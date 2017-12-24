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كُتّاب وآراء
خطة إسرائيلية لبناء 300 ألف وحدة سكنية بالقدس
بدأ وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت، بترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في مدينة القدس، تشمل بناء 300 ألف وحدة سكنية.
وذكرت فضائية القناة العاشرة الإسرائيلية (اسمها الجديد ريشت 14 وهي غير حكومية)، أن الخطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية ضمن ما تسمى إسرائيليًا "القدس الكبرى"، غالبيتها ستبنى في مناطق خارج الخط الأخضر (داخل القدس الشرقية المحتلة).
وقالت القناة إن تلك الوحدات ستبنى على مساحات كبيرة جدا، دون أن تحدد المناطق التي سيتم تضمينها لنطاق بلدية القدس.ونقلت القناة عن الوزير غالانت قوله إن هدفه من هذه الخطة هو "إقامة وحدات سكنية على أراضي القدس الموحدة عاصمة إسرائيل".
وتشمل الخطة أيضا تجهيز بُنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.وتأتي هذه الخطة بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل وقراره بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.ويمثل غالانت في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حزب "كلنا" (يمين) الذي يتزعمه وزير المالية موشيه كحلون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
سيقطنها اليهود قليلا تم عندما سيشاء الله شتاتهم الموعود ستكون للمسلمين اتركوهم يبنون فهم الى زوال هذا وعد الله .