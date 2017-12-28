60 ألف شرطي لاحتفالات العام الجديد بالجزائر

هسبريس - الأناضول

خصصت السلطات الأمنية الجزائرية 60 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بما في ذلك أماكن إقامة الحفلات الثقافية والترفيهية، والمنشآت الحساسة في البلاد، بحسب مسؤول أمني.

جاء ذلك وفق ما كشفه مجيد سعدي، مدير الأمن الحضري بإدارة الشرطة الجزائرية، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمدرسة‎ الشرطة "شاطوناف" بالعاصمة.

وقال سعدي، إن "المديرية العامة للأمن الوطني (إدارة الشرطة الجزائرية) قامت بـ"تسطير (وضع) مخطط أمني عملياتي عبر أرجاء البلاد بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة".

وأضاف أن "مصالح الشرطة سخرت 60 ألف شرطي بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة، لتأمين مختلف المنشآت الحساسة وأماكن إقامة تظاهرات ثقافية وترفيهية".

‎كما ستشمل الإجراءات الأمنية محطات المواصلات العامة والسكك الحديدية بمختلف المحافظات ومترو الأنفاق بالعاصمة الجزائر، بحسب المصدر ذاته.

بدوره، كشف "سي سالم يوسف"، نائب مدير شرطة الحدود البرية، عن تجنيد 12 ألف شرطي، لتأمين عطلة نهاية العام على مستوى المنافذ الحدودية للبلاد البرية منها والبحرية والجوية.