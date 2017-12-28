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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تختبر بنجاح صاروخًا "أسرع من الصوت"

الهند تختبر بنجاح صاروخًا "أسرع من الصوت"

الهند تختبر بنجاح صاروخًا "أسرع من الصوت"
هسبريس - متابعة
الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:15

أطلقت الهند، الخميس، بنجاح صاروخ اعتراضي محلي الصنع يتجاوز سرعة الصوت من قاعدة "تشانديبور" بولاية "أوريسا" شمال شرقي البلاد.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية عن مصادر بوزارة الدفاع (لم تسمًها) أن الهند نجحت في هذه التجربة، مضيفة أن الصاروخ قادر على اعتراض أي صاروخ باليستي يأتي على ارتفاع منخفض يصل إلى 30 كيلومترًا.

ووصفت المصادر هذه التجربة بأنها "نجاح كبير" للجيش الهندي، مبرزة أن الصاروخ، وهو من طراز "بريثفي"، يبلغ طوله 7.5 أمتار، ومزود بنظام ملاحة وكمبيوتر ذو تكنولوجيا عالية.

وأوضحت أن الصاروخ مزود أيضًا برادارات متطورة وقاعدة بيانات آمنة تمكنه من تتبع مسارات الصواريخ واعتراضها.

وفي 7 من نوفمبر الماضي، أجرت الهند اختبارًا ناجحًا لصاروخ مجنح محلي الصنع من طراز "نيربهاي" من قاعدة تشانديبور.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية في بيان آنذاك أن "الإطلاق التجريبي حقق جميع أهداف المهمة، بدءًا من الإطلاق وحتى التحليق، معززًا الثقة لدى علمائنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ليسوطو الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:56
المسؤولين في المغرب يخطفون الميزانيات أسرع من البرق. برق ما تقشع والكرش ما تشبع. لعفو ياربي

حطمنا الأرقام القياسية في التخلف.
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2 - hero الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:13
لو كنا مثل هذه الدول التي تخرج كل يوم سلاحا نوعيا جديدا لما تجرأت الو.م.أ ولا إسرائيل ولو بمجرد التفكير في جرح مشاعر العرب
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3 - Ahmed Zakaria الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:18
المغرب تختبر بنجاح خلق دكاترة معطلين هؤلاء الذين نجحوا في نشر مقالات علمية ف "Web of Sciences" وبدلوا جهدهم لتطويرمستوى البحث العلمي في المختبرات التي لا تملك صفة المختبر بمعنى صنعنا المعجزة من الصفر. الهند تفتخر بعلمائها و عصابة حكومة المغرب تخلق معطلين دكاترة. لن نسكت بيننا و بينكم الشارع حتى تحقيق المطالب.
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4 - احمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:25
طورو الصاروخ ونسو تطوير الشاحنة التي تحمله
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5 - لماذا ؟؟؟؟ الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:35
احلم ان يتفق العالم في يوم من الأيام كل واحد يغرس شجرة بدل الحروب والتقاتل.
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6 - IBN JAZAIER الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:01
اتمنى لكل دولة دخلت التكنلوجية والصناعة العسكرية ان تنجح وهذا لامن بلادها وردع كل محاولات واطماع العدو التي تهدف لتوسع احسن هجوم هو الدفاع
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7 - يوسف الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:10
لماذا تستعمل دائما عبارة "محلي الصنع"
هل هو اعتراف بجودة ما هو مستورد على ما هو وطني
ام هو محاولة ابراز جودة المحلي مقارن بالجنبي تعظيما له.
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