانت قوله إن هدفه من هذه الخطة هو "إقامة وحدات سكنية على أراضي القدس الموحدة عاصمة إسرائيل".

وتشمل الخطة أيضا تجهيز بُنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.وتأتي هذه الخطة بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل وقراره بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.ويمثل غالانت في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حزب "كلنا" (يمين) الذي يتزعمه وزير المالية موشيه كحلون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الفرج الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:43
مهما فعلت إسرائيل وماستفعله فإنها إلى الزوال بإذن القادر القهار الذي لا يعجزه شيئا لأنه شعب مغضوب عليهم وانتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - متتبع الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:48
الصهاينة بغوا في الأرض . اللهم حرر مسجدنا الاقصى المبارك مسرى رسولنا الحبيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - حميد الشركي الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:08
كلشي سكت مر أسبوع على البكاء والنواح والتنديد لكن في الواقع الأمور رجعت الى عهدها والكل يهرول الى ارضاء اسرايل ويعتذر لامريكا خصوصا الانظمة العربية الفاسدة والتي تعتمد على أمريكا في بقاءها . وترامب فضحهم وسيزيد من فضحهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - عبد الله الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:21
سبحان الله اسرائيل تبني مساكن للمسلمين ان شاء الله .
سيقطنها اليهود قليلا تم عندما سيشاء الله شتاتهم الموعود ستكون للمسلمين اتركوهم يبنون فهم الى زوال هذا وعد الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - aziz الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:29
خدلان الحكام بالبلدان العربية والإسلامية هو الذي أتاح لبني ههيون قضم الأراضي الفلسطيني رويدا رويدا !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - Fawzia الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:31
Il faut travailler pour avoir la liberté et défendre les lieux sacrés et non pas par les grèves et les rêves et attendre ! Le malheur ,les israéliens ne cessent de travailler
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.