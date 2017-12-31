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كُتّاب وآراء
ترامب يدعم متظاهرين ضد سياسة الحكومة الإيرانية
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، معلقا على الاحتجاجات التي تشهدها إيران، إن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته"، مضيفا في تغريدة له على "تويتر"، أن "العالم بأسره يدرك بأن شعب إيران الطيب يريد التغيير".
وأشار إلى أن "أكثر ما يخشاه القادة الإيرانيون، فضلاً عن القوة العسكرية الكاسحة للولايات المتحدة، هو الشعب".
وفي وقت سابق من اليوم، نشر الرئيس الأمريكي تغريدة بخصوص الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدن إيرانية عدة، ضد الفساد وغلاء الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية.
وقال ترامب إن العالم يراقب ما يحدث في إيران من قمع واعتداء على المتظاهرين، مرفقا التغريدة بوسم (هاشتاغ)"#IranProtests"، أي "احتجاجات إيران".
وأضاف: "تقارير كثيرة حول الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المواطنون الإيرانيون الذين تضرروا من فساد النظام وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج".
وتابع: "يجب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حقهم في التعبير، العالم يراقب!".
وانطلقت المظاهرات في إيران من مدينة مشهد (شمال شرق) الخميس الماضي، ضد غلاء المعيشة.
وسرعان ما انتشرت المظاهرات في المدن الأخرى مثل قم، وكرمنشاه (غرب)، ويزد (وسط)، وقزوين (شمال)، ونيشابور (شمال شرق).
واتسعت دائرة الاحتجاجات بوصولها إلى العاصمة، السبت؛ حيث تظاهر مجموعة من الطلاب أمام جامعة طهران.
ويردد المتظاهرون في هتافاتهم أن حكومة بلادهم تبدد أموال الشعب الإيراني في سوريا واليمن والعراق، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة للشعب الإيراني.
وتدعم إيران مليشيات موالية لها تقاتل إلى جانب النظام في سوريا والعراق، حسب تقارير مختلفة، وتتهمها تقارير أخرى بدعم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن.
ورغم أن معدل البطالة الرسمي في إيران تبلغ نسبته 12%، فإن المتوسط نفسه في بعض المدن وصل إلى 60%، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
تجد قصورهم على الشواطئ في كل الدول كما انهم يعيشون البدخ ويسافرون للإستجمام والسياحة الجنسية
دولة عادية قامت فئة من الشعب تطالب بعض الإصلاحات الاقتصادية . و من البديهي أن دونالد ترامب و خدامه من بعض الدول الخليجية و جدوا مطية في هذه المظاهرات السلمية لعلهم يجد ثغرة لنشر الفتن و الفوضى و الحرب الأهلية كما فعلوا في اغلبية الدول العربية . لكن في إيران لن ينجحوا ابدا ، لان سيستهأ ليست مذبذبة بل ثابتة مبنية على مشاريع ..و لم تستطع امريكا أو غيرها تحويل بوصلة إيران من القدس إلى جهة أخرى .