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كُتّاب وآراء
استطلاع: نصف الألمان يريدون استقالة ميركل فورا
أظهر استطلاع للرأي أن نصف الالمان تقريبا يريدون استقالة المستشارة آنجيلا ميركل بصورة فورية.
وقال 46% في الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لصحيفة (داي فيلت) إن ميركل يجب أن تستقيل فورا من منصبها كرئيسة للحكومة، في حين يرى 17% إنها يجب أن ترحل إذا فشلت المفاوضات بين حزبها المحافظ والاشتراكيين الديمقراطيين على تشكيل تحالف حكومي كبير، وهو ما يجب أن تبدأ المرحلة الاولى منه في 7 يناير القادم.
ويرى 8% من الالمان أن ميركل يجب أن تستقيل بعد مضي نصف الفترة التشريعية، في حين يعتقد 15% أنها يجب أن تفعل ذلك بعد انتهاء الفترة التشريعية، بينما يرغب 10% فقط أن تستمر ميركل على رأس الحكومة.
ويريد 54% من المشاركين في الاستطلاع ويعيشون في شرق ألمانيا استقالة ميركل فورا، بينما تنخفض النسبة إلى 44% في غرب البلاد.
شارك في الاستطلاع خمسة آلاف و120 شخصا في الفترة بين 28 و30 دجنبر ويبلغ هامش الخطأ فيه 2.8%.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ميركل من أفضل رؤساء الحكومات التي عرفتها المانيا -و حتى سائر البلدان الاوربية مند القرن 19 م وعلى الاطلاق -قادت بلدها و الاتحاد االوربي في فترة عصيبة وحققت الكثير من الانجازات نتمنى لو تظهر في الدول العربية شخصيات مثلها.
لان شرق المانيا كانت فقيرة و يغلب عليها المهاجرون من شرق اوربا الذين لا يريدون ان ياتي المهاجرون لاخذ فرص الشغل في المانيا بدلا منهم.
سكان غرب اوربا بدأو يخافون من لوبي شرق اوربي وسط المانيا وخصوصا ان الاوربيون الشرقيون يشبهون الالمان في ملامحهم و اصبحوا ينافسونهم في اعمالهم و سلطتهم.
الحل الذي كان لميركل لوقف بداية هيمنة العرق الشرقي الاوربي على الالمان وكذلك لتقزيم الكتلة الناخبة لليمين المتطرف خصوصا ان الالمان الاصليون لا يتكاثرون ديمغرافيا بسرعة هو جلب عرق آخر لالمانيا لا يشبه الالمان و يكونون مهاجرون و يقفون هيمنة الشرق اوربيون على المانيا ويشكلون كتلة انتخابية ضد اليمين كما تفعل امريكا في قرعة التنوع السنوي لخلق تنوع ديمغرافي في امريكا لحد توسع الاتينيون وسط امريكا.
الحل كان لميركل هو فتح الباب لملايين العرب و السوريون للعمل في المانيا.