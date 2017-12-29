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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل لطالبي اللجوء الأفارقة: المغادرة أو السجن

إسرائيل لطالبي اللجوء الأفارقة: المغادرة أو السجن

إسرائيل لطالبي اللجوء الأفارقة: المغادرة أو السجن
هسبريس - الأناضول
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:29

ستُمهل إسرائيل آلاف طالبي اللجوء الأفارقة، مدة أشهر، للمغادرة، وإلا سيتم سجنهم لأجل غير مسمى، بحسب تقرير إسرائيلي نشر اليوم الخميس.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس إن وزارة الداخلية وسلطة الهجرة والحدود، بدأتا هذا الشهر التحضير لترحيل طالبي اللجوء "بناء على أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية أريه درعي ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان".

وأضافت: " تم تأجيل تصويت مجلس الوزراء على حملة الترحيل بسبب نزاع حول الميزانية بين وزارة المالية ووزارة الأمن الداخلي".

ولفتت إلى وجود 27 ألف طالب لجوء من أريتريا و7500 من السودان و2500 من دول إفريقية مختلفة، فضلا عن 5 آلاف طفل ولدوا في إسرائيل لآباء من طالبي اللجوء.

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