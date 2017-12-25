أحزاب انفصالية تختلف حول المرشح لرئاسة كتالونيا

هسبريس - افي

أظهر أكبر حزبين من دعاة الاستقلال في اقليم كتالونيا وهما (معا من اجل كتالونيا) و(يسار كتالونيا الجمهوري) اليوم خلافات حول المرشح لرئاسة حكومة الاقليم بعد الانتخابات التي جرت الخميس الماضي.

ورغم فوز حزب (مواطنين)، المدافع عن وحدة إسبانيا بـ37 مقعدا، سيسيطر الانفصاليون على برلمان الاقليم بفضل 33 مقعدا لحزب (معا من اجل كتالونيا) و32 لـ(يسار كتالونيا الجمهوري) بجانب المقاعد الأربعة لحزب (ترشح الوحدة الشعبية) الانفصالي.

وتسعى هذه الأحزاب إلى استعادة ما تطلق عليه "الحكومة الشرعية" التي كان يرأسها كارليس بوجديمونت واقالتها الحكومة الإسبانية لاعادة الشرعية الدستورية عقب اعلان برلمان الاقليم في 27 من اكتوبر الماضي استقلالا غير قانوني.

وتكمن المشكلة في أن بوجديمونت رحل إلى بروكسل بعد أيام قليلة ليتفادى بجانب أربعة مستشارين آخرين في الحكومة اجراءات القضاء الإسباني الذي تتهمه بالتمرد والتحريض وأصدر أمرا باعتقاله عند عودته إلى إسبانيا.

وأكد مستشار العدل السابق والنائب المنتخب كارليس موندو أنه في حال بقاء بوجديمونت في بروكسل لتفادي السجن، فان المنصب سيتولاه نائب الرئيس أوريول جونكيراس زعيم هذا الحزب.

وسيمثل جونكيراس في الرابع من يناير المقبل أمام المحكمة العليا لمراجعة وضعه الجنائي، لذا قد يترك السجن ويبقى حرا مع اتخاذ اجراءات احترازية.

وكشفت مصادر من ادارة حزب (معا من اجل كتالونيا) اليوم أن هدفه اعادة "جميع المؤسسات القانونية الكتالونية كما كانت في السابق قبل تطبيق" الاجراءات الدستورية للحكومة الإسبانية في 27 من اكتوبر الماضي.