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الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بدعم القدس الشريف

البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بدعم القدس الشريف

البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بدعم القدس الشريف
هسبريس - متابعة
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:30

صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يلزم الحكومة بدعم القدس الشريف عاصمة أبدية لفلسطين.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن 198 نائبا صوتوا خلال جلسة علنية للمجلس على الخطوط العريضة لهذا المشروع مقابل امتناع نائب واحد من أصل 226 نائبا.

وبموجب هذا المشروع يتعين على الحكومة الايرانية دعم القدس الشريف بكاملها باعتبارها عاصمة أبدية لفلسطين.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس علي لاريجاني إن طهران ستحبط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس من خلال دعمها لهذه المدينة المقدسة عاصمة لفلسطين.

وأضاف لاريجاني، في تصريحات صحفية، أن قرار الولايات المتحدة ودول أخرى نقل سفاراتها إلى القدس يمس بكرامة الفلسطينيين والمسلمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:40
القدس عاصمة الأنبياء
ونحن العرب والمؤمنين أولى من أي أحد ، الله الله يا حكام العرب القدس في أعناقكم لا تدعو التاريخ يشهد لكم بالهزيمة كما فعلوها في بلاد الاندلس
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21
2 - الناقد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:59
في الحقيقة إيران هي بلاد الإسلام والمسلمين، أما ما بقي فهم ليسوا سوى منافقين، وخصوصا المتأسلفين والوهابيين عملاء الصهاينة.

أين دلك الزخم من التعاليق؟؟؟
وأين خبر الهجمات المسعورة لطيران الذل السعودي الدي خلف البارحة أكثر من 120 بين قتيل وجريح من الإخوة اليمنيين؟
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27
3 - الصحراوي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:11
بغض النظر عن توجه إيران المذهبي الزائغ.فإنها أثلجت صدري بهذا القرار .فلم يبقى لنا متنفس غير قرارات نسمعها من دولة هنا و هناك تشفي غلائل هذه الامة من بطش و سيطرة وإستعمار الكيان الصهيونيود والغربي ليس على فلسطين فقط
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11
4 - Anonimos الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:21
انا سني. كل ما قرأة مقال السنيين على اران إلا ووجدت فيه تحذير و تخويف من اران وان اران تريد التوسع والنفوذ في المنطقة والعالم العربي وان الشيعة هم أعدائنا وووو......ألخ. رغم كل المجهودات المستعملة من طرف إعلامنا وتصريحات مسؤولينا السلبية تجاه أران، إلا وإن قلبي يخبرني أن تعاوننا مع اران فيه مصلحة أكثر من معاداتها. ثم. من هو أقرب لديننا الإسلامي؟ هل هي اران أم دول من الديانات الأخرى؟ أخبروني. هل احساسي على صواب أم على خطأ ؟
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12
5 - jamal الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:29
إيران أذهلتنا ولازالت تذهلنا بمواقفها التابثة والشجاعة والمستمرة. حينما أنظر في أوجه المسؤولين الإيرانيين فإنني أراها تتقد فطنة ودهاءا وحكمة. وحينما أنظر في أوجه المسؤولين العرب فلا أرى غير المكر و الخديعة و النفاق.
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