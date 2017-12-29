قتلى وجرحى في هجوم مسلح على كنيسة مصرية

محمد الريس من القاهرة*

قتل 10 اشخاص وأصيب آخرون في هجوم مسلح استهدف كنيسة مارمينا في مدينة حلوان، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، حسبما قال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال خالد مجاهد، متحدث بوزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن "مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي ومستشفى حلوان العام".

ولم يحدد المتحدث ما إذا كان القتلى والمصابون من الشرطة أو المدنيين، وما إذا كان من بينهم المسلح القتيل.

يذكر أن مسلحين هاجما القوة الأمنية المكلفة بحماية الكنيسة، اليوم الجمعة، بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحامها، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحدهما، وتم القبض على الآخر بعد اصابته خلال مطاردته .