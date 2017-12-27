سرطان القولون والمستقيم يستفحل بين شباب الصين

هسبريس - الأناضول

قال أطباء إن حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، آخذةٌ في الارتفاع بين الشباب في الصين من العمال أصحاب الياقات البيضاء، بسبب أنماط الحياة غير الصحية وعادات الأكل.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الثلاثاء، أن الصين شهدت تحسنًا سريعًا في مستويات المعيشة في العقود الأخيرة؛ ما أدى إلى إتباع نظام غذائي غني بالدهون والسعرات الحرارية والبروتينات غير أنه منخفض الألياف.

والعمال أصحاب الياقات البيضاء هم الذين يقومون بعمل "ذهني" مكتبي، مثل المديرين والمتخصصين.

وقال البروفسور كونغ دا لو، من مستشفى تيانجين للسرطان في الصين، إن سرطان القولون والمستقيم يحدث، عادة، في حوالي سن 60 عامًا في الدول المتقدمة، لكن في الصين يبلغ متوسط أعمار المصابين بالمرض 45 عامًا.

وأضاف أن عدد أصحاب الياقات البيضاء تحت سن 30 عامًا، المصابين بسرطان القولون، آخذ في الازدياد، باطراد في السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل 10% من جميع مرضى سرطان القولون في البلاد.

وأوضح كونغ أن الارتفاع المزعج يرجع جزئيًا إلى نمط حياتهم العملية المعتمد على الجلوس واتباعهم نظاما غذائيا غير صحي. ويوصي أطباء الأورام بأن ينخرط الشباب في نشاط بدني منتظم، وأن يتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة وتخفيض اللحوم الحمراء والمصنعة لمنع المرض.

وقال كونغ إنه يمكن علاج سرطان القولون والمستقيم، ولدى المرضى فرصةً أفضل للبقاء على قيد الحياة إذا تم الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة. وأوصى الأطباء بإجراء اختبارات كل 5 سنوات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لسرعة اكتشاف المرض مبكرًا.

ويعتبر سرطان القولون والمستقيم ثاني أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة المرتبطة بالسرطان في أوروبا؛ حيث يتسبب في وفاة 215 ألف شخص سنويًا. ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن سرطان القولون والمستقيم، هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، في الولايات المتحدة؛ إذ يُصيب أكثر من 95 ألف حالة جديدة سنويًا، كما أنه رابع سبب رئيسي للوفيات بالسرطان في جميع أنحاء العالم.