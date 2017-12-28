24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3415:0817:3018:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. عدم التصريح بأموال الانتخابات يعيد ممتلكات السياسيين إلى الواجهة (5.00)

  2. غياب الحاضنات يُسبب وفيات مواليد "خدّج" في مستشفى سطات (5.00)

  3. طوكيو تلهم الرباط إحداث حافلات خاصة بالنساء لمكافحة العنف (5.00)

  4. "اَلْمُدِيرُ التَّرْبَوِيُّ"، اَلْحَلَقَةُ الْأَضْعَفُ دَاخِلَ الْمَنْظُومَةِ التَّرْبَوِيَّةِ (5.00)

  5. "دراسة بنزكري": قوانين الماء بالمغرب تُخالف الاتفاقيات الدولية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أوباما يصف شعوره بالسكينة بعد الانتخابات الرئاسية

أوباما يصف شعوره بالسكينة بعد الانتخابات الرئاسية

أوباما يصف شعوره بالسكينة بعد الانتخابات الرئاسية
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:54

تحدث الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما عن مواقع التواصل الاجتماعي وشعوره لدى تركه للمنصب في مقابلة رئاسية نادرة مع الأمير البريطاني، هاري التي تم بثها اليوم الاربعاء.

وطلب هاري، الذي كان ضيفا في صالة التحرير ببرنامج "تودي"، الذي تبثه القناة الرابعة بهيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" من أوباما أن يصف شعوره في 20 يناير، عندما أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية، بوصفه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وقال أوباما "كنت أشعر بالسكينة " معربا عن شكره للسيدة الأولى، ميشيل أوباما وابنتيه، غير أن هذا الشعور "كان متضاربا إزاء كل الأعمال التي لم تنجز والمخاوف بشأن الطريقة التي تمضي بها البلاد قدما".

وذكر أوباما أيضا أن الزعماء يجب أن يكونوا مسؤولين عما ينشرونه على الانترنت والاثار التي يمكن أن تحدث، مستهدفا ترامب على ما يبدو وتعليقاته غريبة الأطوار على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على الرغم من أن أوباما لم يذكر اسمه تحديدا.

ولم يرغب الامير في الكشف عما إذا كان أوباما سيتسلم دعوة لزفافه على الفنانة الامريكية، ميجان ماركل، في ماي المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - امازيغي عثماني الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:11
بعدما اخدت 700 مليون دولار من السعوديه والامارات من اجل شراء صوتك لاعطاء الضوء الاخضر لحرق ليبيا وشردت الملايين من الابرياء ودعمت الدواعش للقيام بالثورة في سوريا ,, كل هذا انقلب ضد سياسته ,, وفزت بالملايين وهم فازو بالعداوة
ليبيا سقط نضام القدافي الموالي للسعوديه والمعراض لايران
وسوريا نجح بشار بعدما كان عروبيا اصبح الان فارسيا مع ايران
حتى قطر هربات تحت مضله العثمانيين


تحيه للقطر وتركيا وايران وكل الشعوب التي لاترضى بالدل ولوبيات اوروبا واسرائيل سوف يتحت مصيرها مثل مصير من كانو يدععمون النازية وانقلبت عليهم في المحارق والزمن يضهر ذالك كل المعسكر الغربي يدفع ثمن ذالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
2 - fouki abdelghani الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:11
بحالك بحالو بجوج مجرمين متنساش انت لخلقتي داعش حسبي الله و نعم الوكيل فيكم بجوج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.