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كُتّاب وآراء
6 ملايين مواطن إيراني دون أي ضمان اجتماعي
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيراني علي ربيع أن 6 ملايين مواطن غير مسجلين بأي مؤسسة ضمان اجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ربيع أمام النواب في الجمعية العامة للبرلمان، وذلك وفق وكالة أنباء البرلمان الإيراني "إيكانا".
وأضاف ربيع أن "سبب المشاكل التي يواجهها برنامج تطوير الخدمات الصحية، هو عدم توفر مصادر مستدامة لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي".
ووفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فاضلي، في نوفمبر الماضي، فإن نسبة البطالة في البلاد هي عند 12%، وأن هذه النسبة ترتفع في بعض المدن إلى 60%.
ويبلغ عدد سكان إيران 80 مليون نسمة، بحسب معطيات مؤسسة الإحصاء الإيرانية.