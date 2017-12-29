24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:29
|12:34
|15:09
|17:31
|18:51
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017
- هذه اتجاهات تطور الدولة بين نمطي "الإنتاج الفيودالي والرأسمالي"
- عمر الزيدي يتذكر .. الاعتقالات والاحتجاجات في سنوات الثمانينات
- الجوهري يتسلح بـ"السينما الحلزونية" لتفكيك مخلفات سنوات الرصاص
- المدخل التربوي أساس تنمية المجتمعات
اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017 (5.00)
نشطاء "حراك جرادة" يحذرون من إشعال الفتنة في "جمعة الغضب" (5.00)
- الحكومة تتبنى توصيات المجلس الأعلى للتربية وتنهي مجانية التعليم - (180)
- الجزائر تقرّ رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا .. وخيبة أمل في المغرب - (134)
- مجلس الحكومة يتجاهل أحداث مدينة جرادة .. والخلفي: جاري التنفيذ - (53)
- سيارات الأجرة تلج عالم التطبيقات الذكية وتُحَسن خدمة البيضاويين - (45)
- رسالة خولة إلى سارق دراجتها - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسرائيل لطالبي اللجوء الأفارقة: المغادرة أو السجن
ستُمهل إسرائيل آلاف طالبي اللجوء الأفارقة، مدة أشهر، للمغادرة، وإلا سيتم سجنهم لأجل غير مسمى، بحسب تقرير إسرائيلي نشر اليوم الخميس.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس إن وزارة الداخلية وسلطة الهجرة والحدود، بدأتا هذا الشهر التحضير لترحيل طالبي اللجوء "بناء على أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية أريه درعي ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان".
وأضافت: " تم تأجيل تصويت مجلس الوزراء على حملة الترحيل بسبب نزاع حول الميزانية بين وزارة المالية ووزارة الأمن الداخلي".
ولفتت إلى وجود 27 ألف طالب لجوء من أريتريا و7500 من السودان و2500 من دول إفريقية مختلفة، فضلا عن 5 آلاف طفل ولدوا في إسرائيل لآباء من طالبي اللجوء.