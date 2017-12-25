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الرئيسية | خارج الحدود | "طيران الإمارات" تعلن توقف رحلاتها إلى تونس

"طيران الإمارات" تعلن توقف رحلاتها إلى تونس

"طيران الإمارات" تعلن توقف رحلاتها إلى تونس
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 14:03

أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من مطار دبي، وقف رحلاتها من دبي إلى تونس.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أنه "بناء على تعليمات السلطات التونسية، وابتداء من اليوم الاثنين تعلق الناقلة رحلاتها من تونس وإليها، حتى إشعار آخر".

وكانت وسائل إعلام تونسية قد نشرت أن رحلة كانت متجهة من تونس إلى دبي، منعت صعود مسافرات تونسيات.

وكتب أمس وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تويتر: "تواصلنا من الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية".

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