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كُتّاب وآراء
عشرات القتلى في هجوم على مركز ثقافي بكابل
أدانت الرئاسة الأفغانية، اليوم الخميس، الهجوم على مركز "تابيان" الثقافي بالعاصمة كابل، وقالت إنه "جريمة ضد الإنسانية"، بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.
وأسفر الهجوم الذي ضرب المركز الواقع في منطقة بولي سوختا صباح اليوم، عن سقوط 40 قتيلًا و30 مصابًا على الأقل.
من جهتها، وصفت بعثة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطللسي (ناتو) في أفغانستان الهجوم بأنه "شنيعًا".
واستنكرت قائلة في بيان إنه لن "يتم ردع التقدم الثقافى وحرية التعبير"، وفق المصدر ذاته.
وفي السياق، أوضحت وكالة أنباء "صوت أفغانستان" (خاصة) على موقعها الإلكتروني أن "الهجون استهدف مقر مكتبها في مركز تابيان".
وقال حسين حسيني، رئيس الوكالة في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إنّ "المهاجم دخل إلى المركز وفجر سترته المحملة بالمتفجرات".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أنّ "نساءً، وأطفالًا، وصحفيين من بين الضحايا"، بينما نفت حركة "طالبان" تورطها في الحادث، وفق تقارير إعلامية محلية.
يشار أن مركز "تابيان" الثقافي يضم مقر وكالة "صوت أفغانستان" للأنباء.