أجواء قطبية تسود أمريكا عشية احتفال رأس السنة

هسبريس - متابعة

قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن أسبوعا من الطقس البارد في أنحاء الولايات المتحدة شرقى جبال روكى سيمتد إلى بداية العام الجديد وسط توقعات بأن تضرب موجة ثانية من الطقس القطبي جنوب كندا إلى أنحاء القارة الأمريكية.

وستكون احتفالات رأس السنة الجديدة مساء يوم الأحد في ساحة تايمز بضاحية مانهاتن في نيويورك شديدة البرودة وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر بحلول منتصف الليل عندما تجرى السهرات السنوية في نيويورك.

وستكون الليلة الكبيرة في مدينة نيويورك والتى تعرف أيضا باسم " بيغ أبل " صافية، لكن شدة الرياح ستجعل الطقس أشد برودة.

وشهدت معظم مناطق الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة درجات حرارة خلال فترات النهار هذا الأسبوع بلغت 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية "موجة قوية أخرى من الهواء البارد" من شمالى غرب كندا باتجاه الجنوب الشرقي يوم السبت. وقال خبراء الأرصاد إن نظام الضغط المرتفع "سيهمين على نمط الطقس في أنحاء البر الأمريكي الرئيسى " حتى يومي السبت والأحد.

ومن المتوقع أن تشهد السهول العظمى والمنطقة العليا للغرب الأوسط تراجعا في درجات الحرارة بما يتراوح من 15 إلى 20 درجة عن المعتاد مع تراجع درجات الحرارة ليلا إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الداخلية.

ومن غير المتوقع أن تشهد مدينة نيويورك درجات حرارة أعلى من درجة التجمد حتى الثامن من يناير. وإلى ناحية الجنوب أكثر، من المتوقع أن تتكون طبقة خفيفة من الثلوج في ولاية تكساس وأجزاء من الجنوب الشرقي.