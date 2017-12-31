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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يدعم متظاهرين ضد سياسة الحكومة الإيرانية

ترامب يدعم متظاهرين ضد سياسة الحكومة الإيرانية

ترامب يدعم متظاهرين ضد سياسة الحكومة الإيرانية
هسبريس - متابعة
السبت 30 دجنبر 2017 - 21:01

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، معلقا على الاحتجاجات التي تشهدها إيران، إن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته"، مضيفا في تغريدة له على "تويتر"، أن "العالم بأسره يدرك بأن شعب إيران الطيب يريد التغيير".

وأشار إلى أن "أكثر ما يخشاه القادة الإيرانيون، فضلاً عن القوة العسكرية الكاسحة للولايات المتحدة، هو الشعب".

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الرئيس الأمريكي تغريدة بخصوص الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدن إيرانية عدة، ضد الفساد وغلاء الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

وقال ترامب إن العالم يراقب ما يحدث في إيران من قمع واعتداء على المتظاهرين، مرفقا التغريدة بوسم (هاشتاغ)"#IranProtests"، أي "احتجاجات إيران".

وأضاف: "تقارير كثيرة حول الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المواطنون الإيرانيون الذين تضرروا من فساد النظام وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج".

وتابع: "يجب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حقهم في التعبير، العالم يراقب!".

وانطلقت المظاهرات في إيران من مدينة مشهد (شمال شرق) الخميس الماضي، ضد غلاء المعيشة.

وسرعان ما انتشرت المظاهرات في المدن الأخرى مثل قم، وكرمنشاه (غرب)، ويزد (وسط)، وقزوين (شمال)، ونيشابور (شمال شرق).

واتسعت دائرة الاحتجاجات بوصولها إلى العاصمة، السبت؛ حيث تظاهر مجموعة من الطلاب أمام جامعة طهران.

ويردد المتظاهرون في هتافاتهم أن حكومة بلادهم تبدد أموال الشعب الإيراني في سوريا واليمن والعراق، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة للشعب الإيراني.

وتدعم إيران مليشيات موالية لها تقاتل إلى جانب النظام في سوريا والعراق، حسب تقارير مختلفة، وتتهمها تقارير أخرى بدعم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن.

