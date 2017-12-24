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الرئيسية | خارج الحدود | بابا الفاتيكان يدعو إلى السلام في بؤر الصراعات

بابا الفاتيكان يدعو إلى السلام في بؤر الصراعات

بابا الفاتيكان يدعو إلى السلام في بؤر الصراعات
هسبريس - إفي
الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:17

دعا بابا الفاتيكان، فرانسيس، اليوم إلى السلام بكافة أنحاء العالم، ولا سيما للشعوب التي تعاني من الصراعات، ولإطلاق سراح رجال الدين والأشخاص المختطفين، وذلك في رسالته عقب صلاة التبشير الملائكي في القصر الرسولي بساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وذكر البابا فرانسيس بأن الكاثوليك يحتفلون اليوم بميلاد "أمير السلام" ويبتهلون "عطية السلام من أجل العالم بأسره".

وجدد الحبر الأعظم دعوته لإطلاق سراح "الأشخاص المحتجزين من كهنة ورهبان وراهبات وعلمانيين بمناسبة عيد الميلاد كي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم".

كما حث المؤمنين، في هذه الساعات السابقة لعيد الميلاد، بالتوقف بصمت والصلاة أمام مغارة الميلاد "كي تعبدوا بالقلب سر الميلاد الحقيقي، ميلاد يسوع الذي يقترب منا بمحبة وتواضع وحنان".

كما طلب البابا من الحضور الصلاة من أجله.

ويترأس بابا الفاتيكان هذه الليلة في كاتدرائية القديس بطرس قداس عيد الميلاد للمرة الخامسة منذ جلوسه على الكرسي الرسولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - قلوبي تاونات الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:30
وإلى الحرب في بلاد ( السلام عليكم )!!!!
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3
2 - أيوب المغربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:35
هذا داير بحال الحكام العرب : يدعون للسلام ويمولون حروب العرب فيما بينهم...
يتحدث عن السلام وأتباعه في أوروبا والبيت الأبيض يدمرون الشعوب بحروبهم المباشرة وحروبهم بالوكالة!
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6
3 - رسالة السلام الأحد 24 دجنبر 2017 - 18:58
ان السلام الذي تنشده الكنيسة و ينشده العالم باسره هو سلام الحضارة الانسانية و اساسه تحرير القدس و جعلها عاصمة ابدية لفلسطين .فالسلام يؤمن بالتعايش و ليس كاثوليكيا و بروتستانتيا. بل رسالة شاملة تحتضن الانسانية جمعاء و أعداء السلام هم الذين يرفضون هذا المنطق.
ان العنف الذي يعرفه العالم تدعمه الكنيسة باسم الصهيونيه و الماسونية التي انخدع لها اشباه الرجال من الوطن الاسلامي و العربي.و لا سلام بلا اسلام انساني يحتضن الجميع و يؤسس للعدالة الانسانية وفق شريعة الإسلام.
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0
4 - Abdeslam from usa الأحد 24 دجنبر 2017 - 19:12
السلام عليكم. كان المسيحيون الدعاة للسلام ياخذون الأفارقة للعبودية في العالم الجديد. وأثناء الرحلة في البحر وهم مكبلون بالسلاسل، كان دائما يوجد على متن كل سفينة رهبان يعلم العبيد سماحة وحب المسيحية.سبحان اللّٰه غاية في النفاق
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