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إعفاء مواطني 53 دولة من تأشيرة زيارة بكين

إعفاء مواطني 53 دولة من تأشيرة زيارة بكين
هسبريس - متابعة
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 01:10

ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، الخميس، أن المواطنين من 53 دولة سيتمكنون من زيارة بكين وتيانغين وهيبي لما يصل إلى ستة أيام من دون تأشيرة.

وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الناطقة باسم الحزب الشيوعي إن الزوار يجب أن يدخلوا ويخرجوا من أحد الموانئ الستة.

يبدأ سريان قرار إلغاء الحصول على التأشيرة اعتبارا من الخميس وسيشمل ألمانيا والدول الأخرى الأعضاء بمنطقة شينغن بالاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وتشيلي والأرجنتين، بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز".

جدير بالذكر أن العاصمة الصينية بكين تعد مركزا سياحيا مهما نظرا لأنها تضم سور الصين العظيم وميدان تيانانمين والمدينة المحرمة وغيرها من الآثار التاريخية المهمة.

سمحت بكين وتيانغين في وقت سابق بالسفر إليهما بدون تأشيرة لما يصل إلى 72 ساعة لجنسيات معينة. ويستمر نفس الترتيب في 16 مدينة أخرى من بينها شانغهاي.

كما أصدرت شينزين الواقعة على حدود هونغ كونغ تأشيرة خاصة لمدة خمسة أيام لدى الوصول لبعض الجنسيات.

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