ورغم أن معدل البطالة الرسمي في إيران تبلغ نسبته 12%، فإن المتوسط نفسه في بعض المدن وصل إلى 60%، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - سلام الصويري السبت 30 دجنبر 2017 - 21:14
سبحان الله !!!قمة النفاق والعبث يجب ان تساند جميع المظاهرات المطالبة بالعيش الكريم والديمقراطية والعدالة في الخليج في مصر في شمال افريقيا . فلماذا تتجاهل أمريكا الوقحة المطالب الشرعية مواطني الشعوب العربية ومطالب الشعب الفلسطيني العادلة . انها قمة الانحدار والتمييز والعنصرية والكيل بمكيالين
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55
2 - حسن السبت 30 دجنبر 2017 - 21:17
من الواضح ان امريكا لاترى دماء الابرياء التي تسفك في عدد من بلدان العالم خصوصا فلسطين و سوريا . هل اسرائيل لا يسري عليها القانون .نبيهوا انفسكم قبل غيركم.
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43
3 - الحسين بدون السبت 30 دجنبر 2017 - 21:17
اقسم بالله ان امريكا شيطان اكبر تزعزع الشارع الاسلامي وتؤيد كل من يريد ان يزعزع الاوطان وتخيف بعض المسلمين مع بعض لتبيع الاسلحة كما حدث مع ال سعود بصقة القرن
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36
4 - سعيد من فرنسا السبت 30 دجنبر 2017 - 21:22
نعم العالم يراقب دعمكم اللامحدود للكيان الصهيوني وما يرتكبه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، نعم العالم يراقب أيضا كيف دعمتم الجماعات الإرهابية في سوريا لتدمير سوريا انتم آخر من يتكلم عن حقوق الشعوب لانكم أعداء الشعوب المقهورة ولستم ناصريها تتامرون على امن الدول التي تقاوم سياستكم وعنصريتكم وكراهيتكم للشعوب المناضلة لقد افتضح كيدكم ولم يبقى خافيا على أحد.
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35
5 - سعيد السبت 30 دجنبر 2017 - 21:25
دولارات السعوديه بدأت تتحرك بإسم امريكا ترامب كيوفي بالوعود ديالو ولكن أنا كنتمنى تحلف إيران مع كوريا الشمالية ضد. امريكا وديك الساعه اراك الفراجه ديال بصح
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31
6 - نصير بن موسى السبت 30 دجنبر 2017 - 21:26
وما من قرية إلا نحن مهلكوها اومعذبوها قبل يوم القيامة إيران مثلها مثل مريكان يقتلون ويذهبون في الجنائز
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-11
7 - محمد المغربي السبت 30 دجنبر 2017 - 21:27
اخر دولۃ تتكلم عن الحقوق والديمقراطيۃ هي امريكا مغتصبۃ حقوق الاخرين قتلت المدنيين بالالاف من العراقيين والافغان واليمنيين فاين المحكمۃ الدوليۃ والمجتمع الدولي لكن العيب هي في الدول التي قتل ابناءها ولم ترفع ولو قضيۃ امريكا شرعت القتل وتدوس علی القدس ومازال العرب يحترمونها
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23
8 - حسن السبت 30 دجنبر 2017 - 21:31
علاه شكون شاعل العافية فالعالم غيرو .اكبر خطر يهدد البشرية في فالعالم اليوم امريكا و اسرائيل ولكن لاينسى ترامب ان المحامية كتغلب السبع.
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21
9 - الملالي السبت 30 دجنبر 2017 - 21:44
زعما ميريكان عايشين بلا مظاهرات ....ما عندهم مشاكل...أكبر مزعج وأكبر مخلوض وأكبر اخطبوط شيطاني وامبريالي استعماري هو الكيان الأمريكي الصهيوني الدي يفتن ويشعل الحروب ويخلق بؤر التوتر.... ويقتل بسياسته بلا شفقة ولا رحمة....
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22
10 - beeman السبت 30 دجنبر 2017 - 21:46
ايران هربات شحال هادي بالنووي والباليستيك اما عربان حكام الخليج والاههم ترمب فلن يقدروا على ايران رغم دورها المشبوه في العراق واليمن.
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14
11 - وزوون السبت 30 دجنبر 2017 - 21:56
المضاهرات لاتخلو منها اي دولة ممها كانت متقدمة ولا اضن انك ستنجح في تدمير الجمهورية الاسلامية الايرانية كما نجحت في تدمير الدولة المتحالفة مع روسيا متل اوكرانيا وليبيا وسوريا والعراق ايها المعتوه لانك لاتعرف شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية
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13
12 - وزوون السبت 30 دجنبر 2017 - 22:05
اكره حكام إيران لأنهم مترفين ومبدرين
تجد قصورهم على الشواطئ في كل الدول كما انهم يعيشون البدخ ويسافرون للإستجمام والسياحة الجنسية
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-4
13 - Siham السبت 30 دجنبر 2017 - 23:08
أقوال Trump هذه تذكرني بلأية القرآنية؛ "قال الشيطان للإنسان اكفر، فلم كفر قال إني بريء منك، اني أخاف الله رب العالمين". الرجل يريد أو يفضل أن يرى الفتن في كل بقاع الأرض.
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7
14 - باب المغاربة الأحد 31 دجنبر 2017 - 00:04
الجمهورية االاسلامية الإرانية
دولة عادية قامت فئة من الشعب  تطالب بعض  الإصلاحات الاقتصادية .  و من  البديهي أن دونالد ترامب و خدامه  من بعض الدول الخليجية و جدوا مطية في هذه المظاهرات السلمية لعلهم يجد ثغرة لنشر الفتن و  الفوضى و الحرب الأهلية  كما فعلوا   في اغلبية الدول العربية . لكن في إيران لن ينجحوا ابدا ، لان  سيستهأ ليست مذبذبة   بل  ثابتة مبنية على مشاريع  ..و لم تستطع امريكا أو غيرها  تحويل بوصلة إيران   من القدس إلى جهة أخرى .
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2
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