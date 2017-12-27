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كُتّاب وآراء
سلطات سبتة المحتلة تعيد ترميم محطة قطار عتيقة
قالت مندوبية الحكومة المحلية لمدينة سبتة، الواقعة تحت السيادة الإسبانية، إنها تواصل أشغال إعادة ترميم محطة القطار، التي كانت تربط الثغر السليب بالمغرب، بهدف "استعادة هذا الصرح العتيق الذي يشكل عنصرا هاما من التراث التاريخي والثقافي للمدينة"، على حد وصفها.
وأوضحت مصادر حكومية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن المقاولة الإسبانية "Dragos"، الرائدة في مجال الترميم وإعادة الإعمار، قامت بوضع القاطرة البخارية فوق السكة المقابلة لبناية المحطة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن "التكلفة المالية لهذا المشروع فاقت 44 ألف يورو".
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن المقاولة سالفة الذكر تكلفت أيضا بمهمة تنظيف عربات القطار والتخلص من بقايا الصدأ، قبل الشروع في أعمال الصباغة والطلاء، مضيفة أنها "تحاول التعجيل بالمشروع الذي سيكون جاهزا في أواخر السنة القادمة، خاصة أن الأشغال تسير بوتيرة سريعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
في المغرب نصرف اضعاف المبلغ من أجل ترميم باب من أبواب المدينة العتيقة
بل المحتلة وجب المطالبة بها
و باي حق المحتل الاسباني يتواجد جنوب المتوسط في ارضنا ببضعة امتار