24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2712:3215:0617:2818:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟

  1. معاناة مع امتحان السياقة (5.00)

  2. باحثون مغاربة يوصون بزيت أركان لتحقيق توازن الدهون في الدم (5.00)

  3. ميليشيات البوليساريو تستعد لإشعال فتيل الحرب في حدود الصحراء (5.00)

  4. بؤس ممتهني "تحمالت" يسائل مشاريع مبادرة التنمية البشرية بوزان‎ (5.00)

  5. "ناشيونال ديموغرافي" بالدار البيضاء .. صخب السوق وسكينة المسجد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن عهد التميمي"

محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن عهد التميمي"

محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن عهد التميمي"
هسبريس - متابعة
الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:05

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التيميمي (17 عاما) بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

وقال باسم التميمي، والد الطفلة الفلسطينية، لمراسلة الأناضول، إن محامي "عهد" تقدم بطلب إلى محكمة "عوفر" الإسرائيلية، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للإفراج عنها بكفالة مالية، إلا أن المحكمة رفضت القرار.

ومن المقرر أن تعقد جلسة لمحاكمة "عهد" ووالدتها "ناريمان" وابنة عمها "نور"، يوم غد الاثنين، في محكمة "عوفر"، بحسب التميمي.

والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم "الاعتداء" على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة قبل الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذا "الاعتداء".

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا للقرار الأمريكي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Dokalli الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:21
ربي يفك اسرك يا عهد. .انتي امرأة خير من ألف رجل براميل الخليج لباعو القدس بالدولار. الف تحيه لكي من المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
2 - عشتار الفلسطينية الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:25
عهد تميمي هي فلسطين وفلسطين هي العهد التميمي وتحياتي لايقونة كريسماس 2017 .يمكنهم أن يحاكموا كل الاشياء لكن لا يمكنهم محاكمة الحرية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - سعدي الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:40
في زمان يرقص فيه حكام المسلمين بالسيوف ويتبرعون بالملايير على من يشحد لهم السيوف في هذا الزمان لا ننتظر من العدو أن يحترم نسائنا وأطفالنا ولا أن يوقر شيبتنا عندما صارت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا تجاسرت علينا الامم وانتزعت منا الهمم والمصيبة أننا لم نفطن بعد وما زالت الرقصة قائمة والسيوف ما زالت تشحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - rachida الأحد 24 دجنبر 2017 - 20:43
تحية لايقونة المقاومة الطفلة الشجاعة عهد التميمي التي ستكون عهدا يقطعه كل مقاوم شريف على الاستمىار في النضال والكفاح حتى تحرير كل القدس الشرقية والغربية لتبقى قدسا عربية باذن الله . وتحية من المغرب ومن كل الدول التي تؤمن بان نصر فلسطين ات لكل المقاومين .الف تحية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.