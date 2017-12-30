إسرائيل تبلغ أزولاي بالانسحاب من "اليونسكو"

هسبريس - متابعة

أبلغت إسرائيل المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي أنها ستنسحب من عضوية المنظمة اعتبارا من مطلع يناير من عام 2019 مثلما أعلنت في أكتوبر والولايات المتحدة لأن البلدين يتهمان المنظمة بتبني موقف معادي لإسرائيل.

وذكرت أزولاي في بيان أنها تأسف "بشدة" لهذا الخروج لأنها تعتقد أنه "داخل اليونسكو وليس خارجها يمكن للدول التحرك بشكل أفضل من اجل حل الخلافات" في القضايا المعنية.

وأوضحت أن هذه الخلافات تترجم لعمليات اقتراع تعد مسئولية الدول الأعضاء، لكنها أكدت أن "البقاء في اليونسكو يسمح بمواصلة حوار وتعاون وتحالفات أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأفادت بأنها تعهدت بتعزيز الحوار والتعاون والتحالفات وتكريس جميع جهودها منذ تولي منصبها في 13 من اكتوبر.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل يوم من انتخاب أزولاي أنها ستنسحب من المنظمة لأنها بحاجة لإصلاح ويسيطر عليها توجه مناهض لإسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحاب بلاده من منظمة (اليونسكو) لأنها "أصبحت مسرح عبث وبدلا من الحفاظ على التاريخ هي قامت بتشويهه".

وأقرت المنظمة في الأعوام الأخيرة عدة قرارات انتقدتها إسرائيل بشدة معتبرة أنها "تفصل التاريخ اليهودي" عن الأراضي المقدسة.