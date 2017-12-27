هسبريس - متابعة

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية نشرت يوم أمس الثلاثاء، أن ثلث الأطفال في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر؛ أي طفل من كل ثلاثة أطفال.

وورد في تقرير المجلس الوطني لسلامة الطفل (حكومي)، الذي تم تقديمه للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه "نهاية العام 2016 بلغ عدد الأطفال في إسرائيل 2.8 مليون طفل، وشكّلوا 33 بالمائة من مجمل عدد السكان".

وأضاف التقرير بحسب ما أوردت عنه الإذاعة الإسرائيلية، أن "نحو 33 بالمائة من الأطفال في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر".

وأظهر التقرير أن نسبة الفقر لدى الأطفال العرب بلغت 62 بالمائة من إجمالي عددهم، بينما بلغت 20 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال اليهود، و40 بالمائة في صفوف الأطفال داخل المجتمع اليهودي المتدين، من إجمالي عددهم.

ويتضح من التقرير أن منطقة القدس كانت من أكثر المناطق فقرا، حيث يعيش 53 - 37 بالمائة من الأطفال تحت خط الفقر، في حين بلغت النسبة في منطقة تل أبيب 19 بالمائة.

وتشير تقديرات إسرائيلية، إلى أن مليون و400 ألف عربي يعيشون في إسرائيل ويشكلون 20 بالمائة من عدد السكان الكلي في إسرائيل.

ويشتكي المواطنون العرب من التمييز الذي يقولون إن الحكومات الإسرائيلية تمارسه ضدهم.