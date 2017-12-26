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الرئيسية | خارج الحدود | مصر تعدم 15 شخصا من مدانين في قضايا إرهاب

مصر تعدم 15 شخصا من مدانين في قضايا إرهاب

مصر تعدم 15 شخصا من مدانين في قضايا إرهاب
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:10

نفذت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء حكم الإعدام علي 15 من المدانين في قضايا "إرهاب".

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام علي 15 من المدانين في قضايا إرهاب، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء".

من جانبها ، قالت مصادر أخرى إن تنفيذ أحكام الإعدام تم في سجني برج العرب ، ووادي النطرون في توقيت متزامن ، مشيرة إلى إعدام 11 داخل سجن برج العرب وأربعة في سجن وادي النطرون.

وكانت المحكمة العسكرية العليا قضت برفض طعن المحكوم عليهم وأيدت حكم الإعدام "نهائيا" الصادر من محكمة أول درجة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط".

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1 - fouki abdelghani الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:39
إنه المخطط الماسوني لإخلاء سيناء من أهلها خوفا مما بتكروه بإسم الإرهاب لتكون بدالك أرضا للفلسطينيين الفارين من غزة عبر معبر رفح ويتحقق لديهم مخطط اسراريل الكبرى كفى كذبا
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19
2 - عمر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:53
الظالم ولى مظلوم والسيسي الانقلابي يحكم عليهم اللهم ان هذا منكر،حسبنا الله ونعم الوكيل
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