البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بدعم القدس الشريف

هسبريس - متابعة

صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يلزم الحكومة بدعم القدس الشريف عاصمة أبدية لفلسطين.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن 198 نائبا صوتوا خلال جلسة علنية للمجلس على الخطوط العريضة لهذا المشروع مقابل امتناع نائب واحد من أصل 226 نائبا.

وبموجب هذا المشروع يتعين على الحكومة الايرانية دعم القدس الشريف بكاملها باعتبارها عاصمة أبدية لفلسطين.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس علي لاريجاني إن طهران ستحبط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس من خلال دعمها لهذه المدينة المقدسة عاصمة لفلسطين.

وأضاف لاريجاني، في تصريحات صحفية، أن قرار الولايات المتحدة ودول أخرى نقل سفاراتها إلى القدس يمس بكرامة الفلسطينيين والمسلمين.