استطلاع: نصف الألمان يريدون استقالة ميركل فورا

هسبريس - متابعة

أظهر استطلاع للرأي أن نصف الالمان تقريبا يريدون استقالة المستشارة آنجيلا ميركل بصورة فورية.

وقال 46% في الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لصحيفة (داي فيلت) إن ميركل يجب أن تستقيل فورا من منصبها كرئيسة للحكومة، في حين يرى 17% إنها يجب أن ترحل إذا فشلت المفاوضات بين حزبها المحافظ والاشتراكيين الديمقراطيين على تشكيل تحالف حكومي كبير، وهو ما يجب أن تبدأ المرحلة الاولى منه في 7 يناير القادم.

ويرى 8% من الالمان أن ميركل يجب أن تستقيل بعد مضي نصف الفترة التشريعية، في حين يعتقد 15% أنها يجب أن تفعل ذلك بعد انتهاء الفترة التشريعية، بينما يرغب 10% فقط أن تستمر ميركل على رأس الحكومة.

ويريد 54% من المشاركين في الاستطلاع ويعيشون في شرق ألمانيا استقالة ميركل فورا، بينما تنخفض النسبة إلى 44% في غرب البلاد.

شارك في الاستطلاع خمسة آلاف و120 شخصا في الفترة بين 28 و30 دجنبر ويبلغ هامش الخطأ فيه 2.8%.