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الرئيسية | خارج الحدود | إيقاف مغاربة حاولوا التسلل إلى إسبانيا داخل سفينة

إيقاف مغاربة حاولوا التسلل إلى إسبانيا داخل سفينة

إيقاف مغاربة حاولوا التسلل إلى إسبانيا داخل سفينة
مُتابعة من خالد ملوك
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:15

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، المرابطة بميناء "ألميريا" جنوب إسبانيا، من العثور على ثلاثة مهاجرين مغاربة، ضمنهم قاصر، مختبئين في نقاط مختلفة داخل باخرة لنقل المسافرين قادمة من مدينة الناظور.

وبحسب ما أكدته مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحيفة "Almeria360" الإسبانية، فإنه تم رصد أول الموقوفين بالقرب من بوابة السفينة، قبل أن يتم العثور على الطرف الثاني متخفيا أسفل حافلة، خلال عملية تفتيش روتينية للمركبات الثقيلة".

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن شرطة الميناء قامت أيضا باعتقال الشخص الثالث الذي كان يود مغادرة سفينة "Vronskiy" على الأقدام عبر بوابة الهبوط، مضيفة أنه "جرى نقلهم جميعا إلى أقرب مركز طبي قصد تلقي العناية اللازمة، لاسيما أنهم يعانون من التعب وانخفاض شديد في درجة حرارة الجسم".

يشار إلى أن عناصر الحرس المدني الإسباني، بمنطقة ألميريا، تمكنت من ضبط ومساعدة 111 مهاجرا مغربيا، خلال السنة الجارية، حاولوا دخول تراب المملكة الأيبيرية بالشكل ذاته، أو عن طريق الاختباء أسفل الشاحنات والحافلات القادمة من مدن الشمال المغربي.

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1 - بنت المملكة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:11
من حقهم بلادنا تنهبات جعنا وتعرينا ودابا بغيتو تكلخو حتى ولادنا إلى نضال يا اخوان ضد الحكرة و تهميش ولات كتبانلي لبلاد كحلة
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2 - PureMinded الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:14
بغاو يدوزو رأس السنة في اسبانيا بينما كان بامكانهم الذهاب للغابون بدون فيزا و في طائرة ملكية لا وجود للتكرفيص.

الله يهدي ما خلق.
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