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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في هجوم مسلح على كنيسة مصرية

قتلى وجرحى في هجوم مسلح على كنيسة مصرية

قتلى وجرحى في هجوم مسلح على كنيسة مصرية
محمد الريس من القاهرة*
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:05

قتل 10 اشخاص وأصيب آخرون في هجوم مسلح استهدف كنيسة مارمينا في مدينة حلوان، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، حسبما قال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال خالد مجاهد، متحدث بوزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن "مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي ومستشفى حلوان العام".

ولم يحدد المتحدث ما إذا كان القتلى والمصابون من الشرطة أو المدنيين، وما إذا كان من بينهم المسلح القتيل.

يذكر أن مسلحين هاجما القوة الأمنية المكلفة بحماية الكنيسة، اليوم الجمعة، بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحامها، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحدهما، وتم القبض على الآخر بعد اصابته خلال مطاردته .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ارهاب مقيت الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:24
لا اعتقد ان من في السماء سيكون سعيدا وهو يرى ابرياء يقتلون في دير خصص لعبادته .
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39
2 - مغربي بيضاوي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:26
ما يلاحظ ان مثل هده العمليات الحقيرة والجبانة لم تكن تعرفها مصر قبل الثورة التصحيحية التي قام بها الشعب المصري ضد مرسي والاخوان بصفة عامة...
غباء الاخوان المتاسلمين يجعلهم يعتقدون انهم بهذا يخدمون أجندتهم السياسية وهم في الحقيقة يقبرون مستقبلهم السياسي ولا يدرون بالاضافة انهم يجلبون لهم مزيدا من الحقد والكراهية لدى الشعب المصري .
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-76
3 - مواطنة مغربية الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:30
نعم للتسامح ...نعم للتعايش ..نعم لإحترام الآخر ....نعم للعلمانية ..... لا للتطرف ...لا للإرهاب .....لا لداعش
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-19
4 - أمير بلا امارة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:31
الجماعات الإرهابية الإسلامية تضرب من جديد وتنغص على المسيحيين وكل من يخالف رؤيتها وايديولاوجيتها فرحتهم واعيادهم.
سيطلع لنا مغيبيون من المؤمنين بالمؤامرة إيمانا أعمى ويروجون لخزعبلات وتفاهات كأن السيسي هو منفذ الهجوم.
لولا السيسي فأصبحت مصر الجميلة كإيران وأفغانستان بسبب الإخوان المجرمون.
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-63
5 - wood الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:39
الكنيسة المسيحية في مصر ارتكبت خطأ فادحا بتغطية الانقلاب العسكري الذي نفده السيسي ضد مرسي و ما تلاه من اعتقالات و تصفيات جسدية و خصوصا مجزرة رابعة العدوية التي راح ضحيتها الالاف ، فالانظمة الديكتاتورية بارعة في خلق الارهاب و تغذيته بالاحقاد بين مكونات المجتمع ، فالارهاب يصنعه الصراع السياسي و يكتوي بناره الابرياء !!!
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47
6 - Samir r الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:39
الهذا جائت الاديان ؟
اسيلت انهار من الدماء عبر التاريخ باسم جميع الديانات الحاضره بيننا وخاصة (السماوية منها) فقط من اجل هيمنه احداهن على الاخرى و لانها هي الوحيدة على حق. والسلام
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-33
7 - باعمراني الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:39
نحن امة تحتضر امة استفحلت امراضها الجهل و الفساد و الاستبداد و الاستبلاد و العنف و الإرهاب و التخلف ثم نقل نحن خير امة اخرجت للناس؟؟؟؟بماذا؟؟؟ بالجهل ؟؟؟؟ الإسلام أصبح يخيف البشرية لكونه يحرض أتباعه على العنف والكراهية. فهل تظن أن أمثال طالبان وداعش وشباب المجاهدين في الصومال وبوكو حرام أمثال يحتدى بهم؟ فبدل إلقاء اللوم على الآخرين كان من الأحسن أن ننتقد خطاب الكراهية لشيوخ الإسلام لأن سمعة المسلمين أصبحت في الحضيض وكل مسلم ينعت بالمعتوه والإرهابي.
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-29
8 - نصر الله الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:19
السلام عليكم ان هده الاحدات لتدمي القلوب من يتهجم على من أعطاهم الله ورسوله الامن و لكن ان حكمة الله في خلقه لا يعلمها الا هو فلو لو لم نرى ما يفعله هؤلاء و غيرهم لدخلنا الشك من حكمة الله و خلقه لنار و جعلها مراتب لكي يكون حطبها من المشركين و أعود بالله اما المعلق «  مغربية » فانا ادعوا لك بالهداية فلا تزر وازرة وزر أخرى و تفكر جيدا و لا تكون من الخاسرين و السلام عليكم و رحمة الله
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-10
9 - عبدو المغربي بلغيتوس الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:35
ردا على تدخل أول تعليق للمغربية و حاشا أن تنتسب إلى هدا اﻻسم. اتقي الله و اعلمي أن عيناه ﻻ تنام. أنت من يجب أن تتقيأك الدنيا انك تقل عليها ادا أردت ضرب تعاليم اﻻسﻻم و ديننا الحنيف بتدخلك السخيف فانتظري غضب الله.
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-6
10 - rachid الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:37
استغربت لبعض التعليقات التي يحاول اصحابها عمدا او سهوا الخلط بين الاسلام والمسلمين..ويهم على يقين تام ان الاسلام بريء من متشدديه.لكن نفوسهم المريضة بالتحلل والتفسخ الاخلاقي تجعلهم يمجون الاسلام ويحقدون عليه وهم يعيشون بين ضهراني المسلمين بل ويدعون امامهم تأسلمهم ونفاقهم..والغريب انهم يعيبون على الاسلام متشدديه دون ان ينبسوا ببنت شفة وهم يرون المتشدد ترامب يعبث بالقدس ولا يلومون لا نصرانية ولا يهودية..بل يصمتون ويجفلون حتى من متشددي البودية التي لم ينزل الله بها سلطانا وهم يرون الاف الروهينغة يهجرون ويقتلون على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
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-1
11 - Gala الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:25
قتل الأبرياء حرام في الإسلام ومن يقتل ناسا في دور العبادة جبان ولا دين له. اواخذ على بعض المعلقين الذين يربطون هذه الأحداث بالإسلام ويرون بأن العلمانية هي الحل. ألا تلاحظون في المغرب أننا علمانيون أكثر من من الدول التي أقرتها في دساتيرها ؟
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