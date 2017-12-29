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كُتّاب وآراء
قتلى وجرحى في هجوم مسلح على كنيسة مصرية
قتل 10 اشخاص وأصيب آخرون في هجوم مسلح استهدف كنيسة مارمينا في مدينة حلوان، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، حسبما قال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال خالد مجاهد، متحدث بوزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن "مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي ومستشفى حلوان العام".
ولم يحدد المتحدث ما إذا كان القتلى والمصابون من الشرطة أو المدنيين، وما إذا كان من بينهم المسلح القتيل.
يذكر أن مسلحين هاجما القوة الأمنية المكلفة بحماية الكنيسة، اليوم الجمعة، بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحامها، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحدهما، وتم القبض على الآخر بعد اصابته خلال مطاردته .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
غباء الاخوان المتاسلمين يجعلهم يعتقدون انهم بهذا يخدمون أجندتهم السياسية وهم في الحقيقة يقبرون مستقبلهم السياسي ولا يدرون بالاضافة انهم يجلبون لهم مزيدا من الحقد والكراهية لدى الشعب المصري .
سيطلع لنا مغيبيون من المؤمنين بالمؤامرة إيمانا أعمى ويروجون لخزعبلات وتفاهات كأن السيسي هو منفذ الهجوم.
لولا السيسي فأصبحت مصر الجميلة كإيران وأفغانستان بسبب الإخوان المجرمون.
اسيلت انهار من الدماء عبر التاريخ باسم جميع الديانات الحاضره بيننا وخاصة (السماوية منها) فقط من اجل هيمنه احداهن على الاخرى و لانها هي الوحيدة على حق. والسلام