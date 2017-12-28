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كُتّاب وآراء
الهند تختبر بنجاح صاروخًا "أسرع من الصوت"
أطلقت الهند، الخميس، بنجاح صاروخ اعتراضي محلي الصنع يتجاوز سرعة الصوت من قاعدة "تشانديبور" بولاية "أوريسا" شمال شرقي البلاد.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية عن مصادر بوزارة الدفاع (لم تسمًها) أن الهند نجحت في هذه التجربة، مضيفة أن الصاروخ قادر على اعتراض أي صاروخ باليستي يأتي على ارتفاع منخفض يصل إلى 30 كيلومترًا.
ووصفت المصادر هذه التجربة بأنها "نجاح كبير" للجيش الهندي، مبرزة أن الصاروخ، وهو من طراز "بريثفي"، يبلغ طوله 7.5 أمتار، ومزود بنظام ملاحة وكمبيوتر ذو تكنولوجيا عالية.
وأوضحت أن الصاروخ مزود أيضًا برادارات متطورة وقاعدة بيانات آمنة تمكنه من تتبع مسارات الصواريخ واعتراضها.
وفي 7 من نوفمبر الماضي، أجرت الهند اختبارًا ناجحًا لصاروخ مجنح محلي الصنع من طراز "نيربهاي" من قاعدة تشانديبور.
وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في بيان آنذاك أن "الإطلاق التجريبي حقق جميع أهداف المهمة، بدءًا من الإطلاق وحتى التحليق، معززًا الثقة لدى علمائنا".
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تعليقات الزوّار (7)
حطمنا الأرقام القياسية في التخلف.
هل هو اعتراف بجودة ما هو مستورد على ما هو وطني
ام هو محاولة ابراز جودة المحلي مقارن بالجنبي تعظيما له.