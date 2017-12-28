أوباما يصف شعوره بالسكينة بعد الانتخابات الرئاسية

هسبريس - د.ب.أ

تحدث الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما عن مواقع التواصل الاجتماعي وشعوره لدى تركه للمنصب في مقابلة رئاسية نادرة مع الأمير البريطاني، هاري التي تم بثها اليوم الاربعاء.

وطلب هاري، الذي كان ضيفا في صالة التحرير ببرنامج "تودي"، الذي تبثه القناة الرابعة بهيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" من أوباما أن يصف شعوره في 20 يناير، عندما أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية، بوصفه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وقال أوباما "كنت أشعر بالسكينة " معربا عن شكره للسيدة الأولى، ميشيل أوباما وابنتيه، غير أن هذا الشعور "كان متضاربا إزاء كل الأعمال التي لم تنجز والمخاوف بشأن الطريقة التي تمضي بها البلاد قدما".

وذكر أوباما أيضا أن الزعماء يجب أن يكونوا مسؤولين عما ينشرونه على الانترنت والاثار التي يمكن أن تحدث، مستهدفا ترامب على ما يبدو وتعليقاته غريبة الأطوار على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على الرغم من أن أوباما لم يذكر اسمه تحديدا.

ولم يرغب الامير في الكشف عما إذا كان أوباما سيتسلم دعوة لزفافه على الفنانة الامريكية، ميجان ماركل، في ماي المقبل.