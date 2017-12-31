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الرئيسية | خارج الحدود | استطلاع: نصف الألمان يريدون استقالة ميركل فورا

استطلاع: نصف الألمان يريدون استقالة ميركل فورا

استطلاع: نصف الألمان يريدون استقالة ميركل فورا
هسبريس - متابعة
السبت 30 دجنبر 2017 - 16:08

أظهر استطلاع للرأي أن نصف الالمان تقريبا يريدون استقالة المستشارة آنجيلا ميركل بصورة فورية.

وقال 46% في الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لصحيفة (داي فيلت) إن ميركل يجب أن تستقيل فورا من منصبها كرئيسة للحكومة، في حين يرى 17% إنها يجب أن ترحل إذا فشلت المفاوضات بين حزبها المحافظ والاشتراكيين الديمقراطيين على تشكيل تحالف حكومي كبير، وهو ما يجب أن تبدأ المرحلة الاولى منه في 7 يناير القادم.

ويرى 8% من الالمان أن ميركل يجب أن تستقيل بعد مضي نصف الفترة التشريعية، في حين يعتقد 15% أنها يجب أن تفعل ذلك بعد انتهاء الفترة التشريعية، بينما يرغب 10% فقط أن تستمر ميركل على رأس الحكومة.

ويريد 54% من المشاركين في الاستطلاع ويعيشون في شرق ألمانيا استقالة ميركل فورا، بينما تنخفض النسبة إلى 44% في غرب البلاد.

شارك في الاستطلاع خمسة آلاف و120 شخصا في الفترة بين 28 و30 دجنبر ويبلغ هامش الخطأ فيه 2.8%.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - طالب مغربي السبت 30 دجنبر 2017 - 17:33
للأسف الكراهية و العنصرية ضد المسلمين تزادت في ألمانيا .... ان عندي سنتين ونصف هناي فألمانيا من أجل الدراسة ... عملت الباكالوريا الألمانية و حصلت عليه بنقطة ممتازة و بديت تنقرا الهندسة الكيميائية Chemieingenieurwesen في الجامعة ومن بعد معجباتنيش و قررت نقلبه ل الطاقات المتجددة regenative energie لكن مصلحة الأجانب رفضوا لي تجديد الإقامة رغم ان القانون الألماني تقول الأجانب من حقهم اغيروا الشعبة حتى 3 Semester و ان يله في Semester 1 و رفضوا لي بسبب العنصرية ....داب قررت نرجع للمغرب ونعمل مدرسة خاصة واخ ضيعت تلات سنوات و أكثر من 30 مليون تاع الفلوس ...عنصريين تصحاب ليهم اي مهاجر جايبوا الفقر عندهم وحناي جين غير من اجل الدراسة ..بناقص من دراستهم
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16
2 - حاظي تبرگيگ السبت 30 دجنبر 2017 - 18:19
شتان بين رئيس وزرائنا و ميركل المرأة التي يزن عقلها ورجاحة رأيها حكومتنا باكملها وزد عليهم حتى اطواكر رغم ما قدمته ميركل لمواطنيها من خدمات واقتصاد قوي نصف الالمان غير راضين عنها يريد المزيد ، اين حكومتنا اللَّصْقَة رغم انها لم تفعل شيء يفيد المواطنين الا الغلاء و تضييق العيش عليهم تريد هذه الحكومة اللحيوية الملتحية البقاء رغم انف الشعب . لم ارى في تاريخ المغرب حكومة سيئة مثل هذه الحكومة اللحيوية .
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5
3 - houd السبت 30 دجنبر 2017 - 18:55
السلام عليكم
ميركل من أفضل رؤساء الحكومات التي عرفتها المانيا -و حتى سائر البلدان الاوربية مند القرن 19 م وعلى الاطلاق -قادت بلدها و الاتحاد االوربي في فترة عصيبة وحققت الكثير من الانجازات نتمنى لو تظهر في الدول العربية شخصيات مثلها.
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7
4 - Man From Other World السبت 30 دجنبر 2017 - 20:13
الاغلبية ممن يريدون استقالة ميركل يعيشون في شرق المانيا و من يريدون بقاءها يعيشون في غرب المانيا.
لان شرق المانيا كانت فقيرة و يغلب عليها المهاجرون من شرق اوربا الذين لا يريدون ان ياتي المهاجرون لاخذ فرص الشغل في المانيا بدلا منهم.
سكان غرب اوربا بدأو يخافون من لوبي شرق اوربي وسط المانيا وخصوصا ان الاوربيون الشرقيون يشبهون الالمان في ملامحهم و اصبحوا ينافسونهم في اعمالهم و سلطتهم.
الحل الذي كان لميركل لوقف بداية هيمنة العرق الشرقي الاوربي على الالمان وكذلك لتقزيم الكتلة الناخبة لليمين المتطرف خصوصا ان الالمان الاصليون لا يتكاثرون ديمغرافيا بسرعة هو جلب عرق آخر لالمانيا لا يشبه الالمان و يكونون مهاجرون و يقفون هيمنة الشرق اوربيون على المانيا ويشكلون كتلة انتخابية ضد اليمين كما تفعل امريكا في قرعة التنوع السنوي لخلق تنوع ديمغرافي في امريكا لحد توسع الاتينيون وسط امريكا.
الحل كان لميركل هو فتح الباب لملايين العرب و السوريون للعمل في المانيا.
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10
5 - amin السبت 30 دجنبر 2017 - 20:53
الى طالب مغربي، الالمان ليئوا عنصريين وان سبقتك الى المانيا وكان كل شيء ميسر ويمكنك ان تغير الشعبة حتى بعد 6 دورات ولكن للاسف في السنوات الاخيرة اختلط الحابل بالنابل بسبب سياسة الابواب المفتوحة فاصبحت جل الادارات والدوائر الحكومية تحت ضغط كبير انعكس على مردودية الموظفين وبالتالي على نفسيتهم بسبب ضغوط العمل وانا لا اجزم انك قج تكون صادفت موظفا عنصريا ولكن المانيا بلد المؤسسات والقانون بامكانك ان توكل محاميا وترفع دعوى ضد مكتب الاجانب واذا كان الحق معك كن متأكدا ان المحكمة ستحكم لصالحك وان مستعج لمساعدتك اذا احتجت فقط اترك لي ايمايلك او رقم تيليفونك
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