مصر تعدم 15 شخصا من مدانين في قضايا إرهاب

هسبريس - د.ب.أ

نفذت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء حكم الإعدام علي 15 من المدانين في قضايا "إرهاب".

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام علي 15 من المدانين في قضايا إرهاب، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء".

من جانبها ، قالت مصادر أخرى إن تنفيذ أحكام الإعدام تم في سجني برج العرب ، ووادي النطرون في توقيت متزامن ، مشيرة إلى إعدام 11 داخل سجن برج العرب وأربعة في سجن وادي النطرون.

وكانت المحكمة العسكرية العليا قضت برفض طعن المحكوم عليهم وأيدت حكم الإعدام "نهائيا" الصادر من محكمة أول درجة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط".