بوريطة يناقش علاقات المغرب والسعودية مع الجبير

هسبريس - و.م.ع

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرياض، مباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، همت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الخارجية السعودي ونظيره المغربي، أجريا محادثات بحثا خلالها "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل، في وقت سابق بالرياض، بوريطة ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، لتسليم رسالة خطية له من الملك محمد السادس.

وكان بوريطة وبوسعيد، قد حلا في وقت سابق اليوم في زيارة للرياض.