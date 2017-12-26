طهران: سياسات ترامب تزعزع الأمن في دول العالم

هسبريس - إفي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى تصعيد التوتر والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في العالم.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين قال قاسمي إن سياسات الولايات المتحدة في العالم وما تتابعه حكومة ترامب اليوم هي سياسات "عبثية وخاطئة أدت غالبا إلى نتائج عكسية وتصعيد التوتر والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في العالم"، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" المحلية.

وحول قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها قال إن العالم يشهد اليوم تحولا "فعالم اليوم ليس عالم الامس، والولايات المتحدة اليوم أيضا ليست الولايات المتحدة الأمس، وليس بإمكانها أن تفعل شيئا إزاء إجماع عالمي ومن الممكن أن تتحرك نحو المزيد من العزلة باجراءاتها وسلوكياتها غير المدروسة التي شهدناها منها خاصة خلال الفترة الاخيرة".

وأضاف أن ما حدث في مجلس الامن ومن ثم في الجمعية العامة "مؤشر إلى عزلة الولايات المتحدة" في مواقفها تجاه القدس، مشيرا إلى أنه "ينبغي على المسؤولين الأميركيين أن يشعروا بناقوس الخطر هذا وهو انهم ليس بامكانهم متابعة وفرض رأيهم حول مختلف القضايا العالمية بمثل هذه الاساليب في عالم اليوم الذي وصل فيه عهد الأمر والنهي إلى نهاية مطافه".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت يوم 21 ديسمبر الماضي بأغلبية كبيرة مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني للقدس ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وخرج مشروع القرار للنور بموافقة 128 دولة في مقابل معارضة 9 وامتناع 35 عن التصويت، الذي جاء ليرفض اعتراف ترامب القدس عاصمة لاسرائيل واعلانه نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة.