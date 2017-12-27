24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2812:3315:0717:2918:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين" (5.00)

  2. تساقطات مطرية وثلجية في الأفق .. والدفء يعقب الصقيع بالمملكة (5.00)

  3. التراجع عن تحويل مدرسة إلى باعة جائلين بالبيضاء (5.00)

  4. وزارة الأسرة تعد مكاسب الحملة ضد تعنيف النساء (5.00)

  5. انتشار المتاجر الكبرى في الأحياء يضيّق الخناق على "مُول الحانوت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | هنية: قرار ترامب يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

هنية: قرار ترامب يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

هنية: قرار ترامب يهدف لتصفية القضية الفلسطينية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 02:56

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، هو "جزء من معركة كُبرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يُسمّى بصفقة القرن".

جاء ذلك خلال لقاء جمع "هنية"، مع رؤساء "العشائر والمخاتير"، بحضور يحيى السنوار، قائد الحركة بقطاع غزة، للحديث عن آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف هنية، خلال اللقاء: " لهذا القرار أبعاد تتعلق بتركيبة المنطقة كلها، وعلاقة الأمة مع هذا الكيان الإسرائيلي، وكلّه على حساب القدس وحق العودة والأسرى في سجون الاحتلال".

وأوضح هنية أن حركته لديها معلومات، وصلتها عبر أجهزة الاختصاص في حماس، تتعلق بعرض "الولايات المتحدة الأمريكية، على قيادات فلسطينية، منحهم عاصمة أو كيان في منطقة أبو ديس (قرب مدينة القدس)".

وتابع قائلاً: " المخطط يقوم على أن يكون هناك جسر يربط بين أبو ديس والمسجد الأقصى، كي يسمح بحرية الحركة لأداء الصلاة في المجسد، كما أن هناك حديث عن تقسيم المسجد الأقصى إلى ثلاثة أقسام".

وبيّن أن التحركات الإقليمية تهدف إلى "إيجاد كيان سياسي في قطاع غزة بامتيازات معينة".وفي 6 من دجنبر الجاري، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.