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الرئيسية | خارج الحدود | بوريطة يناقش علاقات المغرب والسعودية مع الجبير

بوريطة يناقش علاقات المغرب والسعودية مع الجبير

بوريطة يناقش علاقات المغرب والسعودية مع الجبير
هسبريس - و.م.ع
الأحد 24 دجنبر 2017 - 21:33

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرياض، مباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، همت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الخارجية السعودي ونظيره المغربي، أجريا محادثات بحثا خلالها "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل، في وقت سابق بالرياض، بوريطة ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، لتسليم رسالة خطية له من الملك محمد السادس.

وكان بوريطة وبوسعيد، قد حلا في وقت سابق اليوم في زيارة للرياض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سعودي الأحد 24 دجنبر 2017 - 21:45
مرحبا بأخواننا المغاربة في بلدهم والله يديم العلاقات والمحبة والأخوة
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66
2 - حسن الأحد 24 دجنبر 2017 - 22:17
امين امين يااخي السعودي الله اديمها محبة وتعاون واخلاص بيننا
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3 - ‫محمد الأحد 24 دجنبر 2017 - 22:26
الدار داركم يامغاربه
على العين والرأس
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28
4 - far الأحد 24 دجنبر 2017 - 22:28
علاقة وطيدة لها جدور عميقة بين دولتين لهما
تاريخ عريق عبر التاريخ. تبقى راسخة رغم تقلب الزمن
ان شاء الله
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6
5 - The Voice of Doukkala الأحد 24 دجنبر 2017 - 22:45
أتمنى من هسبريس أن تنشر تعليقي!

على المغرب الانفتاح أكثر على أوربا وأميركا وآسيا وتشجيع الاستتمارات من وإلى افريقيا، في مقابل ذلك يجب على بلدي الحبيب الابتعاد ما أمكن عن دول الخليج، فوالله لن يأتينا منها الا الخراب والفساد...! خير دليل على ذلك ما جرى للعراق الحبيب من دمار وقبله فلسطين، واليمن وسوريا وليبيا ...!!! كل ذلك بسبب السياسات الحمقاء لهته الدول اللاهتة وراء ارضاء الأمريكيين والتطبيع مع قتلة الفلسطينيين العزل...!!!
كما أن أغلب السياح الخليجيين لا يؤتون إلى المغرب إلى من أجل الدعارة والقمار ...وهي أمور يخشون فعلها في بلدانهم خوفا من الحد، لكن يستبيحون أعراض الفقيرات و منعدمات الكرامة في بلدان أخرى خصوصا المسلمة منها...!
المرجو النشر وشكرا
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2
6 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 24 دجنبر 2017 - 23:17
المملكة العربية السعودية الشقيقة محتاجة لمن يساندها في هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من طرف اعدائها الذين اصبحوا يكيلون لها الاتهامات و الخيانة و ينتظرون منها ان تتقارع مع امريكا و اسرائيل من اجل القضية الفلسطينية ليضحكوا عليها في الاخير في حين ان العالم اجمع يعترف بانها من اكبر الداعمين للفلسطينيين ماديا و عسكريا فاين هي صواريخ ايران و حزب الله و اسلحة النظام الجزائري فاقول للاشقاء السعوديين انظروا الى مصالحكم و ثقوا في اشقائكم المخلصين مثل المملكة المغربية و لا تهتموا بتحريض الغوغائيين ضدكم فانتم اشرف منهم و تستحقون كل الدعم فالمغاربة مستعدون ان يفتحوا باب التطوع للدفاع عن ارضكم و جميع البقاع المقدسة لاننا لم ننسى اياديكم البضاء اتجاهنا في وقت ازماتنا.
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7
7 - le vagabond الأحد 24 دجنبر 2017 - 23:34
كل علاقة مبنية على الاخوة والتعاون والمساوات الانسانية نرحب بها. ولكن لا لاستعباد الشاغلات المغربيات ولا لقانون الكفالة بنساء ورجال احرار. قال عمر بن الخطاب لكم:' متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا "
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