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كُتّاب وآراء
بوريطة يناقش علاقات المغرب والسعودية مع الجبير
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرياض، مباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، همت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الخارجية السعودي ونظيره المغربي، أجريا محادثات بحثا خلالها "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل، في وقت سابق بالرياض، بوريطة ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، لتسليم رسالة خطية له من الملك محمد السادس.
وكان بوريطة وبوسعيد، قد حلا في وقت سابق اليوم في زيارة للرياض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
تاريخ عريق عبر التاريخ. تبقى راسخة رغم تقلب الزمن
ان شاء الله
على المغرب الانفتاح أكثر على أوربا وأميركا وآسيا وتشجيع الاستتمارات من وإلى افريقيا، في مقابل ذلك يجب على بلدي الحبيب الابتعاد ما أمكن عن دول الخليج، فوالله لن يأتينا منها الا الخراب والفساد...! خير دليل على ذلك ما جرى للعراق الحبيب من دمار وقبله فلسطين، واليمن وسوريا وليبيا ...!!! كل ذلك بسبب السياسات الحمقاء لهته الدول اللاهتة وراء ارضاء الأمريكيين والتطبيع مع قتلة الفلسطينيين العزل...!!!
كما أن أغلب السياح الخليجيين لا يؤتون إلى المغرب إلى من أجل الدعارة والقمار ...وهي أمور يخشون فعلها في بلدانهم خوفا من الحد، لكن يستبيحون أعراض الفقيرات و منعدمات الكرامة في بلدان أخرى خصوصا المسلمة منها...!
المرجو النشر وشكرا