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كُتّاب وآراء
بابا الفاتيكان يدعو إلى السلام في بؤر الصراعات
دعا بابا الفاتيكان، فرانسيس، اليوم إلى السلام بكافة أنحاء العالم، ولا سيما للشعوب التي تعاني من الصراعات، ولإطلاق سراح رجال الدين والأشخاص المختطفين، وذلك في رسالته عقب صلاة التبشير الملائكي في القصر الرسولي بساحة القديس بطرس بالفاتيكان.
وذكر البابا فرانسيس بأن الكاثوليك يحتفلون اليوم بميلاد "أمير السلام" ويبتهلون "عطية السلام من أجل العالم بأسره".
وجدد الحبر الأعظم دعوته لإطلاق سراح "الأشخاص المحتجزين من كهنة ورهبان وراهبات وعلمانيين بمناسبة عيد الميلاد كي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم".
كما حث المؤمنين، في هذه الساعات السابقة لعيد الميلاد، بالتوقف بصمت والصلاة أمام مغارة الميلاد "كي تعبدوا بالقلب سر الميلاد الحقيقي، ميلاد يسوع الذي يقترب منا بمحبة وتواضع وحنان".
كما طلب البابا من الحضور الصلاة من أجله.
ويترأس بابا الفاتيكان هذه الليلة في كاتدرائية القديس بطرس قداس عيد الميلاد للمرة الخامسة منذ جلوسه على الكرسي الرسولي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
يتحدث عن السلام وأتباعه في أوروبا والبيت الأبيض يدمرون الشعوب بحروبهم المباشرة وحروبهم بالوكالة!
ان العنف الذي يعرفه العالم تدعمه الكنيسة باسم الصهيونيه و الماسونية التي انخدع لها اشباه الرجال من الوطن الاسلامي و العربي.و لا سلام بلا اسلام انساني يحتضن الجميع و يؤسس للعدالة الانسانية وفق شريعة الإسلام.