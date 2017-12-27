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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات سبتة المحتلة تعيد ترميم محطة قطار عتيقة

سلطات سبتة المحتلة تعيد ترميم محطة قطار عتيقة

سلطات سبتة المحتلة تعيد ترميم محطة قطار عتيقة
مُتابعة من خالد ملوك
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:35

قالت مندوبية الحكومة المحلية لمدينة سبتة، الواقعة تحت السيادة الإسبانية، إنها تواصل أشغال إعادة ترميم محطة القطار، التي كانت تربط الثغر السليب بالمغرب، بهدف "استعادة هذا الصرح العتيق الذي يشكل عنصرا هاما من التراث التاريخي والثقافي للمدينة"، على حد وصفها.

وأوضحت مصادر حكومية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن المقاولة الإسبانية "Dragos"، الرائدة في مجال الترميم وإعادة الإعمار، قامت بوضع القاطرة البخارية فوق السكة المقابلة لبناية المحطة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن "التكلفة المالية لهذا المشروع فاقت 44 ألف يورو".

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن المقاولة سالفة الذكر تكلفت أيضا بمهمة تنظيف عربات القطار والتخلص من بقايا الصدأ، قبل الشروع في أعمال الصباغة والطلاء، مضيفة أنها "تحاول التعجيل بالمشروع الذي سيكون جاهزا في أواخر السنة القادمة، خاصة أن الأشغال تسير بوتيرة سريعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نسرين المغربية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:00
اسبانيا تحتل مجموعة من الجزر المغربية ذات المواقع الاستراتيجية والجمال الطبيعي الخلاب التي تستقطب الاف السياح سنويا، والتي تدخل في حيز المياه الإقليمية المغربية بل لا تبعد عن الساحل المغربي إلا بمئات الأمتار القليلة، ومنها شبه جزيرة باديس التي هي امتداد لجبال الريف المطلة على البحر الأبيض المتوسط.. و الجزر الجعفرية أو جزر "إشفارن" هي أرخبيل مكون من ثلاث جزر صغيرة ...و جزيرة باديس أو جزيرة قميرة؛ جزيرة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط لشمال المغرب كانت مرفأ تجارياً مهماً لمدينة فاس خلال فترة الحكم الموحدي..وصخرة الحسيمة او جزيرة النكور هي جزيرة صخرية مغربية و جزيرة ليلى، جزيرة تقع في مضيق جبل طارق ..و جزر الخالدات، هي جزر تابعة لإسبانيا في المحيط الأطلسي، من سبعة عشر مناطق حكم ذاتي في إسبانيا، وتنقسم المنطقة إلى مقاطعتين: "سانتا كروث دي تينيريفه" و"لاس بالماس"
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12
2 - نسرين 2 الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:01
تتكون جزر الكناري أساساً من أربع جزر كبرى رئيسية -تحيط بها عشرات الجزر الصغيرة المتناثرة حولها-، وهي جزيرة قنارية تعتبر أكبرها حجماً وأكثرها اتساعاً، إذ تناهز مساحتها 1.532 كيلومتراً مربعاً، وشكلها يكاد يكون دائرياً، وارتفاعها عن سطح الماء يصل في بعض المناطق إلى أكثر من ألفي متر. وسكانها الأصليون هم شعب الغوانش الأمازيغي.
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12
3 - فهد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:22
ما حيرني هو المبلغ المتفق عليه من أجل الترميم !!!
في المغرب نصرف اضعاف المبلغ من أجل ترميم باب من أبواب المدينة العتيقة
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16
4 - خالد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:23
تكلفة المشروع 44 مليون سنتيم و لو كان بالمغرب لارتفعت التكلفة على الاقل الى مليار سنتيم
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14
5 - MAROUANE الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:19
كفى من الاحلام سبتة السليبة لن تعود الى السيادة المغربية حتى يصبح المغرب في نفس المستوى الاقتصادي لاسبانيا لقد زرت المدينة عدة مرات ولقد اصبحت انظف واجمل من حتى بعض مدن الداخل الاسباني اجريت عدة حوارات مع سبتاويين حينما تقول له مغربي يقول لك انا اسباني مسلم دعونا من التصريحات امام الكاميرت
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8
6 - مغربي كراط الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:33
قالت مندوبية الحكومة المحلية لمدينة سبتة، الواقعة تحت السيادة الإسبانية
بل المحتلة وجب المطالبة بها
و باي حق المحتل الاسباني يتواجد جنوب المتوسط في ارضنا ببضعة امتار
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-2
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